El épico torneo entre dioses y humanos en una lucha por la supervivencia de la humanidad regresa en la tercera temporada de “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shuumatsu no Valkyrie”). Debido a que todo el mundo está esperando más noticias sobre las batallas que nos mantendrán al límite, te damos a conocer una guía completa del anime de Netflix.

Como se sabe, cada 1000 años, los dioses de diversas mitologías se reúnen para decidir el destino de la humanidad, pues al estar cansados de sus errores, votarán a favor de su extinción; sin embargo, las valquirias proponen el Ragnarok: un torneo de 13 combates entre dioses y humanos legendarios. Si estos últimos logran 7 victorias, podrán sobrevivir.

¿DE QUÉ TRATA LA TERCERA TEMPORADA DE “RECORD OF RAGNAROK”?

“Record of Ragnarok” – Temporada 3 retomará el épico torneo entre dioses y humanos que terminó en la entrega anterior con un marcador de 3 a 3; es decir, un empate. Por tanto, los enfrentamientos llegarán a su punto más alto e intenso, toda vez que las siguientes batallas serán decisivas para determinar si la humanidad merece sobrevivir o se extinguirá.

Mientras las valquirias se arriesgan para otorgar poder a los humanos elegidos, los dioses muestran grietas en su orgullo.

¿CUÁLES SON LAS PELEAS CONFIRMADAS EN EL ANIME?

Las peleas confirmadas en la tercera temporada del anime “Record of Ragnarok” son:

Ronda 7:Hades vs Qin Shi Huang: El rey del inframundo contra el primer emperador de China.

El rey del inframundo contra el primer emperador de China. Ronda 8:Beelzebub vs Nikola Tesla: Ciencia contra oscuridad.

Ciencia contra oscuridad. Ronda 9: Apolo vs Leonidas: El dios griego del sol luchará con el legendario rey espartano.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RECORD OF RAGNAROK 3”?

“Record of Ragnarok 3” se estrena el miércoles 10 de diciembre de 2025 en Netflix; por tanto, para deleitarte con las intensas peleas del anime debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “RECORD OF RAGNAROK 3”

Durante el tráiler de “Record of Ragnarok” se lee: “Intenciones confusas. La batalla final entre los dioses y la humanidad: Ragnarok. ¿Cuál es su verdadero propósito? La rueda del destino no se detiene. ¿Qué fin le espera a la humanidad? ¿Supervivencia o extinción?”.

En las imágenes se puede apreciar una animación mejorada, un mayor desarrollo de personajes y combates, y un gran reparto de voz que traerá a la vida a los legendarios guerreros y dioses de la popular serie de acción y fantasía, basada en el manga de Shinya Umemura, Takumi Fukui y Ajichika.

