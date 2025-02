Aunque Alan Ritchson ha participado en películas como “Tortugas Ninja”, “The Hunger Games: Catching Fire” y “Fast X”, sin duda es reconocido por “Reacher”, serie de acción de Amazon Prime Video que estrenó su tercera temporada el 20 de febrero de 2025. Pero el papel del exinvestigador militar Jack Reacher no solo le ha traído elogios, ya que ha recibido muchas críticas por parte de cristianos. ¿Cuáles son los motivos?

Anteriormente, el actor de 42 años ha confesado ser un cristiano devoto y desde entonces no ha tenido reparos en hablar sobre su religión. En 2022, en una entrevista con The Hollywood Reporter habló sobre su fe y su forma de cumplir los deseos de Dios y vivir al servicio de los demás.

“Soy cristiano simplemente por lo que Jesús nos llama a hacer”, señaló Alan Ritchson. “Amar a los demás hasta la muerte. No significa que todos estemos colgados en una cruz, pero ¿cómo puedo sufrir por ti? Eso es algo hermoso”.

Para Alan Ritchson, quien interpreta a Jack en la serie "Reacher", su personaje no se opone a sus creencias religiosas (Foto: Amazon Studios)

¿POR QUÉ ALAN RITCHSON RECIBIÓ TANTAS CRÍTICAS DE CRISTIANOS?

En conversación con la revista GQ, el protagonista de “Reacher” contó que algunos cristianos no están de acuerdo con lo que hace su personaje en la serie desarrollada por Nick Santora y creen que se opone a las creencias del actor.

Las críticas de sus hermanos en la fe se deben principalmente a las escenas de sexo que tiene el protagonista de la ficción, basada en la saga de libros “Jack Reacher” de Lee Child, en la serie siendo un personaje no casado.

“La gente tiene una relación extraña con los personajes ficticios y los equipara de algún modo con el ser humano real”, explicó. “No tengo ese problema con hacer esa distinción. Los cristianos me critican mucho y me dicen: ‘¿Cómo te atreves a hacer una escena de sexo sin estar casado en la televisión y luego hablar de Jesús?’”.

“Lo siento, ¡dudo que eso sea parte de la conversación cuando esté en las puertas del paraíso!”, agregó Alan Ritchson, que también ha participado en series como “New Girl”, “Black Mirror”, “Titans” y “Supergirl”.

En realidad, Alan Ritchson no ha tenido muchas escenas de sexo como Jack Reacher en la seri basada en los libros de Lee Child (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “REACHER”?

Los tres primeros episodios de la temporada 3 de “Reacher” se estrenaron el jueves 20 de febrero de 2025 a las 12 a. m. (hora del Pacífico) y 3 a. m. (Hora del Este) en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 27 de marzo.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.