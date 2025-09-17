La realeza europea vuelve a ser noticia, pero esta vez no por protocolos ni coronaciones, sino por un documental que mezcla misticismo, amor y rebeldía. Netflix estrenó “Rebel Royals: Una historia de amor improbable”, la producción que sigue la relación de la princesa Märtha Louise de Noruega y el chamán estadounidense Durek Verrett, una unión que desafía las expectativas y enfrenta de lleno las críticas de la prensa y de la propia monarquía.

El documental no solo relata la preparación de la boda, sino también sus rituales espirituales, confesiones íntimas y tensiones con la familia real. Entre lágrimas, risas y momentos insólitos, la pareja muestra cómo rompió barreras sociales, culturales y políticas para sostener una relación que muchos calificaron de imposible. Conoce los momentos más impactantes de esta historia real contada como nunca antes, de acuerdo con la revista Hello!

10 MOMENTOS MÁS IMPACTANTES DE “REALEZA REBELDE: UNA INSÓLITA HISTORIA DE AMOR”

Descubre momentos que te llamarán la atención de esta historia, que difiere mucho de los tradicionales cuento de hadas:

Märtha Louise de Noruega y Durek Verrett acuden juntos a eventos y posan para las cámaras (Foto: AFP)

LA ESPIRITUALIDAD DE DUREK: El chamán de sexta generación comparte prácticas místicas, desde liberar energías hasta rituales que desconciertan a más de uno, incluyendo su propia conexión con seres de otro plano. LA DISCRMINACIÓN QUE EJERCIÓ LA PRENSA: Racismo, prejuicios y titulares explosivos: así narra Durek la persecución mediática por ser el primer hombre negro en casarse con una princesa europea. MÄRTHA, LA PRINCESA CLARIVIDENTE: La princesa revela sus dones psíquicos y su camino en la fundación de una escuela espiritual para comunicarse con ángeles. LA DIVA INTERIOR DEL CHAMÁN: Entre la solemnidad, Durek Verrett se deja ver jugando bajo la lluvia y hablando de su “diva interior”, mostrando su lado más excéntrico. DUREK “ALMASEXUAL”: Cuando la princesa anunció a sus hijas su relación, estas se sorprendieron porque creyeron que era gay. El chamán estadounidense ha dicho que es un “almasexual”, que no importa el género, sino el interior . ROMPIENDO EL PROTOCOLO REAL: Anuncios vía Instagram, kimonos en lugar de trajes y miradas incómodas en el palacio: la pareja nunca siguió las reglas. UNA BODA DECIDIDA POR LOS ASTROS: El “día perfecto” no se eligió por la agenda real, sino por una alineación cósmica marcada por Virgo, Escorpio y Venus. CONTRASTE CON JANTELOVEN: Durek desafía el código noruego de humildad y modestia con su estilo extravagante y declaraciones sobre su “ego gigantesco”. ESCÁNDALOS DE PRENSA: De afirmaciones sobre ser parte reptil hasta joyas espirituales vendidas en pandemia: el documental repasa todas las acusaciones mediáticas. LA RENUNCIA DE MÄRTHA: La presión llevó a la princesa a abandonar sus funciones reales y vender la exclusiva de su boda, generando debate en Noruega.

Märtha Louise de Noruega y Durek Verrett acuden juntos a eventos y posan para las cámaras (Foto: AFP)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí