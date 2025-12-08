¡Buenas noticias para los fans de “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shûmatsu no Valkyrie”)! Y es que el anime regresa a Netflix con su tercera temporada... con mucha más acción y fantasía. Así, si ya estás listo para disfrutarla, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver online los nuevos episodios de la producción.

Vale precisar que la serie de Netflix continúa explorando cada uno de los 13 combates cuerpo a cuerpo entre los dioses y los humanos por la supervivencia de la humanidad.

De esta manera, con un actual empate a tres, el séptimo enfrentamiento (Hades vs. Qin Shi Huang) promete ser decisivo.

Sin dudas, todo parece indicar que los puños seguirán volando y la sangre continuará corriendo a raudales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Record of Ragnarok” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

La tercera entrega del anime de Netflix se estrena el miércoles 10 de diciembre del 2025 a nivel global.

Por lo tanto, esa es la fecha que debes anotar en tu agenda si no te quieres perder la nueva temporada de la ficción.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Como muchos sabemos, Netflix maneja un patrón establecido para sus títulos originales: estos se lanzan a las 12:00 a.m. (PT).

Por ende, aplicándolo al lanzamiento de “Record of Ragnarok III”, así quedan los horarios aproximados en Estados Unidos:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. del 10 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 1:00 a.m. del 10 de diciembre Hora Central (CT) 2:00 a.m. del 10 de diciembre Hora del Este (ET) 3:00 a.m. del 10 de diciembre

Fuera de EE. UU., esta es la programación establecida a nivel internacional:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del 10 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del 10 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del 10 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del 10 de diciembre España 9:00 a.m. del 10 de diciembre

¿CÓMO VER “RECORD OF RAGNAROK” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “Record of Ragnarok” forma parte del catálogo de Netflix. Entonces, para disfrutar de su tercera temporada, necesitas:

Contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming .

. Acceder a la app o la web de Netflix en el dispositivo que prefieras: smart TV, consola, smartphone, tablet o navegador.

o la de Netflix en el dispositivo que prefieras: smart TV, consola, smartphone, tablet o navegador. Buscar el título o darle clic a este enlace.

Recuerda que, en USA, se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

En su tercera temporada, el anime "Record of Ragnarok" sigue explorando géneros como la acción y la fantasía (Foto: Netflix)

