La arena está lista, los dioses afilan sus armas y la humanidad se prepara para una nueva batalla épica. “Record of Ragnarok”, el electrizante anime seinen que enfrenta a los más grandes guerreros humanos contra deidades de todos los panteones, regresa con fuerza a finales de 2025. Japón y Netflix no han perdido el tiempo en avivar la llama del hype, liberando un avance impactante que revela no solo la esperada continuación de la historia, sino también los combates de las rondas 7, 8 y 9 del torneo.

¿QUÉ PELEAS SE VIENEN EN LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Tras la brutal contienda entre Qin Shi Huang y Hades, que marca el clímax de la séptima ronda, la octava pelea promete ser un choque sin precedentes entre ciencia y oscuridad: el inventor Nikola Tesla, envuelto en una armadura cibernética digna de una epopeya futurista, se enfrentará al siniestro Belcebú, también conocido como el Señor de las Moscas. La combinación de genio humano y horror mitológico eleva las apuestas, recordándonos por qué “Record of Ragnarok” es mucho más que un desfile de peleas: es un retrato de la humanidad contra lo divino.

El tráiler no se detiene ahí. Como si la emoción de Tesla vs. Belcebú no bastara, también se revelaron los combatientes de la novena ronda : Leónidas, el indomable rey espartano, y Apolo, el radiante Dios del Sol. Este anuncio respeta la tradición del anime de presentar tres combates por temporada, y prepara el terreno para una entrega visualmente asombrosa y emocionalmente intensa, donde cada guerrero, humano o dios, contará con una historia profunda antes de enfrentarse a su posible final.

Visualmente, “Record of Ragnarok” sigue deslumbrando gracias al increíble arte original de Azychika, adaptado con vibrantes colores y animación que —aunque divisiva en las temporadas anteriores— mantiene un estándar estético que atrapa. En este nuevo adelanto, cada luchador brilla con personalidad única, y la séptima ronda, especialmente, promete ser la más espectacular hasta ahora. La animación, cargada de simbolismo y detalles, no solo entrega acción, sino también emoción y drama en cada cuadro.

Esta temporada promete un verdadero potencial para algunas de las peleas más favoritas de los fanáticos de toda la serie (Foto: Netflix)

“RECORD OF RAGNAROK” GENERA EXPECTACIÓN POR SU ESTRENO CON DOBLAJE EN INGLÉS

A los fanáticos del manga publicado por Monthly Comic Zenon, el tráiler les ha servido como un guiño lleno de promesas: Netflix continuará adaptando fielmente el torneo de 13 rondas, manteniéndose leal a la esencia original y llevando el enfrentamiento entre dioses y humanos más allá del 2025. Con la ayuda de Brunilda y sus valquirias, cada guerrero humano recibe las herramientas para desafiar lo imposible, y la serie sigue jugando con la idea de esperanza contra destino.

En la Anime Expo, los asistentes tuvieron un regalo especial: una demostración de doblaje en vivo a cargo de Cory Yee (Qin Shi Huang) y J. Michael Tatum (Hades), quienes ofrecieron una muestra del dramatismo que veremos en la versión en inglés. Tatum, con su risa malvada como el Rey del Inframundo, dejó claro que el doblaje promete estar a la altura de la intensidad narrativa de la serie, abriendo aún más la puerta para que un público global disfrute del espectáculo.

Con fecha de estreno confirmada para diciembre de 2025, la tercera temporada de “Record of Ragnarok” se perfila como una de las más esperadas del anime moderno. Los fans, antiguos y nuevos, se preparan para ver cómo la humanidad continúa su desesperado intento por sobrevivir. Tres batallas nuevas, seis combatientes legendarios y una sola verdad: en este torneo, solo uno saldrá victorioso.

