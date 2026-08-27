Ryu Jun-yeol asume el papel de Moon-jae en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera", que se basa en el webtoon “Field Mouse” (Foto: Netflix)
Ryu Jun-yeol asume el papel de Moon-jae en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera", que se basa en el webtoon “Field Mouse” (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

La tranquila y rutinaria vida de Moon-jae (Ryu Jun-yeol), un novelista solitario y aislado, da un giro inesperado después de que misterioso individuo conocido como “la Rata” se apodera de sus contraseñas, cuentas y finalmente su identidad en “” (“Mousetrap” en inglés y “Deuljwi” en su idioma original). Debido a que nadie conoce su verdadera identidad, no tiene manera de probar que está diciendo la verdad, así que debe aliarse con el implacable usurero No-ja (Sol Kyung-gu) y el detective Sun-yong (Kyoo-hyung). ¿Quiénes completan el elenco principal de esta ?

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El thriller psicológico y de misterio se basa en el webtoon “Field Mouse” de Ludvico y está inspirado en el cuento popular coreano tradicional “La rata de campo que se comía las uñas”. Kim Hong-sun (“Dear Hongrang”, “Money Heist: Korea – Joint Economic Area”) se encarga de la dirección, mientras que Lee Jae-gon es el responsable del guion.

”, que tiene seis episodios y se grabó entre mediados de abril y noviembre de 2025, cuenta con un reparto liderado por Ryu Jun-yeol (“Revelations”, “The 8 Show”), Sul Kyung-gu (“Good News”, “Kill Boksoon”) y Lee Kyoo-hyung (“Prison Playbook”, “Hi Bye, Mama!”).

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “RATONERA”

1. Ryu Jun-yeol como Moon-jae

Ryu Jun-yeol, que protagonizó las películas “The King”, “A Taxi Driver”, “Believer”, “The Battle: Roar to Victory” y “The Night Owl” y fue parte de la serie “The 8 Show”, da vida a Moon-jae, un novelista solitario que escribe bajo un seudónimo y lleva años sin salir de casa.

De acuerdo con la descripción de Netflix, se trata de “un novelista que vive aislado debido a la fobia social. Lleva una vida tranquila, igual día tras día, hasta que de repente se ve despojado de todo por el misterioso ‘Rata’”.

Ryu Jun-yeol asume el papel de Moon-jae y Sol Kyung-gu asume el papel de No-ja en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera" (Foto: Netflix)
Ryu Jun-yeol asume el papel de Moon-jae y Sol Kyung-gu asume el papel de No-ja en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera" (Foto: Netflix)

2. Sol Kyung-gu como No-ja

Sol Kyung-gu, que protagonizó el drama coreano de Netflix, “The Whirlwind” y producciones como “Mantis” “Kill Bok Soon”, “The Moon”, “Kingmaker” y “The Book of Fish”, interpreta a No-ja, un despiadado usurero/detective con quien Mun-jae se alía para encontrar a ‘La Rata’.

No Ja también dirige una agencia de detectives privados y que haría cualquier cosa por dinero. Lleva siguiendo la pista de Moon Jae desde que desapareció tras pedirle un préstamo, y cuando aparece voluntariamente tres años después, Moon Jae le pide ayuda para descubrir la identidad de la ‘Rata’.

Lee Kyu-hyung da vida a Sun-yong, un usurero que debe descubrir la identidad de la 'Rata' en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera" (Foto: Netflix)
Lee Kyu-hyung da vida a Sun-yong, un usurero que debe descubrir la identidad de la 'Rata' en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera" (Foto: Netflix)

3. Lee Kyu-hyung como Sun-yong

Lee Kyu-hyung, que fue parte de las series “Unkind Ladies”, “Hwarang: The Poet Warrior Youth”, “Guardian: The Lonely and Great God”, “Stranger”, “Prison Playbook”, “Doctor John”, “Hospital Playlist”, “The Witch’s Diner” y “All of Us Are Dead”, asume el papel de Sun-yong, un detective que también se encarga de perseguir a La Rata.

Lee Kyu-hyung interpreta al detective Sun-yong en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera", que se estrena el 28 de agosto (Foto: Netflix)
Lee Kyu-hyung interpreta al detective Sun-yong en la serie coreana de misterio y suspenso "Ratonera", que se estrena el 28 de agosto (Foto: Netflix)

Estos actores también forman parte del elenco de “Ratonera”:

  • Lee Myung-hee
  • Kang Myoung-soo

¿DE QUÉ TRATA “RATONERA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Mousetrap’ es un thriller de persecución sobre el novelista Moon‑jae, a quien una figura misteriosa llamada ‘la Rata’ le robó el nombre, el rostro y la vida; Noja, un prestamista que busca recuperar su dinero, y el detective Sun‑yong, mientras intentan develar la identidad de la Rata.

¿CÓMO VER “RATONERA”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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