Después de perder el puesto de administrador del rancho de su familia, Staten Kirkland (Josh Duhamel) lucha por recuperar su legado en la segunda temporada de “Ransom Canyon” (“Nueva vida en Ransom Canyon” en español). En tanto, Quinn O’Grady (Minka Kelly) regresa a su pueblo natal tras seis meses de trabajar con la Filarmónica de Nueva York como pianista de concierto. Aunque el estoico ranchero intenta recuperar a su amada, no resulta sencillo debido a que ella ha empezado una relación con Oliver (Ben Robson). Pero este no es el único nuevo personaje de los nuevos episodios de la serie de Netflix.

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Minka Kelly, Josh Duhamel, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Casey W. Johnson, Jack Schumacher, Brett Cullen, Tatanka Means, Marianly Tejada, Philip Winchester, Justin Johnson Cortez, Kenneth Miller y Lauren Glazier retoman sus roles en la segunda entrega del western romántico basado en la serie de novelas homónimas de Jodi Thomas.

Mientras que Patricia Clarkson, Ben Robson, Heidi Grace Engerman, Steve Howey, Thomas Rhett y Jordan Davis se unen al elenco de la segunda temporada de “Nueva vida en Ransom Canyon”. ¿A quiénes interpretan en los ocho nuevos capítulos del drama desarrollado por Abril Blair?

LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”

1. Patricia Clarkson como Claire

Patricia Clarkson, que fue parte de películas como “Easy A”, “Friends with Benefits”, “One Day”, la saga de “The Maze Runner”, “Delirium”, “She Said“ y “Monica”, asume el papel de Claire, la madre de Quinn que está decidida a volver a entrar en la vida de Quinn y su hermana, Angie (Lauren Glazier). Aunque su verdadero objetivo es vender la casa familiar.

“Trabajar con Patricia fue un sueño. Es la mujer más cálida, tierna, generosa y cariñosa. Cada día que pasaba con Patty era emocionante”, contó Minka Kelly a Tudum. “Quieres que Claire aprenda y crezca a partir de sus errores, y también la quieres por sus errores o sus defectos; no siempre tenemos la madre que deseamos”.

Patricia Clarkson es la encargada de interpretar a Claire, la madre de Quinn, en la segunda temporada del western moderno "Nueva vida en Ransom Canyon" (Foto: Netflix)

2. Ben Robson como Oliver

Ben Robson, conocido por interpretar a Kalf en la serie “Vikings”, a Craig Cody en “Animal Kingdom” y a Frankie Scott en la serie “The Continental”, da vida a Oliver, el hombre que Quinn conoció en Nueva York y que le propone matrimonio. ¿Ella acepta? ¿Qué sucede con Staten?

“Ben siempre interpreta a este tipo grande y duro. Así que esto fue un cambio radical para él, que es un músico y artista muy romántico”, explicó Blair. “Es del Reino Unido. También fue la primera vez que usó su propio acento”.

Oliver (Ben Robson) le propone matrimonio a Quinn (Minka Kelly) en la segunda temporada del western moderno "Ransom Canyon" (Foto: Netflix)

3. Heidi Grace Engerman como Sidney

Heidi Grace Engerman, que anteriormente apareció en “9-1-1: Nashville” y “Chicago Fire”, se une al elenco de la segunda temporada de “Ransom Canyon” como Sidney, la esposa de Yancy. Aunque su matrimonio fue parte de una estafa, se niega a firmar el divorcio. Esto complica los planes de Yancy con Ellie, que está embarazada.

“Heidi aporta un nuevo elemento a la serie como un personaje irreverente, casi ridículo, al que es difícil no apoyar porque es muy excéntrica y divertida”, compartió la showrruner. “Hace las cosas más extravagantes. Me pareció gracioso lo frustrado que está Yancy con ella todo el tiempo. Es como si dijera: ‘No me rendiré sin luchar’”.

Ellie (Marianly Tejada), Yancy Grey (Jack Schumacher) y Sidney (Heidi Grace Engerman) en una escena de la segunda temporada del western moderno "Ransom Canyon" (Foto: Netflix)

4. Steve Howey como Levi

Steve Howey, conocido por su papel como Kevin en la serie “Shameless” y en películas como “Supercross”, “DOA: Dead or Alive” y “Guerra de novias”, interpreta a Levi, el hermanastro de Staten. “Levi es casi como un poeta de la montaña”, explicó Blair. “Él y Staten tienen mucha historia en común”.

Steve Howey asume el papel de Levi, el hermanastro de Staten, en la segunda temporada del western moderno "Nueva vida en Ransom Canyon" (Foto: Netflix)

Estos actores también se suman al reparto de la temporada 2 de “Nueva vida en Ransom Canyon”:

Rob Huebel

Rigo Sánchez

John Diehl

Thomas Rhett

Jordan Davis

Bridget Regan como Mary

Estos son los actores y personajes que regresan en la segunda temporada de “Ransom Canyon”:

Minka Kelly como Quinn O’Grady

Josh Duhamel como Staten Kirkland

Lizzy Greene como Lauren Brigman

Garrett Wareing como Lucas Russell

Casey W. Johnson como Kit Russell

Jack Schumacher como Yancy Grey

Brett Cullen como Sam Kirkland

Tatanka Means como Jake Longbow

Marianly Tejada como Ellie Estevez

Philip Winchester como Sheriff Dan Brigman

Justin Johnson Cortez como Kai

Kenneth Miller como Freddie

Lauren Glazier como Angie O’Grady

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”?

La segunda temporada de “Ransom Canyon” está disponible en Netflix a partir del 23 de julio de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del western romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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