Después de seis años al aire, el programa de citas y emparejamientos “Enamorándonos USA” llega a su fin, una noticia que había trascendido en los medios de comunicación desde hace varias semanas y que ahora es confirmada por Rafael Araneda, uno de los conductores, quien no dudó en pronunciarse sobre la cancelación de este formato. ¿Qué dijo y cuáles son las razones? A continuación, los detalles.

Cabe mencionar que este show comenzó a emitirse el 8 de septiembre de 2019 por UniMás, cadena estadounidense de televisión abierta en español, propiedad de TelevisaUnivision. Es conducido por el chileno Araneda y Ana Patricia Gámez.

Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez en uno de los programas de "Enamorándonos USA" (Foto: @juanito_visual / Instagtram) ×

LO QUE DIJO RAFAEL ARANEDA SOBRE LA CANCELACIÓN DE “ENAMORÁNDONOS USA”

“Enamorándonos USA” se emite de lunes a viernes en el prime time de UniMás, a las 8 PM/7C; y aunque hasta el momento se desconoce cuándo exactamente llega a su fin, de acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, a las más de 60 personas que trabajan en el show les dieron la noticia el 8 de mayo de 2025, “de parte de Soho Entertainment, productora y dueña del formato, que en dos semanas se terminaba el programa por una decisión de TelevisaUnivision”, publica People en español.

Por ahora, la compañía no dio mayores detalles, pero sí se refirió al tema el conductor Rafael Araneda, quien habló con el venezolano Osman Aray, del programa “¡Se pone caliente!” (Televen), quien aprovechó para preguntarle sobre el reality.

“Yo no sé si estoy autorizado para decir esa información, pero si tú me lo preguntas... hasta donde yo sé no se habría llegado a un acuerdo entre la casa productora y la señal que emite el programa; y de ser así, nosotros terminamos la temporada y yo sigo en Univision”, fue lo primero que comentó.

El chileno forma parte de "Enamorándonos USA" desde 2019 (Foto: Rafael Araneda / Instagram) ×

Después dejó abierta la posibilidad de que el programa de citas estadounidense continúe, pero en otra plataforma; por tanto, él ya no formaría parte de la conducción. “Creo que la casa productora de ‘Enamorándonos’ está pensando salir por otra señal, más no puedo decir. Estoy siendo transparente contigo. Es una situación donde en el fondo hay dos empresas que no llegan a acuerdo y ya”, manifestó.

A pesar de que aseguró siempre estar preparado para recibir este tipo de noticias, pues sabe que nada dura para siempre, le pone triste esta situación: “Para mí no es una sorpresa, pero nunca es una linda noticia porque uno genera familia, uno genera día a día con los equipos, uno genera comodidades con los equipos y hay que rehacerlas”.

Tras ello indicó que no será la primera ni la última vez que deberá readaptarse a un nuevo equipo y formato, pero debe seguir adelante.

En "Enamorándonos USA", un grupo de personas llegan buscando el verdadero amor (Foto: UniMás) ×