¡La espera finalmente ha terminado! La tercera temporada de “Reacher” llega a Amazon Prime Video el 20 de febrero, y con ella, nuevas aventuras, intrigas y, por supuesto, acción a raudales. Basada en las exitosas novelas de Lee Child, la serie sigue a Jack Reacher, un hombre imponente con un pasado militar y un sentido de justicia único. La tercera entrega se adapta a la séptima novela de la saga, Persuader, donde se enfrenta a una peligrosa conspiración criminal mientras rescata a un informante encubierto de la DEA. Si ya te has enganchado a las primeras dos temporadas, prepárate para sumergirte en estos nuevos capítulos cargados de más misterios y personajes que desafiarán a nuestro protagonista.

“Reacher” ha logrado cautivar a los fans con su combinación de tensión, acción y personajes memorables. La trama sigue a Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson, quien viaja por Estados Unidos resolviendo crímenes a medida que se le presentan. En esta nueva temporada, el misterio será aún mayor, ya que se ve arrastrado a una conspiración que lo conectará con su propio pasado y lo pondrá en la mira de peligrosos enemigos. Además de la acción, la temporada promete un elenco de personajes complejos y profundos, interpretados por una nueva camada de actores, quienes aportan frescura y dinamismo al relato.

Lo que más me entusiasma de esta temporada es ver cómo los actores nuevos se integran a la historia, y qué giros les dan a las ya conocidas dinámicas de la serie. En la tercera entrega, algunos viejos conocidos regresan, mientras que otros se presentan para crear una mezcla perfecta de misterio y tensión. Así que, si eres fanático de las sorpresas y las tramas complejas, prepárate para disfrutar de esta entrega que promete dejar a todos con la boca abierta. Pero, ¿quién es quién en este nuevo reparto? Vamos a conocer a los actores y sus personajes.

LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “REACHER” – TEMPORADA 3

Alan Ritchson como Jack Reacher

No hay duda de que Alan Ritchson ha logrado convertirse en el rostro de Jack Reacher. Con su imponente físico (1,90 m y 109 kg), interpreta a este ex mayor de la policía militar del ejército de EE. UU., quien ahora recorre el país enfrentándose a los criminales que se cruzan en su camino. Su caracterización en “Reacher” es tan auténtica que, en cada episodio, logra transmitir la intensidad y la determinación de un hombre con un fuerte código moral. Los fans de la serie sabrán que Ritchson hace justicia al personaje, no solo con su imponente presencia, sino con su capacidad para pasar de la calma a la acción explosiva en un abrir y cerrar de ojos.

Alan Ritchson interpreta a Jack Reacher, el protagonista de la serie de acción basada en la saga de libros de Lee Child (Foto: Amazon Studios)

María Sten como Frances Neagley

En esta temporada, Frances Neagley regresa como uno de los aliados más leales de Reacher. Interpretada por María Sten, esta mujer es una ex compañera de Reacher en su unidad de investigaciones especiales del ejército, y ahora trabaja como rastreadora privada. En esta nueva entrega, será una pieza clave en la investigación del protagonista, siendo su confidente y aliada en un caso peligroso. Sten ha logrado dar vida a este personaje con gran solidez, y su presencia será esencial para el desarrollo de la trama.

Maria Sten es Frances Neagley en "Reacher" (Foto: Amazon Prime Video)

Anthony Michael Hall como Zachary Beck

Anthony Michael Hall, conocido por sus papeles en los clásicos de los 80 como “The Breakfast Club” y “Weird Science”, llega a “Reacher” para interpretar a Zachary Beck, un hombre de negocios exitoso con una operación criminal en las sombras. Como antagonista, Beck será un rival formidable para Reacher, quien no dudará en enfrentarlo. Hall, con su trayectoria versátil, aporta un toque único al personaje, dándole una dimensión más compleja.

Anthony Michael Hall forma parte del elenco de la tercera temporada de "Reacher" (Foto: Netflix)

Johnny Berchtold como Richard Beck

El hijo de Zachary Beck, interpretado por Johnny Berchtold, será otro de los personajes que veremos involucrados en la trama. Richard Beck es un joven universitario que, tras haber sido secuestrado en su adolescencia, vive marcado por ese trauma. Este personaje logra transmitir la vulnerabilidad de su personaje mientras se enfrenta a los efectos del pasado de su familia. Este vínculo con su padre y su conexión con la conspiración en la que Reacher se ve envuelto serán cruciales para el desarrollo de la temporada.

Olivier Richters como Paulie

Con sus 2,18 metros de altura, Olivier Richters es sin duda el gigante de la temporada. En su papel de Paulie, un guardaespaldas con un pasado militar, Richters se enfrenta a Reacher en una serie de batallas físicas que no te puedes perder. Su imponente presencia, fruto de su carrera como culturista, lo convierte en el oponente perfecto para un personaje como el protagonista. Además, Richters ha dejado su huella en películas de acción como “Black Widow” y “The King’s Man”, y en Reacher su papel será fundamental en la trama.

Olivier Richters tendrá muchas peleas con el protagonista de la serie

Sonia Cassidy como Susan Duffy

Sonia Cassidy llega a la serie para interpretar a Susan Duffy, una agente de la DEA con un sentido del humor mordaz y una astucia impresionante. Duffy será una pieza clave en la investigación de Reacher, aportando inteligencia y una perspectiva única en su lucha contra el crimen. Cassidy es conocida por su trabajo en “Lodge 49” y “Humans”, y con este papel demuestra que su talento para interpretar personajes complejos encaja perfectamente en el universo de “Reacher”.

Roberto Montesinos como Guillermo Villanueva

En el papel de Guillermo Villanueva, un agente de la DEA que está cerca de jubilarse, Roberto Montesinos aporta una presencia tranquila y confiable al equipo de la DEA. Villanueva será un mentor para Susan Duffy y, a su vez, se verá envuelto en la investigación que Reacher está llevando a cabo. Montesinos, quien ha participado en series como “9-1-1: Lone Star” y “We Bought a Zoo”, ofrece una interpretación sólida que complementa a los demás personajes.

Brian Tee como Quinn

Con una carrera repleta de papeles en películas y series de acción como “Jurassic World”, “The Wolverine” y “Chicago Med”, Brian Tee se une al elenco de “Reacher” como Quinn, un ex teniente coronel que tiene un oscuro pasado. Investigado por Reacher hace años por vender secretos nacionales, Quinn se verá nuevamente cara a cara con él, convirtiéndose en un personaje clave en la temporada. La presencia de Tee garantiza que las tensiones entre los personajes no harán más que aumentar.

Daniel David Stewart como Steven Elliot

Finalmente, tenemos a Daniel David Stewart como Steven Elliot, un agente novato de la DEA que se une al equipo de la investigación. Aunque todavía es inexperto, Elliot se verá empujado a enfrentarse a situaciones límite, y su interacción con los demás miembros del equipo promete ser interesante. Stewart, conocido por su trabajo en “For All Mankind” y “Catch-22”, aporta frescura al elenco y seguramente sorprenderá a los espectadores con su desarrollo a lo largo de la temporada.