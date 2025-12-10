La saga de “Record of Ragnarok” ha sido, desde su inicio, un recorrido lleno de combates épicos entre los dioses y los humanos, pero el enfrentamiento de la séptima ronda ha marcado un antes y un después en la tercera temporada de la producción de Netflix. En este enfrentamiento, los dos contendientes más imponentes, Hades, el temido Rey del Inframundo, y Qin Shi Huang, el primer emperador de China, se enfrentan en una batalla que se ha convertido en una de las más intensas y dramáticas de toda la serie. Lo que comenzó como una lucha de poder y ego, terminó revelando las profundas diferencias entre los conceptos de realeza y sacrificio.

El 7° combate no solo se ha destacado por la brutalidad de sus movimientos y la complejidad de sus habilidades, sino por el simbolismo detrás de cada golpe. En esta ocasión, no se trataba solo de una batalla física, sino también de una confrontación ideológica: dos reyes, cada uno con su visión del liderazgo, su concepción del deber y, sobre todo, su relación con la muerte. ¿Quieres saber todo lo que ocurrió? Pues bien, ahora te lo cuento, pero te advierto que encontrarás muchos spoilers en las líneas posteriores.

Qin Shi Huang y Hades se enfrentan en la séptima batalla de “Record of Ragnarok 3” (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

LA IDEOLOGÍA DE LOS REYES: EL PESO DEL EGO

Hades y Qin Shi Huang son dos figuras emblemáticas en “Record of Ragnarok”, no solo por su poder, sino por lo que representan. Ambos son reyes, pero sus visiones del liderazgo no podrían ser más distintas. La diferencia clave entre ellos es su ego. Hades, aunque poderoso, siempre se siente a la sombra de su hermano Poseidón, quien, en su opinión, es el rey más grande. Su lucha nunca es solo por él, sino por su familia y su deber como rey.

Qin Shi Huang, por su parte, no tiene dudas: él es el mejor, el rey donde todo comenzó. Su arrogancia y su visión unitaria del poder le permiten imponerse de manera casi absoluta. La pelea entre ellos es, en muchos sentidos, una lucha por demostrar cuál de estas visiones es la más fuerte, la más válida.

EL ENFRENTAMIENTO INICIAL: HADES FRENTE A QIN SHI HUANG

El inicio de la batalla fue tan impactante como se esperaba. Ambos combatientes no se limitaron a una guerra de golpes físicos; cada movimiento estaba cargado de estrategias y simbolismo. Hades, fiel a su estilo, utilizó una mezcla de fuerza bruta y velocidad, mientras que Qin Shi Huang se mostró más calculador, utilizando sus conocimientos secretos de las artes marciales chinas para desestabilizar a su oponente. Desde el principio, quedó claro que la batalla no solo se decidiría por la fuerza, sino por la inteligencia de cada uno de los reyes.

Qin Shi Huang hizo uso de su habilidad para manipular el Qi, debilitando a Hades de manera casi imperceptible pero efectiva. Este recurso, aunque no fue visible de inmediato, jugó un papel crucial en el desarrollo de la pelea, ya que permitió a Qin Shi Huang ganar ventaja poco a poco. Sin embargo, Hades, nunca dispuesto a rendirse, comenzó a desplegar sus verdaderas armas, mostrando una fuerza insólita y una resistencia fuera de lo común.

HADES, EL SACRIFICIO DETRÁS DE LA BATALLA

Lo que hace a Hades un personaje tan complejo y trágico es su obsesión por el sacrificio. A diferencia de Qin Shi Huang, quien lucha por sus propios deseos y su visión de la realeza, Hades pelea por los demás. Su motivación no es personal, sino colectiva. Está dispuesto a sacrificar todo, incluso su vida, para proteger a su gente. Este acto de entrega se refleja en su lucha con Qin Shi Huang, donde incluso después de sufrir graves heridas, se niega a pensar en su propio bienestar.

Es precisamente este desinterés por sí mismo lo que termina jugando en su contra. Si bien sus motivaciones lo convierten en un rey digno, la falta de ego y la constante preocupación por los demás lo debilitan en momentos clave. Hades no lucha para demostrar su supremacía; lo hace porque siente que es su deber. En cambio, Qin Shi Huang lucha por el poder y por su propio legado, lo que le da una ventaja decisiva en los momentos finales del combate.

QIN SHI HUANG Y SU AS BAJO LA MANGA: LA ESPADA GOUJIAN

Una de las revelaciones más impresionantes de este combate fue el uso de la espada Goujian por parte de Qin Shi Huang. Esta herramienta, que se transforma gracias a la intervención de su aliada Alvitr, juega un papel fundamental en la derrota de Hades. Mientras que el dios se encontraba cada vez más debilitado por las heridas que había sufrido, el chino logró encontrar la apertura perfecta para explotar su debilidad.

Alvitr, quien había transformado su cuerpo en una armadura poderosa para Qin Shi Huang, se convierte en un componente esencial de su estrategia. La fusión de la espada con la energía de su portador le permite a Qin Shi Huang ejecutar un golpe mortal que finalmente acaba con la vida de Hades. Es una victoria contundente, no solo por la superioridad física de Qin Shi Huang, sino por la combinación de su inteligencia táctica y su dominio del Qi.

EL GIRO FINAL: LA DERROTA DE HADES

La muerte de Hades es un momento decisivo en la historia de “Record of Ragnarok”. La lucha, que parecía estar equilibrada por momentos, culmina con un golpe letal que atraviesa el corazón del Rey del Inframundo. Este no solo marca el fin de la séptima ronda, sino que también tiene un impacto profundo en el equilibrio de fuerzas entre los dioses y los humanos. Por primera vez en la historia del combate, los humanos obtienen una ventaja significativa, lo que cambia el rumbo de la competencia. (4-3)

La derrota de Hades también tiene una resonancia simbólica: representa el fin de una era de sacrificio en favor del deber, y el triunfo de una visión más egoísta y estratégica del poder. Qin Shi Huang, al final, no solo se lleva la victoria física, sino también la confirmación de su propia grandeza como líder.

Personajes históricos como Qin Shi Huang luchan por la supervivencia humana a lo largo de la temporada 3 del anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

EL IMPACTO EN LA PUNTUACIÓN

Con la victoria de Qin Shi Huang, la humanidad logra, por primera vez, superar a los dioses en la puntuación global. Este es un momento crucial en “Record of Ragnarok”, ya que hasta ahora los dioses habían mantenido una ventaja en la competición. La victoria de un hombre mortal sobre uno de los más poderosos de los dioses no solo cambia las reglas del juego, sino que también refuerza la idea de que, en esta guerra, el destino aún está por decidir.

Este giro de los acontecimientos plantea una reflexión sobre la verdadera naturaleza del poder. Mientras que los dioses luchan por mantener su supremacía, los humanos han demostrado que la fuerza de voluntad, el sacrificio y la estrategia pueden ser armas igual de poderosas.

Al final, la batalla entre Hades y Qin Shi Huang nos deja una pregunta crucial: ¿quién es el verdadero rey? Ambos personajes son reyes en su propio derecho, pero sus motivaciones y su forma de luchar son radicalmente diferentes. Hades, el rey del inframundo, sacrifica su bienestar por el bien de otros, mientras que Qin Shi Huang, el emperador de China, lucha por su propio poder y legado.

La victoria de Qin Shi Huang puede parecer una afirmación de su superioridad, pero también deja en claro que, a veces, el ego y el sacrificio no son opuestos, sino fuerzas que deben equilibrarse para alcanzar la verdadera grandeza. Hades, con su sacrificio y su dedicación, puede haber sido el rey más noble, pero Qin Shi Huang, con su ambición y su astucia, demostró ser el rey más grande de la humanidad.

FICHA TÉCNICA DE “RECORD OF RAGNAROK”

Campo Detalle Título japonés Shūmatsu no Valkyrie (también romanizado como Shuumatsu no Walküre) ​ Título internacional Record of Ragnarok ​ Formato Serie de anime tipo ONA (original net animation) distribuida en streaming ​ País de origen Japón ​ Géneros Acción, fantasía, mitología, batalla, sobrenatural ​ Creadores del manga Guion: Shinya Umemura y Takumi Fukui; dibujo: Ajichika ​ Productora principal Warner Bros. Japan (planeación/producción) ​ Estudio(s) de animación Temporada 1: Graphinica; Temporada 2: Graphinica y Yumeta Company; Temporada 3: Yumeta Company y Maru Animation ​ Dirección T1–T2: Masao Ōkubo; T3: Kōichi Hatsumi ​ Guion/series composition T1: Kazuyuki Fudeyasu; T2: Kazuyuki Fudeyasu y Yuka Yamada; T3: Yasuyuki Mutō

​ Diseño de personajes T1–T2: Masaki Saito; T3: Yōko Tanabe y Hisashi Kawashima ​ Música Yasuharu Takanashi ​ Dirección de sonido Yasunori Ebina ​ Dirección de fotografía Yukihiro Masumoto (en la adaptación anime) ​ Dirección de arte Shinobu Yamaguchi ​ Director de CGI Ryōichi Takeyama ​ Plataforma de emisión Netflix a escala internacional ​ Estreno temporada 1 17 de junio de 2021 en Netflix ​ Estreno temporada 2 Primera parte: 26 de enero de 2023; segunda parte: 12 de julio de 2023 ​ Renovación temporada 3 Anunciada en marzo de 2025 ​ Estreno temporada 3 10 de diciembre de 2025 en Netflix ​

TRÁILER DE “RECORD OF RAGNAROK” TEMPORADA 3

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.