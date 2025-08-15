Tras el estreno de “En el barro”, te contamos los datos más relevantes sobre la vida y carrera de los miembros del reparto de la serie argentina de Netflix creada por Sebastián Ortega y dirigida por Alejandro Ciancio. Ya hablamos de Carolina Ramírez, Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Camila Peralta, Ana Rujas, Payuca, Tatu Glikman, Juana Molina, Erika de Sautu Riestra y Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, Por lo tanto, es el turno de las gemelas Daiana y Carmina Gonella.

A pesar de no tener experiencia en actuación, Daiana y Carmina Gonella lograron formar parte de la serie derivada de “El marginal”, drama carcelario creado por Ortega, escrito por Adrián Caetano, Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky, y dirigido por Luis Ortega. Pero ¿qué más se sabe sobre ellas?

1. ¿Quiénes son Daiana y Carmina Gonella?

Daiana y Carmina Gonella son gemelas originarias de Santa Clara de Saguier, un pequeño pueblo del departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, Argentina. “En el barro” representa la primera experiencia actoral de las hermanas y llegaron a la serie de Netflix gracias a un casting improvisado.

2. Datos personales de Daiana y Carmina Gonella

Nombres: Daiana y Carmina Gonella

Lugar de nacimiento: Santa Clara de Saguier, Santa Fe, Argentina

Ocupación: Técnicas audiovisuales y actrices

Instagram: carminagonella y gonelladai

Daiana y Carmina Gonella, las gemelas que hacen de las hermanas Chucky en la serie argentina de Netflix "En el barro", en el detrás de cámaras (Foto: Daiana y Carmina Gonell/ Instagram)

3. ¿Dónde estudiaron Daiana y Carmina Gonella?

Daiana y Carmina Gonella son técnicas audiovisuales egresadas del ISCA. Su formación jugó un rol importante en el video que enviaron para formar parte del drama carcelario creado por Sebastián Ortega.

“Muchas cosas las hicimos bien porque ya veníamos de estar mucho tiempo detrás de cámara”, explicaron en una entrevista radial.

4. ¿Cómo fue el casting para “En el barro”?

“Nos llegó por medio de un colega, justo el día anterior habíamos renunciado a nuestro trabajo, así que dijimos: mandemos, por las dudas, divirtámonos un rato”, contaron en la conversación antes mencionada.

Sobre su experiencia, indicaron: “Nos encontramos con un mundo totalmente diferente y que nos terminó encantando. Nos puso en otro lugar dentro de lo que amamos, que es el lenguaje audiovisual”.

Daiana y Carmina Gonella, interpretar a las que cuidan a La Zurda en la serie argentina de Netflix "En el barro" (Foto: Daiana y Carmina Gonell/ Instagram)

5. Daiana y Carmina Gonella en la serie “En el barro”

“En el barro”, Daiana y Carmina Gonella interpretan a las gemelas que cuidan a Fabiana ‘La Zurda’ (Lorena Vega) en la prisión La Quebrada, y posteriormente se une al bando Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas). Aunque se menciona sus nombres, en algún momento se refieren a ellas como Chucky 1 y 2.

“Somos dos presas, ya estamos en la cárcel, y pertenecemos a un bando muy fuerte. Son dos personajes muy malos, medio loquitas. Fue muy divertido porque pudimos hacer cosas que en la vida real no podríamos”, contaron.

6. ¿Cómo fue su experiencia en la serie “En el barro”?

En la entrevista antes mencionada, Daiana y Carmina Gonella hablaron sobre lo que representó ser parte de una serie de Netflix. “Nunca habíamos estado en una producción tan grande. Nos sentimos privilegiadas por poder trabajar en esto, más en un momento en el que hay pocas producciones de este nivel. Aprendimos muchísimo de todos los equipos y también de los directores”, comentaron.

Daiana y Carmina Gonella, las gemelas que aparecen en la serie argentina de Netflix "En el barro", junto a Ana Garibaldi (Foto: Daiana y Carmina Gonell/ Instagram)

7. Compartieron escenas con Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras

Daiana y Carmina Gonella también recordaron que compartieron camarín con la fallecida boxeadora argentina Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras. “Compartimos camarín y escenas. Era la primera experiencia actoral para ella también, así que pasamos muchas horas juntas, charlando, esperando, entrenando. Aprendimos mucho de ella”, aseguraron.

8. Fotos de Daiana y Carmina Gonella en Instagram

Carmina Gonella, quien participa en la serie argentina de Netflix "En el barro", con un atuendo veraniego (Foto: Daiana y Carmina Gonell/ Instagram)

Daiana Gonella, que participa en la serie argentina de Netflix "En el barro", en el metro (Foto: Daiana y Carmina Gonell/ Instagram)

Daiana y Carmina Gonella, las gemelas que hacen de las hermanas Chucky en la serie argentina de Netflix "En el barro", en un concierto, en un concierto (Foto: Daiana y Carmina Gonell/ Instagram)

