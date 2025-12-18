Para alegría de los fans del anime, “Record of Ragnarok” (en su idioma original: "Shûmatsu no Valkyrie“) ha regresado a Netflix con su temporada 3, la cual no solo trajo consigo nuevos combates épicos... sino que ha sorprendido con su banda sonora. Así, si eres de aquellos que no se salta ni la intro ni el cierre de tus series favoritas, aquí te cuento todo lo que debes saber sobre el emotivo ending de la tercera entrega de la producción. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Record of Ragnarok III” continúa adaptando el manga homónimo escrito por Takumi Fukui y Shinya Umemura, e ilustrado por Chika Aji.

De esta manera, seguimos siendo testigos de cómo 13 dioses y 13 humanos se enfrentan en duelos a muerte para decidir el destino de la humanidad.

¿CÓMO SUENA EL ENDING DE LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

El tema con el que cierra la temporada 3 del anime de Netflix se titula “Last breath, Last record” y está interpretado por la cantante japonesa Saori Hayami.

Al parecer, esta canción busca reflejar el “último aliento” de los luchadores, ofreciéndole una atmósfera melancólica y solemne a la ficción.

Además, tal como te puedes imaginar, el video oficial de la composición muestra una secuencia animada que acompaña la poderosa voz de la intérprete y le agrega peso emocional a la última parte de cada episodio.

Puedes ver y escuchar el ending de “Record of Ragnarok III” debajo de estas líneas.

¿QUIÉN INTERPRETA “LAST BREATH, LAST RECORD” DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Saori Hayami es una de las voces más reconocidas de la industria japonesa (no solo como cantante, sino también como actriz de voz).

Y es que, a lo largo de su carrera, ha interpretado personajes icónicos del anime, tales como:

Yor Forger en “Spy x Family”

Shinobu Kocho en “Demon Slayer” (“Kimetsu no Yaiba”)

Yamato en “One Piece”

Yumeko Jabami en “Kakegurui”

Yukino Yukinoshita en “Oregairu”

Por lo tanto, gracias a su experiencia, tenerla como la responsable del ending es todo un lujo para la tercera temporada de “Record of Ragnarok”.

¿DÓNDE VER “RECORD OF RAGNAROK”?

Si quieres disfrutar del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a Netflix.

Recuerda que, en Estados Unidos, se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

Göll acompaña frecuentemente a Brunhilde durante el torneo del que somos testigos en el anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

