El torneo más sangriento entre dioses y humanos está de regreso en la tercera temporada de “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shūmatsu no Valkyrie”), que aterriza este 10 de diciembre de 2025 en Netflix. Debido a que el destino de la humanidad pende de un hilo, ahora los nuevos enfrentamientos podrían definir todo. Para darnos una idea de qué tan fuerte será esta guerra, te damos a conocer las batallas confirmadas para estos episodios.

“Record of Ragnarok 3” retoma el épico torneo entre dioses y humanos que terminó en la entrega anterior con un empate, cuyo marcador fue 3 a 3. Por lo tanto, los enfrentamientos llegarán a su punto más alto e intenso, ya que serán decisivas para determinar si la humanidad merece sobrevivir o se extinguirá. Si estos logran siete victorias, de un total de 13, podrán perdurar.

LAS BATALLA CONFIRMADAS DE “RECORD OF RAGNAROK” – TEMPORADA 3

Debido a que el corazón de este exitoso anime son sus intensos duelos, la temporada 3 de “Record of Ragnarok” no iba a ser la excepción, así que nos presenta tres durísimas batallas:

QIN SHI HUANG VS. HADES

Qin Shi Huang y Hades se enfrentan en la séptima batalla de “Record of Ragnarok 3” (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

La séptima pelea de “Record of Ragnarok 3” es Qin Shi Huang vs. Hades, que romperá el empate entre dioses y humanos. Por tanto, la fuerza, la destreza y sobre todo la sangre se hará presente.

Qin Shi Huang fue el primer emperador de la dinastía Qin en el año 221 a.C. Su estilo de lucha es diverso, pues es un artista marcial y espadachín, además tiene la capacidad de percibir el Qi de los humanos y lanzar balas de aire. Mientras que Hades es el oscuro dios griego del inframundo que se caracteriza por su fuerza, resistencia, velocidad e inteligencia; lleva consigo un arma divina que consiste en una horca de dos puntas llamado bidente.

NIKOLA TESLA VS. BEELZEBUB

Nikola Tesla y Beelzebub se enfrentan en la octava batalla de “Record of Ragnarok 3” (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

La octava batalla de “Record of Ragnarok 3” es Nikola Tesla vs. Beelzebub, cuyo choque se interpreta como “razón y progreso humano” contra “destrucción y fatalidad”; por tanto, será un duelo dramático, sacrificios y giros emocionales.

Nikola Tesla es un genio científico que tiene un combate muy técnico, lleno de inventos y armaduras o armas basadas en electricidad, magnetismo y ciencia “llevada al extremo”. Por su parte, Belcebú, también conocido como el Señor de las Moscas, es un luchador oscuro, caótico o “demoníaco”, cuyos poderes se ligan a la destrucción y control de energías.

REY LEÓNIDAS VS. APOLLO

Rey Leónidas y Apollo se enfrentan en la novena batalla de “Record of Ragnarok 3” (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

El noveno enfrentamiento de “Record of Ragnarok 3” es Rey Leónidas vs. Apollo. Será un choque entre la fuerza rebelde de la humanidad y la belleza absoluta de un dios del sol. Será dinámica, brutal y con un gran contraste de personalidades entre ambos.

Leónidas es el indomable rey espartano: agresivo, terco y hecho para el combate cuerpo a cuerpo; usa un Volund que puede transformarse en armas como una maza o incorporar cadenas para atacar y defender. Por su parte, Apolo, el radiante Dios del Sol, mezcla boxeo divino con técnicas basadas en la luz y en los “hilos” de Artemis que lo ayudan a lanzar ataques casi imposibles de ver.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí