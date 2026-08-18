Tras un año de sufrir acoso escolar, Felipe (Miguel Lallo) solo quiere unas vacaciones tranquilas en las que pueda quedarse en su habitación a leer, escuchar música, ver series y maratonear musicales junto a su madre, Rita (Débora Falabella). Sin embargo, la llegada de Caio (Diego Lira), su vecino y gran amor de la infancia, cambia sus planes en “Quince días” (“Here the Whole Time” en inglés y “Quinze Dias” en su idioma original), película brasileña de Netflix. ¿Quiéres conocer más detalles de esta producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y otros datos relevantes.

Mira también: Estas son las series y películas que abandonan Netflix en agosto de 2026

La comedia romántica, dirigida por Daniel Lieff a partir del guion de Vitor Brandt y Ray Tavares, aborda temas como la juventud, la identidad LGBTQIA+, el sentido de pertenencia y el descubrimiento del primer amor, así como la salud mental y la superación del acoso.

Miguel Lallo y Diego Lira son los protagonistas de “Quince días”, que también cuenta con las actuaciones de Débora Falabella, Mika Soeiro, Bel Moreira, Olivia Araújo, Fernando Caruso, João Pedro Chaseliov, Silvio Guindane, Augusto Madeira, João Gabriel Marinho, Mariana Santos y Marcio Vito.

Felipe (Miguel Lallo) y Caio (Diego Lira) forman un vínculo muy especial en la película brasileña "Quince días", escrita por Vitor Brandt y Ray Tavares (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “QUINCE DÍAS”?

“Here the Whole Time” está basada en el bestseller de Vitor Martins, escritor brasileño. La novela publicada en 2017 fue un éxito en ventas en Brasil, fue traducida a varios idiomas y destaca por su representación LGBT.

¿DE QUÉ TRATA “QUINCE DÍAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Quince días”, “Felipe (Miguel Lallo), un adolescente sensible con pasión por la cultura pop, solo quiere sobrevivir a las vacaciones de verano: mantenerse alejado de los matones de la escuela, ver compulsivamente sus series favoritas y olvidarse del mundo exterior.

Pero sus planes se tuercen cuando su seguro vecino Caio (Diego Lira), el chico popular de la escuela y su antiguo amor platónico, se muda bajo el mismo techo durante dos semanas."

Por lo visto en el tráiler, la inesperada visita de su amor de la infancia cambia los planes de Felipe, quien está muy nervioso por convivir con Caio durante esos días. A pesar de los consejos de su amiga, no se anima a expresar sus sentimientos.

¿CÓMO VER “QUINCE DÍAS”?

“Quince días” se estrenará el miércoles 19 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película romántica brasileña solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “QUINCE DÍAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “QUINCE DÍAS”

Miguel Lallo como Felipe

Diego Lira como Caio

Débora Falabella como Rita

Mika Soeiro como Beca

Bel Moreira como Melissa

Olivia Araújo

Fernando Caruso

João Pedro Chaseliov como Bruno

Silvio Guindane como Mauro

Augusto Madeira

João Gabriel Marinho como Jorge

Mariana Santos como Sandra

Marcio Vito

Débora Falabella se encarga de interpretar a Rita y Miguel Lallo se encarga de interpretar a Felipe en la película brasileña "Quince días" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “QUINCE DÍAS”?

“Quince días”, producida por la compañía Cospiraçao Filmes, tiene una duración de 100 minutos, es decir, 1 hora y 40 minutos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí