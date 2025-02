La tercera temporada de “Reacher” se estrenó el 20 de febrero de 2025 en Amazon Prime Video y trae de regreso al exinvestigador militar Jack Reacher (Alan Ritchson), quien en la nueva entrega se infiltra para investigar una red de contrabando que amenaza la vida de un informante de la DEA. Los primeros episodios ya están disponibles, así que los fanáticos de las acción se preguntan si vale la pena verlos. ¿Son mejores que los anteriores? ¿Qué dice la crítica especializada al respecto?

Los nuevos ocho capítulos del drama de acción desarrollado por Nick Santora están basados en “Persuader”, el séptimo libro de la popular saga de Lee Child y muestran a la DEA colaborando con Reacher e intentando enviarlo de incógnito para ayudar a rescatar a otro informante encubierto de la DEA y poner fin a las prácticas comerciales de Zachary Beck (Anthony Michael Hall).

Las primeras críticas sobre la tercera temporada de “Reacher” son positivas. Destacan la trama de los nuevos episodios y la actuación de Alan Ritchson y otros miembros del reparto. Y algunos creen que esta entrega es superior a las anteriores.

La critica elogió el trabajo de Alan Ritchson como el exinvestigador militar en la tercera temporada de "Reacher" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “REACHER”?

Aaron Peterson de The Hollywood Outsider: “Alan Ritchson y el equipo detrás de esta serie han logrado ofrecer una vez más una temporada completa de risas, sorpresas y emociones.”

Abhishek Srivastava de The Times of India: “Incluso en su tercera temporada, Reacher mantiene la misma tensión y acción llena de adrenalina que definieron las dos primeras.”

Nate Richard de Collider: “Aunque esta nueva temporada de Reacher se parece más a un programa tradicional de acción y crimen, sigue siendo uno de los mejores de su tipo.”

Aaron Peterson de The Hollywood Outsider: “Si eres fan de Reacher , prepárate, porque esta ronda es incluso más brutal y emocionante que cualquiera de las dos anteriores. De hecho, ¡la temporada 3 es la mejor temporada de Reacher hasta ahora!”

Joshua M. Patton de CBR: “La temporada 3 puede ser la mejor de Reacher hasta el momento porque los desafíos que enfrenta no son aquellos que puede superar a puñetazos.”

Lo que dijo la crítica sobre el elenco de “Reacher 3”

Amon Warmann de Empire Magazine: “En lo que seguramente es el papel más representativo de su carrera, Ritchson sigue siendo todo lo que uno podría desear para la encarnación del héroe de Child, aportando la dosis justa de humor mordaz, junto con los músculos necesarios.”

Jacob Hall de Slashfilm: “La verdadera arma secreta de la temporada es Sonya Cassidy como Duffy, una agente de la DEA… [cuya] actitud sensata y acento bostoniano que llena la sala brindan el contrapeso perfecto a la energía lacónica de Ritchson.”

Abhishek Srivastava de The Times of India: “El verdadero protagonista de esta temporada es Johnny Berchtold como Richard Beck, el hijo de Zachary. Su actuación sobria capta a la perfección el miedo constante de vivir bajo la sombra del peligroso mundo de su padre, añadiendo una profundidad emocional que se destaca en medio de la acción.”

Rafael Motamayor de The Wrap: “La temporada 3 presenta al mejor villano de la serie hasta la fecha, la pesadilla del Batman de Reacher, Paulie Masserella (Olivier Richters, The Dutch Giant). Este tipo no solo es más grande que Reacher, sino que se eleva sobre él y lo hace parecer débil en comparación, además de ser un gran sádico que disfruta de la crueldad y la violencia.”

Algunos críticos han destacado el papel de Susan Duffy (Sonya Cassidy) en la tercera temporada de "Reacher" (Foto: Amazon Prime Video)