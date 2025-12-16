La tercera temporada de “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shûmatsu no Valkyrie“) ha conseguido posicionarse como uno de los títulos más vistos de Netflix desde su estreno, el pasado miércoles 10 de diciembre del 2025. Así, según datos de FlixPatrol, el anime alcanzó el quinto lugar en el ranking global de series, justo detrás de “Man vs. Baby”, “Stranger Things”, “Sean Combs: The Reckoning” y “Ciudad de sombras”. Sin embargo, esta popularidad no es la misma en todos los países: hay uno que lo ha censurado, al punto de ser retirado del catálogo de la plataforma. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la trama del anime de Netflix gira en torno a un torneo donde la supervivencia de la humanidad está en juego.

Resulta que, cada mil años, los dioses se reúnen para decidir si los humanos merecen continuar existiendo.

Entonces, cuando el veredicto favorece la extinción, la Valquiria más antigua propone una última oportunidad: el torneo Ragnarok, donde 13 humanos legendarios enfrentarán a 13 dioses poderosos en duelos individuales.

De esta manera, si la humanidad logra siete victorias, sobrevivirá. No obstante, si los dioses alcanzan siete triunfos primero, la raza humana será eliminada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Record of Ragnarok III”:

¿CUÁL ES EL PAÍS QUE HA CENSURADO “RECORD OF RAGNAROK”?

El país que ha prohibido la transmisión del anime en su territorio es India. ¿La razón? De índole religiosa.

Y es que la controversia gira en torno a la forma en que la serie retrata al dios hindú Shiva, quien participa en la quinta ronda del torneo (donde se enfrenta contra Raiden Tameemon, el campeón de sumo humano).

Ya en el 2020, Rajan Zed, el líder de la Sociedad Universal del Hinduismo, solicitó a los creadores del manga original no trivializar las divinidades hindúes que son objeto de veneración entre su comunidad.

Y, eventualmente, cuando se confirmó que el manga sería adaptado al formato animado en el 2021, el líder religioso dirigió la misma petición a los ejecutivos de Warner Bros. Japan.

En aquella ocasión, expresó su inquietud respecto a que la representación de Shiva en el programa se alejaba de manera significativa de las concepciones tradicionales de la mitología hindú, lo que podría generar malinterpretaciones entre los espectadores ajenos al hinduismo.

“RECORD OF RAGNAROK”, ¿REALMENTE NO SE PUEDE VER EN LA INDIA?

Después de que las objeciones de los grupos religiosos se intensificaron, Netflix se vio obligada a retirar “Record of Ragnarok” de su catálogo en India.

Por ende, ni la plataforma de la “N” roja ni ningún otro servicio de streaming local tiene permitido transmitir el anime en este país.

Sea como sea, en el resto del mundo, la situación es diferente: tan solo necesitar contar con una suscripción activa a Netflix para disfrutar de la tres temporadas de la ficción.

Shiva es el dios hindú que enfrenta al luchador de sumo humano Raiden Tameemon en la quinta ronda del torneo del anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

