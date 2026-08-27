La tranquila y rutinaria vida de Moon-jae (Ryu Jun-yeol), un novelista solitario y aislado, da un giro inesperado después de que misterioso individuo conocido como “la Rata” se apodera de sus contraseñas, cuentas y finalmente su identidad en “Ratonera” (“Mousetrap” en inglés y “Deuljwi” en su idioma original). Debido a que nadie conoce su verdadera identidad, no tiene manera de probar que está diciendo la verdad, así que debe aliarse con el implacable usurero No-ja (Sol Kyung-gu) y el detective Sun-yong (Kyoo-hyung). ¿Quiénes completan el elenco principal de esta serie surcoreana de Netflix?

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El thriller psicológico y de misterio se basa en el webtoon “Field Mouse” de Ludvico y está inspirado en el cuento popular coreano tradicional “La rata de campo que se comía las uñas”. Kim Hong-sun (“Dear Hongrang”, “Money Heist: Korea – Joint Economic Area”) se encarga de la dirección, mientras que Lee Jae-gon es el responsable del guion.

“Mousetrap”, que tiene seis episodios y se grabó entre mediados de abril y noviembre de 2025, cuenta con un reparto liderado por Ryu Jun-yeol (“Revelations”, “The 8 Show”), Sul Kyung-gu (“Good News”, “Kill Boksoon”) y Lee Kyoo-hyung (“Prison Playbook”, “Hi Bye, Mama!”).

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “RATONERA”

1. Ryu Jun-yeol como Moon-jae

Ryu Jun-yeol, que protagonizó las películas “The King”, “A Taxi Driver”, “Believer”, “The Battle: Roar to Victory” y “The Night Owl” y fue parte de la serie “The 8 Show”, da vida a Moon-jae, un novelista solitario que escribe bajo un seudónimo y lleva años sin salir de casa.

De acuerdo con la descripción de Netflix, se trata de “un novelista que vive aislado debido a la fobia social. Lleva una vida tranquila, igual día tras día, hasta que de repente se ve despojado de todo por el misterioso ‘Rata’”.

Ryu Jun-yeol asume el papel de Moon-jae y Sol Kyung-gu asume el papel de No-ja en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera" (Foto: Netflix)

2. Sol Kyung-gu como No-ja

Sol Kyung-gu, que protagonizó el drama coreano de Netflix, “The Whirlwind” y producciones como “Mantis” “Kill Bok Soon”, “The Moon”, “Kingmaker” y “The Book of Fish”, interpreta a No-ja, un despiadado usurero/detective con quien Mun-jae se alía para encontrar a ‘La Rata’.

“No Ja también dirige una agencia de detectives privados y que haría cualquier cosa por dinero. Lleva siguiendo la pista de Moon Jae desde que desapareció tras pedirle un préstamo, y cuando aparece voluntariamente tres años después, Moon Jae le pide ayuda para descubrir la identidad de la ‘Rata’.”

Lee Kyu-hyung da vida a Sun-yong, un usurero que debe descubrir la identidad de la 'Rata' en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera" (Foto: Netflix)

3. Lee Kyu-hyung como Sun-yong

Lee Kyu-hyung, que fue parte de las series “Unkind Ladies”, “Hwarang: The Poet Warrior Youth”, “Guardian: The Lonely and Great God”, “Stranger”, “Prison Playbook”, “Doctor John”, “Hospital Playlist”, “The Witch’s Diner” y “All of Us Are Dead”, asume el papel de Sun-yong, un detective que también se encarga de perseguir a La Rata.

Lee Kyu-hyung interpreta al detective Sun-yong en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera", que se estrena el 28 de agosto (Foto: Netflix)

Estos actores también forman parte del elenco de “Ratonera”:

Lee Myung-hee

Kang Myoung-soo

¿DE QUÉ TRATA “RATONERA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Mousetrap’ es un thriller de persecución sobre el novelista Moon‑jae, a quien una figura misteriosa llamada ‘la Rata’ le robó el nombre, el rostro y la vida; Noja, un prestamista que busca recuperar su dinero, y el detective Sun‑yong, mientras intentan develar la identidad de la Rata.”

¿CÓMO VER “RATONERA”?

“Ratonera” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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