Ramón Valdés fue y continúa siendo uno de los personajes más queridos que pasó por la televisión mexicana. Sus icónicos papeles como Don Ramón en la vecindad de “El Chavo” o El Tripa Seca, El Rascabuches y Súper Sam, por citar algunos, en “El Chapulín Colorado” se ganaron el cariño de la audiencia. Debido a que era alguien muy querido no sólo por la gente, también por sus compañeros, se sabe que era el único que tenía permitido fumar en las instalaciones de Televisa; al menos esa era información que nos habían confirmado por mucho tiempo, pero esto cambió totalmente con la emisión del primer capítulo de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, cuando se revela que otro actor también tenía ese privilegio. ¿De quién se trata? Conócelo en los siguientes párrafos.

El personaje Don Ramón, de "El Chavo del 8", se ganó el cariño de muchas generaciones (Foto: Televisa)

RAMÓN VALDÉS NO FUE EL ÚNICO, ¿QUIÉN MÁS PODÍA FUMAR EN TELEVISA?

En el primer episodio de “Chespirito: Sin querer queriendo”, vemos a los integrantes del elenco reunidos tras ser convocados por un alto cargo del canal, de pronto llega Roberto Gómez Bolaños y les consulta qué está pasando, a lo que ellos le mencionan que fueron citados. Casi al instante aparece un hombre bien vestido, quien suponemos es el presidente de Televisa, que al percatarse de que el genio humorístico tiene un cigarro en la mano señala: “Este señor es la única persona que tiene permiso para fumar dentro de los foros de mi empresa, con toda su torpeza”.

Esta frase la señala exactamente en el minuto 13 con 30 segundos. Con esto deja claro que Chespirito es el único actor que puede fumar en cualquier lugar de la casa televisora; y aunque se sabe que también Ramón Valdés lo hacía porque así lo dispuso su gran amigo Gómez Bolaños, quizá en la serie se hicieron algunas modificaciones y ahora solamente lo veremos a él con un cigarrillo o puede ser que más adelante esto se cambie. Por lo tanto, en esta adaptación, ahora solamente Roberto será quien fume.

A Roberto Gómez Bolaños también le gustaba fumar bastante (Foto: Televisa)

ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS FUMÓ DURANTE DÉCADAS

El actor y productor mexicano Roberto Gómez Bolaños contó que durante varios años llegó a fumar una cajetilla de cigarros, adicción que comenzó cuando era muy joven. Si bien, con el tiempo se dio cuenta que estaba afectando su salud, el tabaco ya le había estado pasando factura, pues comenzó a padecer problemas respiratorios que lo llevaron a vivir a Cancún.

“Hace 12 años [en 1995] dejé de fumar, ese es mi triunfo soberbio. He tenido satisfacciones muy grandes como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, pero mi principal triunfo es haber dejado de fumar, ese es mi gran éxito”, dijo en rueda de prensa en junio de 2007, publica Emol.

Pero ¿cómo lo consiguió? De acuerdo con una publicación de la BBC de noviembre de 2014, un día Gómez Bolaños llegó a una junta, pero cuando ingresó se percató que había olvidado sus cigarrillos. “Ni modo, no me pasa nada si no fumo un rato”, pensó. Sin embargo, no previó que la reunión se extendería por varias horas y cuando por fin terminó, tenía otras más esperándolo; así que al concluir se fue muy cansado a su casa y se puso a dormir. Los días ajetreados continuaron, pero lo mejor es que se dio cuenta que no los necesitaba. En ese momento dejó el hábito.

Cuando Chespirito posó para los fotógrafos durante el lanzamiento de "El Chavo-La serie animada" en Ciudad de México el 10 de octubre de 2006 (Foto: Luis Acosta / AFP)

