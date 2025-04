A veces, una serie llega justo cuando más lo necesitamos: con paisajes abiertos, secretos familiares, amores imposibles y una pizca de drama que nos hace maratonearla en una sentada. Así se perfila “Ransom Canyon”, la nueva apuesta de Netflix que mezcla el romance con el alma del viejo Oeste, y que ya está generando comparaciones con pesos pesados como “Yellowstone” y “Virgin River”.

La serie está ambientada en el corazón del Texas, Hill Country, y gira en torno a tres familias rancheras muy diferentes, pero unidas por sus tierras, sus pasiones y sus conflictos. En este rincón del mundo llamado “Ransom Canyon”, las historias personales se entrecruzan con los intereses económicos y los secretos del pasado, mientras el pueblo entero se convierte en un escenario cargado de emociones y tensión.

Desde ya, lo que hace que esta serie prometa tanto no es solo la historia, sino su elenco espectacular. Con nombres como Josh Duhamel, Minka Kelly y James Brolin liderando el reparto, la serie apuesta fuerte por el talento actoral. Pero no se trata solo de veteranos: también hay rostros jóvenes con mucho futuro y algunas sorpresas que darán que hablar.

A lo largo de la temporada, conoceremos a personajes que aman profundamente sus tierras, que luchan por sus sueños y que intentan no perderse a sí mismos en el camino. Y por supuesto, el romance no faltará (¡ni los enredos!). Así que, si te gustan los dramas con corazón y fondo campestre, “Ransom Canyon” puede ser tu próxima obsesión.

ACTORES Y PERSONAJES DE “RANSON CANYON”

Josh Duhamel es Staten Kirkland

Josh interpreta a Staten, el dueño del Rancho Double K. Es el típico ranchero duro, pero con un lado romántico que pocos conocen. Protege sus tierras con uñas y dientes y no está dispuesto a negociar ni un centímetro. Probablemente lo recuerdas por “Safe Haven”, “Shotgun Wedding” y “The Lost Husband”.

Josh Duhamel es el protagonista de "Ransom Canyon" (Foto: AFP) ×

Minka Kelly es Quinn O’Grady

Quinn es una pianista que regresa a casa tras vivir en Nueva York. Es dulce, reservada y con una energía que irradia calidez. Minka, que se robó nuestros corazones en “Friday Night Lights”, también ha pasado por “Euphoria” y “The Roommate”. Todo apunta a que Quinn será el centro de varios corazones rotos.

Minka Kelly robará muchos suspiros en "Ransom Canyon" (Foto: Minka Kelly/Instagram) ×

James Brolin es Cap Fuller

Ex capitán del ejército y dueño del Rancho Fuller. Cap es un hombre de pocas palabras y con una herida que no cierra: la pérdida de su hijo en Afganistán. Brolin —sí, el padre de Josh Brolin— ha tenido una carrera larga y sólida, con títulos como “The Amityville Horror” y “Marcus Welby”. Un personaje con mucho peso emocional.

James Brolin aportará toda su experiencia al elenco de "Ransom Canyon" (Foto: AFP) ×

Lizzy Greene es Lauren Brigman

Lauren es una adolescente que sueña con escapar del pequeño pueblo donde su padre es el sheriff. Ama a su equipo de porristas y a su novio, pero algo le falta. Lizzy, a pesar de su juventud, ya tiene experiencia en series como “Nicky, Ricky, Dicky & Dawn” y “A Million Little Things”.

Lizzy Greene es uno de los rostros más jóvenes del elenco de la serie de Netflix (Foto: AFP) ×

Eoin Macken es Davis Collins

Propietario del Rancho Bar W y rival declarado de Staten. Davis no solo compite en el campo, también en el amor… porque sí, también se fija en Quinn. El actor irlandés Eoin Macken ya brilló en “The Night Shift” y “Till Death”.

Eoin Macken también forma parte de este elenco (Foto: NBC) ×

Marianly Tejada es Ellie Estevez

Ellie cuida de Cap Fuller con mucha actitud. Tiene una personalidad fuerte y cero paciencia para tonterías. Marianly, a quien vimos en “One of Us Is Lying”, le aporta al personaje un toque de misterio y fortaleza.

Marianly Tejada también actuó en "Alguien está mintiendo" (Foto: Netflix) ×

Jack Schumacher es Yancy Grey

El forastero reservado que guarda secretos. Su amistad con Ellie y Cap despierta sospechas, y todo indica que esconde un pasado turbio. Jack ha participado en “Top Gun: Maverick” y “SWAT”. Un personaje que seguramente nos mantendrá intrigados.

Garrett Wareing es Lucas Russell

Lucas trabaja en el Rancho Double K pero sueña con irse de Ransom Canyon. Su conexión con Lauren es inmediata, aunque su relación estará lejos de ser fácil. Garrett, de apenas 22 años, ya ha aparecido en “Boychoir” y “Manifest”.

Andrew Liner es Reid Collins

El mariscal de campo del instituto, novio de Lauren, y heredero del rancho de Davis. Al principio puede caer mal, pero tiene capas que iremos descubriendo. Andrew ha trabajado en “Vampire Academy” y “Grown-ish”.

Brett Cullen es el senador Samuel Kirkland

El padre de Staten y político ambicioso que quiere construir un oleoducto. Con eso ya sabes que va a causar conflictos. Brett es un actor de larga trayectoria con apariciones en “The Replacements” y “Legacy”.

Kate Burton es Katherine Bullock

Mentora de Quinn y figura maternal desde Nueva York. Su misión: llevar a Quinn de vuelta a la gran ciudad. Kate es toda una leyenda de la actuación, con papeles en “Grey’s Anatomy”, “Scandal” e “Inventando a Anna”.

Kenneth Miller es Freddie

Freddie tiene un pasado criminal y un extraño vínculo con Yancy. ¿Qué sabe sobre él? Kenneth lo ha dado todo en thrillers como “Red Right Hand” y “Silk Road”.

Niko Guardado es Tim O’Grady

Sobrino de Quinn y mejor amigo de Reid. Es un joven que guarda secretos propios. Niko ha trabajado en “Party of Five” y “Almost Home”.

Justin Johnson Cortez es Kai

Miembro de la policía local, siempre atento y con un fuerte sentido del deber. Desde el principio desconfía de Yancy. Justin viene de hacer “Walker: Independence” y “9-1-1: Lone Star”.

Casey W. Johnson es Kit Russell

Hermano mayor de Lucas, con más problemas de los que puede manejar. Aprende a la fuerza, pero se nota que tiene buen corazón. Casey brilló en “For All Mankind” y “GLOW”.

Philip Winchester es el sheriff Dan Brigman

Padre de Lauren y figura de autoridad en “Ransom Canyon”. Su instinto protector será fuente de conflictos, especialmente con Lucas. Philip ha actuado en “Thunderbirds”, “CSI: Miami” y más.