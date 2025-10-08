Ambienta en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de la década de 1990, cuando ser gay en el ejército aún era ilegal, “Reclutas” (“Boots” en su idioma original) es una serie de Netflix que narra la historia de Cameron Cope (Miles Heizer), quien junto a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), hijo de un marine condecorado, se une al ejército con al esperanza de escapar de un hogar caótico y una vida escolar llena de hostigamiento. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La comedia dramática militar creada y dirigida por Andy Parker (“Tales of the City”, “Imposters”) tiene a Jennifer Cecil (“One Tree Hill”, “Hostages”) como showrunner y en las memorias “The Pink Marine” escritas por Greg Cope White, un exsargento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, autor y escritor y productor de cine y televisión. Greg Cope White también es escritor y productor ejecutivo del nuevo drama de Netflix.

Miles Heizer, Vera Farmiga, Max Parker, Liam Oh, Cedrick Cooper, Ana Ayora, Angus O’Brien, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris, Blake Burt, Logan Gould, Zach Roerig, Johnathan Nieves, Brandon Tyler Moore, Ivan Hoey Jr., Anthony Marble, Joy Osmanski, Brett Dalton, Jack Kay y Troy Leigh-anne Johnson son parte del elenco de “Reclutas”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “RECLUTAS”

1. Miles Heizer como Cameron Cope

Miles Heizer, conocido por interpretar a Alex Standall en la serie “13 Reasons Why” y a Drew Holt en “Parenthood” y sus roles en “Rails & Ties”, “The Stanford Prison Experiment”, “Nerve” y “Love, Simon”, interpreta a Cameron Cope, un joven homesexual que tras sufrir hostigamiento en la escuela, se una al ejército con la esperanza de cambiar su vida. En el Cuerpo de Marines encontrará un propósito y una hermandad inesperada.

Miles Heizer da vida a Cameron Cope, el protagonista de la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

2. Vera Farmiga como Barbara Cope

Vera Farmiga, reconocida por interpretar a Lorraine Warren en la franquicia “El conjuro” y por películas como “Down to the Bone”, “The Boy in the Striped Pyjamas”, “Orphan”, “The Front Runner” y “Godzilla: King of the Monsters”, asume el rol de Barbara Cope, la madre narcisista de Cameron. Siempre escapa de las consecuencias de sus actos.

Vera Farmiga interpreta a Barbara Cope, la madre narcisista de Cameron, en la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

3. Max Parker como Robert “Bobby” Sullivan

Max Parker, conocido por sus papeles de Alasdair “Base” Newman en el drama médico de “Casualty”, Luke Posner en la telenovela “Emmerdale” y Mikhail Tanner en la serie de terror fantástico de Peacock “Vampire Academy”, da vida al sargento Robert “Bobby” Sullivan, un marine de élite que ha sido condecorado por su valor en numerosas misiones secretas.

De acuerdo con Tudum, “Bobby lucha por mantener oculto su propio secreto y se ve reflejado en Cameron, así que intenta prepararlo para la misma guerra personal que enfrentará”.

Max Parker asume el papel del sargento Robert "Bobby" Sullivan, quien se identifica con Cameron, en la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

4. Liam Oh como Ray McAffey

Liam Oh, que anteriormente apareció en producciones como “The Thing About Harry” y “Code 3”, interpreta a Ray McAffey en “Boots”. Se trata del hijo de un marine condecorado y del amigo de Cameron que trata de ayudarlo. Sin embargo, también debe lidiar con sus propios problemas.

Liam Oh da vida a Ray McAffey y Miles Heizer da vida a Cameron Cope en la serie "Reclutas" (Foto: Netflix)

5. Angus O’Brien como Thaddeus Beau Sterling Hicks

Angus O’Brien, que fue parte de “Law & Order: SVU”, “The Path”, “Rise”, “Almost Family”, “The Blacklist”, “Hightown”, “Night Sky” y “F.B.I.”, asume el papel de Thaddeus Beau Sterling Hicks, uno de los compañeros de Cameron en el ejército.

Angus O'Brien interpreta a Thaddeus Beau Sterling Hicks y Miles Heizer interpreta a Cameron Cope en la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Boots”:

Cedrick Cooper como Marcus McKinnon

Ana Ayora como Denise Fajardo

Dominic Goodman como Isaiah Nash

Kieron Moore como Nicholas Slovacek

Nicholas Logan como Cary Wayne Howitt

Blake Burt como John Bowman

Rico Paris como Santos Santos

Brandon Tyler Moore como Cody Bowman

Zach Roerig como Sgt. Knox

Anthony Marble como Harlan McAffey

Joy Osmanski como Setsuko McAffey

Ivan Hoey Jr. como Benjy Cope

Logan Gould como Mo Mason

Jack Kay como Joshua Jones

Troy Leigh-Anne Johnson como Alice

Jonathan Nieves como Eduardo Ochoa

Brett Dalton como Pitowski

¿DE QUÉ TRATA “RECLUTAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Reclutas’ es un drama con tintes de comedia que ofrece una versión irreverente y poco convencional de las historias sobre el paso a la edad adulta. La serie, ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado.

Juntos, tendrán que lidiar con las minas —tanto literales como metafóricas— del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar. De forma ingeniosa y emotiva, ‘Reclutas’ nos habla de la amistad, la resiliencia y de encontrar tu lugar en el mundo, aunque este parezca decidido a dejarte fuera."

¿CÓMO VER “RECLUTAS”?

“Reclutas” se estrenará el jueves 9 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

