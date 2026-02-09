“¿Quién quiere casarse con un astronauta?” (en inglés: “Who Wants to Marry an Astronaut?”) es una comedia romántica española que llega a Netflix el miércoles 11 de febrero del 2026. Así, si te preguntas quiénes son los actores que se lucen en la producción, esta guía del elenco es para ti. En las siguientes líneas, te cuento cuáles son los nombres de los intérpretes, a qué personajes le dan vida y qué lugar ocupan dentro de la trama. ¡Descubre quién es quién en la ficción dirigida por David Matamoros!

Vale precisar que la cinta narra la historia de un romántico empedernido que, tras 15 años de relación, planea un viaje por la Ruta 66 para casarse en Las Vegas.

Sin embargo, luego de un rechazo inesperado, termina buscando a contrarreloj a alguien más que acepte ir al altar con él.

Antes de continuar, mira el tráiler de “¿Quién quiere casarse con un astronauta?”:

LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “¿QUIÉN QUIERE CASARSE CON UN ASTRONAUTA?”

1. Raúl Tejón como David

Empiezo la lista con el protagonista: David, el hombre que decide seguir adelante con su boda aunque su pareja rechace la propuesta delante de todos.

Resulta que él es dueño de una agencia de viajes especializada en destinos inspirados en comedias románticas, lo que hace irónica su propia crisis sentimental.

Así, la trama lo coloca frente a un plazo de diez días para encontrar a otra persona con quien casarse.

El actor que lo interpreta es Raúl Tejón, a quien también hemos visto en "Compañeros“, ”Machos alfa" y "Vis a vis“.

Raúl Tejón como David en una escena de la película española "¿Quién quiere casarse con un astronauta?" (Foto: Mr Miyagi Films / Mother Superior / Sombracine)

2. Raúl Fernández de Pablo como Esteban

Esteban, por su parte, es la persona que aparece como la “salvación” de David en medio de su crisis. No obstante, sin quererlo, acabará en una especie de triángulo amoroso.

El artista que asume este rol es Raúl Fernández de Pablo, reconocido por su trabajo previo en "El internado“, ”Votemos" y "La Unidad“.

Raúl Fernández de Pablo como Esteban en una escena de la película española "¿Quién quiere casarse con un astronauta?" (Foto: Mr Miyagi Films / Mother Superior / Sombracine)

3. Alejandro Nones como Quique

Por otro lado, Quique es la pareja de larga data de David y la persona a la que este decide pedirle matrimonio tras 15 años de relación.

Entonces, ante la negativa pública de la propuesta, el personaje funciona como el detonante emocional que obliga al protagonista a replantear qué espera de una relación.

Él está interpretado por Alejandro Nones, también integrante de los elencos de "¿Quién mató a Sara?“, ”Así del precipicio" y "Teresa“.

Alejandro Nones como Quique en una escena de la película española "¿Quién quiere casarse con un astronauta?" (Foto: Mr Miyagi Films / Mother Superior / Sombracine)

4. Sabrina Praga como Ángeles

Ángeles es una persona del círculo cercano de David.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Sabrina Praga. Entre sus proyectos previos, destacan: "El fin de la comedia“, ”Todas las canciones hablan de mí" y "Capítulo 0“.

Sabrina Praga como Ángeles en una escena de la película española "¿Quién quiere casarse con un astronauta?" (Foto: Mr Miyagi Films / Mother Superior / Sombracine)

Otros actores y personajes de " ¿Quién quiere casarse con un astronauta?“:

5. Lluïsa Mallol como Ana Belén

como Ana Belén 6. Sofia Nemirovsky como Isa

como Isa 7. Mauro Francisco como Marc

como Marc 8. Sebastian Suñé como Carlos

como Carlos 9. Francisco Andrade como Marcelo

como Marcelo 10. Juan Pablo Brianza como Fran

como Fran 11. Pablo Turturiello como Stefano

como Stefano 12. Sang Min Lee como So-Hyun

como So-Hyun 13. Monica McCollin como Charlize

como Charlize 14. Hai En Qiu como Antonia

como Antonia 15. Isaac Eisen como Anthony

como Anthony 16. María Lía Bagnoli como Mía

