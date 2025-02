En el año 2012, la superestrella Tom Cruise protagonizó la película “Jack Reacher”, la primera adaptación audiovisual de la serie de novelas homónima de Lee Child. Así, años más tarde, Alan Ritchson asumió ese rol, al liderar el reparto de “Reacher” de Amazon Prime Video. Entonces, quizá te preguntes quién es el intérprete favorito del autor de la saga literaria. Pues, la respuesta rápida es Ritchson y, en las siguientes líneas, te cuento por qué.

Vale precisar que la tercera temporada de “Reacher” llegó al streaming el pasado jueves 20 de febrero del 2025 y se basa en la novela “El inductor” (en inglés: “Persuader”).

En esta entrega, nuestro protagonista se precipita hasta el oscuro corazón de una extensa operación criminal cuando intenta rescatar a un informante encubierto de la DEA, a quien se le acaba el tiempo. Ahí, se topa con un mundo de secretos y violencia, y hasta encara asuntos no resueltos de su propio pasado.

¿POR QUÉ ALAN RITCHSON SE PARECE MÁS AL JACK REACHER DE LOS LIBROS QUE TOM CRUISE, SEGÚN LEE CHILD?

En declaraciones para The Independent, Lee Child respaldó la opinión de los lectores que desaprobaron la elección de Tom Cruise como el personaje principal de “Jack Reacher” (2012) y “Jack Reacher 2: Never Go Back” (2016) debido a su estatura.

Lo cierto es que, en los libros, Reacher es descrito como un hombre extremadamente alto (1,90 m o 6ft 5in) y extremadamente ancho, de brazos y piernas largos. Sin embargo, en la vida real, Cruise mide 1,70 m (5ft 7in) y no es precisamente corpulento.

De esta manera, si bien Child confesó que le gustó trabajar con este último autor, aseguró que los fans “tenían razón” sobre las críticas a su apariencia física.

“Creo que la primera película en particular fue excelente (...) Era un thriller realmente nítido y duro. Trabajar con Tom fue un placer y un privilegio: es un tipo muy listo, un cineasta inteligente y muy divertido. Pero no puedes escapar al hecho de que Reacher es un tipo enorme”, le dijo al referido medio.

“Es enorme, implacable, da miedo, y a pesar de toda la habilidad de Tom para sacar a la luz las interioridades de Reacher, no es enorme ni da miedo. Así que los lectores estaban terriblemente disgustados por ello y creo que, en última instancia, los lectores tenían razón”, agregó.

¿QUÉ OPINA LEE CHILD SOBRE ALAN RITCHSON COMO JACK REACHER?

Por el contrario, Lee Child está encantado con el trabajo de Alan Ritchson en la serie, dado que parece ser la representación perfecta del personaje que creó.

“Alan nació para interpretar a Reacher y creo que él lo sabe”, puntualizó el escritor, quien también se mostró entusiasmado con la llegada del antagonista Paulie a la serie.

Resulta que el villano es incluso más alto de Ritchson, pues está interpretado por el culturista holandés Olivier Richters, quien alcanza los 2,18 m (7ft 1in) de estatura. Sorprendente, ¿no?

¿CÓMO VER “REACHER”?

“Reacher” es una producción exclusiva de Amazon Prime Video. Entonces, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este link.

Alan Ritchson como Jack Reacher en una escena de la popular serie de acción "Reacher" (Foto: Amazon Studios)