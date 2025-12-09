La esperada tercera temporada del anime “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shûmatsu no Valkyrie“) llega a Netflix con un opening muy especial. Y es que, además de capturar la ferocidad del torneo que enfrenta a dioses contra humanos, el tema “Dead Or Alive” marca el regreso de una de las bandas más legendarias del J-rock: GLAY. Así, ¿quieres saber más sobre esta canción de apertura? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Record of Ragnarok III” retoma el enfrentamiento uno a uno entre las divinidades del Panteón y los mejores guerreros de la humanidad, con un marcador que permanece igualado para cada bando.

De esta manera, ahora nos encontramos con deidades como Hades, Beelzebub y Apolo, enfrentándose a figuras históricas como Qin Shi Huang (el emperador chino que unificó el país), Nikola Tesla (el inventor serbio) y Leónidas (el rey espartano).

Así, el anime de Netflix promete traer consigo combates más intensos y apuestas cada vez más altas para ambos grupos en conflicto.

La tercera temporada del anime "Record of Ragnarok" retoma el torneo con un marcador empatado en victorias para cada bando (Foto: Netflix)

¿CÓMO ES EL OPENING DE LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Tal como mencioné previamente, el opening de la temporada 3 de “Record of Ragnarok” es “Dead Or Alive”, tema interpretado por la banda japonesa GLAY.

Este se presenta como el 63º sencillo de la legendaria agrupación y llega tras la celebración de sus 30 años de carrera.

Además, se sabe que la canción fue escrita y compuesta por el guitarrista TAKURO, y cuenta con arreglos de HISASHI, el bajo de JIRO y la voz de TERU.

En declaraciones publicadas por View of the Arts, el compositor manifestó al respecto: “Nos sentimos muy honrados de estar a cargo del tema musical de apertura de una obra que ha cosechado una inmensa popularidad desde su primera temporada. Hemos producido ‘Dead Or Alive’ teniendo en cuenta la magnífica historia de ‘Record of Ragnarok’ y las luchas de cada personaje, que no pueden juzgarse únicamente desde el punto de vista de la ‘justicia’. La canción fusiona el mundo de la acción trepidante con la intensidad inherente a la música rock”.

Cabe resaltar que el tráiler de la temporada 3 ya adelanta cómo encaja el tema con las imágenes de la serie de Netflix.

EL OPENING DE LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”, ¿TIENE VIDEOCLIP?

La respuesta corta es SÍ. “Dead Or Alive” llega acompañado de un videoclip oficial que refuerza la estética rockera del proyecto.

El audiovisual fue dirigido por Pierce Gabriel y se grabó en Nueva York, con GLAY tocando en lo alto de un edificio y rodeado de la ciudad.

En su testimonio recogido por View of the Arts, el director explicó el enfoque creativo del clip: "Investigué una amplia gama de imágenes de rock tomadas en las principales ciudades. La que más me conmovió fue la sesión de The Beatles en una azotea de Londres y la actuación de U2 en lo alto de un edificio de Los Ángeles“.

Es decir, la obra hace referencia a los clásicos conciertos en azotea que popularizó el rock occidental.

¿Quieres disfrutar del videoclip? Te lo dejo debajo de estas líneas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí