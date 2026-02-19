Este 2026, llega a la televisión japonesa el esperadísimo anime “Quiero amarte hasta el día de tu muerte” (en inglés: “I Want to Love You Till Your Dying Day” y en su idioma original: “Kimi ga Shinu made Koi wo Shitai“), el cual adapta el famoso manga yuri homónimo de Aono Nachi que mezcla romance, fantasía oscura y guerra. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata la producción y otros detalles sobre el proyecto televisivo? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el manga original se publicó primero en la revista Comic Yuri Hime entre el 2018 y el 2020, y luego pasó a la serialización digital en Pixiv Yurihime e Ichijin Plus... hasta consolidarse como un título de culto.

En cuanto al anime, la producción corre a cargo del estudio ROLL2, con Yasushi Tomoda como director principal y Takudai Kakuchi como asesor creativo.

¿DE QUÉ TRATA “QUIERO AMARTE HASTA EL DÍA DE TU MUERTE”?

La historia de “Quiero amarte hasta el día de tu muerte” se sitúa en un orfanato que, en realidad, funciona como una escuela para niñas soldado con habilidades mágicas, criadas para luchar en una guerra que parece no terminar nunca.

Allí, Sheena Totsuki odia la violencia y sueña con una vida lejos del frente, pero todo cambia cuando se cruza con Mimi Kagari, una pequeña cubierta de sangre que sonríe como si las heridas no le importaran.

Los rumores dentro de la escuela señalan que Mimi es un “arma secreta” incapaz de morir, una niña que vuelve del borde de la muerte una y otra vez, lo que marca—desde el inicio—la tensión entre su naturaleza y el deseo de paz de Sheena.

Esa premisa convierte al futuro romance de nuestras protagonistas en un refugio frágil en medio de clases de combate, misiones suicidas y la sensación constante de que cualquier personaje podría desaparecer en el siguiente enfrentamiento.

MIRA EL TRÁILER DE “QUIERO AMARTE HASTA EL DÍA DE TU MUERTE”

¿QUIÉNES SON LAS ACTRICES DE VOZ DE “QUIERO AMARTE HASTA EL DÍA DE TU MUERTE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Quiero amarte hasta el día de tu muerte” en japonés:

Rie Takahashi como Sheena Totsuki

como Sheena Totsuki Rina Hidaka como Mimi Kagari

como Mimi Kagari Asami Seto como Lizzy Seiran

como Lizzy Seiran Yui Ishikawa como Ali Maud

¿CUÁNDO SE ESTRENA “QUIERO AMARTE HASTA EL DÍA DE TU MUERTE”?

La emisión en Japón de “Quiero amarte hasta el día de tu muerte” está programada para julio del 2026, aunque todavía no se ha comunicado un día concreto dentro de ese mes.

Por ahora, tampoco se ha revelado qué plataforma de streaming tendrá los derechos internacionales, de modo que no está claro dónde se verá legalmente en Latinoamérica o España.

Sea como sea, te recomiendo anotarla en tu lista de pendientes si es que buscas historias donde el lazo entre las protagonistas se forja en contextos bélicos u opresivos.

El póster de "Quiero amarte hasta el día de tu muerte", anime que explora géneros como la fantasía oscura a lo largo de su trama (Foto: Roll2)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí