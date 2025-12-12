La temporada 3 del anime “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shūmatsu no Valkyrie”) ya está disponible en Netflix, por lo que miles de suscriptores están disfrutando de los nuevos episodios de la producción. Así, si llegaste a esta nota, quizá es porque quieres conocer quién es quién en la tercera entrega del show televisivo. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su lista de personajes. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción explora el desarrollo de una serie de enfrentamientos titulados “Ragnarok”, donde trece dioses se miden en combates individuales contra trece de los guerreros humanos más formidables.

De esta manera, el bando que logre acumular siete victorias será declarado vencedor del torneo que decide si los humanos serán eliminados o no.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Record of Ragnarok” - Temporada 3:

LISTA DE PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”

1. Brunhilde

Actriz de voz original: Miyuki Sawashiro, y en inglés: Laura Post.

Empiezo la lista con Brunhilde, la mayor de las 13 Hermanas Valquirias. Ella asume el rol principal en la selección de los guerreros más poderosos de la raza humana, a quienes recluta para enfrentarse a los dioses.

Brunhilde en una escena del anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

2. Qin Shi Huang

Actor de voz original: Kaito Ishikawa, y en inglés: Cory Yee.

El primer emperador unificador de China, Qin Shi Huang, es el representante de la humanidad en la ronda 7 del torneo.

Qin Shi Huang en una escena del anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

3. Hades

Actor de voz original: Ryōtarō Okiayu, y en inglés: J. Michael Tatum.

Si bien Hades no estaba originalmente programado para luchar en el Ragnarok, entró voluntariamente a la ronda 7 con una motivación personal: vengar la muerte de su hermano Poseidón.

Hades en una escena del anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

4. Nikola Tesla

Actor de voz original: Makoto Furukawa, y en inglés: John Patneaude.

Nikola Tesla es el representante de la humanidad en la ronda 8 del torneo. Él es un personaje que construyó una vida dedicada al progreso, la lógica y la innovación.

Nikola Tesla en una escena del anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Record of Ragnarok” - Temporada 3:

5. Beelzebub, el luchador por los dioses en la ronda 8 (actor de voz original: Daisuke Namikawa, y en inglés: Brandon McInnis).

Nikola Tesla y Beelzebub se enfrentan en la octava batalla de “Record of Ragnarok 3” (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

6. Leónidas I, el guerrero humano en la ronda 9 (actor de voz original: Hiroshi Shirokuma).

Rey Leónidas y Apollo se enfrentan en la novena batalla de “Record of Ragnarok 3” (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

7. Apolo , el luchador por los dioses en la ronda 9 (actor de voz original: Kenichi Suzumura, y en inglés: Christopher Hackney).

, el luchador por los dioses en la ronda 9 (actor de voz original: Kenichi Suzumura, y en inglés: Christopher Hackney). 8. Göll , la valquiria más joven del grupo (actriz de voz original: Tomoyo Kurosawa, y en inglés: Anairis Quinones).

, la valquiria más joven del grupo (actriz de voz original: Tomoyo Kurosawa, y en inglés: Anairis Quinones). 9. Michel Nostradamus, luchador humano en una ronda futura (actor de voz original: Shun Horie).

Nostradamus es un personaje enigmático en el anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

10. Zeus , Dios jefe griego (actor de voz original: Wataru Takagi, y en inglés: Chris Edgerly).

, Dios jefe griego (actor de voz original: Wataru Takagi, y en inglés: Chris Edgerly). 11. Hermes , Dios griego (actor de voz original: Junichi Suwabe, y en inglés: Cory Yee).

, Dios griego (actor de voz original: Junichi Suwabe, y en inglés: Cory Yee). 12. Ares , Dios de la guerra (actor de voz original: Hinata Tadokoro, y en inglés: Tim Friedlander).

, Dios de la guerra (actor de voz original: Hinata Tadokoro, y en inglés: Tim Friedlander). 13. Lü Bu Fengxian , luchador humano en la ronda 1 (actor de voz original: Tomokazu Seki, y en inglés: Kaiji Tang).

, luchador humano en la ronda 1 (actor de voz original: Tomokazu Seki, y en inglés: Kaiji Tang). 14. Adán , luchador humano en la ronda 2 (actor de voz original: Sōma Saitō, y en inglés: Jonah Scott).

, luchador humano en la ronda 2 (actor de voz original: Sōma Saitō, y en inglés: Jonah Scott). 15. Sasaki Kojirō , luchador humano en la ronda 3 (actor de voz original: Kazuhiro Yamaji, y en inglés: Keone Young).

, luchador humano en la ronda 3 (actor de voz original: Kazuhiro Yamaji, y en inglés: Keone Young). 16. Jack el Destripador , luchador humano en la ronda 4 (actor de voz original: Tomokazu Sugita, y en inglés: Jeff Leach).

, luchador humano en la ronda 4 (actor de voz original: Tomokazu Sugita, y en inglés: Jeff Leach). 17. Raiden Tameemon , luchador humano en la ronda 5 (actor de voz original: Subaru Kimura, y en inglés: Michael Schwalbe).

, luchador humano en la ronda 5 (actor de voz original: Subaru Kimura, y en inglés: Michael Schwalbe). 18. Shiva , luchador divino en la ronda 5 (actor de voz original: Tatsuhisa Suzuki, y en inglés: Benjamin Diskin / Sean Rohani).

, luchador divino en la ronda 5 (actor de voz original: Tatsuhisa Suzuki, y en inglés: Benjamin Diskin / Sean Rohani). 19. Buda Gautama , luchador humano en la ronda 6 (actor de voz original: Yūichi Nakamura, y en inglés: Maaz Ali).

, luchador humano en la ronda 6 (actor de voz original: Yūichi Nakamura, y en inglés: Maaz Ali). 20. Heimdall , anunciador de combates nórdico (actor de voz original: Yukihiro Nozuyama, y en inglés: Kellen Goff).

, anunciador de combates nórdico (actor de voz original: Yukihiro Nozuyama, y en inglés: Kellen Goff). 21. Odín , Dios jefe nórdico (actor de voz original: Shō Hayami, y en inglés: Bill Butts).

, Dios jefe nórdico (actor de voz original: Shō Hayami, y en inglés: Bill Butts). 22. Loki , Dios nórdico del engaño (actor de voz original: Yoshitsugu Matsuoka, y en inglés: Ryan Colt Levy).

, Dios nórdico del engaño (actor de voz original: Yoshitsugu Matsuoka, y en inglés: Ryan Colt Levy). 23. Alvitr , Valquiria y Völund con Qin Shi Huang (actriz de voz original: Shiori Mikami, y en inglés: Christina Assaf-Costello).

, Valquiria y Völund con Qin Shi Huang (actriz de voz original: Shiori Mikami, y en inglés: Christina Assaf-Costello). 24. Göndul , Valquiria y Völund con Nikola Tesla (actriz de voz original: Misako Tomioka).

, Valquiria y Völund con Nikola Tesla (actriz de voz original: Misako Tomioka). 25. Geirölul , Valquiria y Völund con Leónidas (actriz de voz original: Mai Toudou).

, Valquiria y Völund con Leónidas (actriz de voz original: Mai Toudou). 26. Dane Tesla (actor de voz en inglés: Howard Wang).

(actor de voz en inglés: Howard Wang). 27. Haggis (actor de voz en inglés: Howard Wang).

(actor de voz en inglés: Howard Wang). 28. Lilith (actriz de voz en inglés: Anjali Kunapaneni).

(actriz de voz en inglés: Anjali Kunapaneni). 29. Lucifer (actor de voz en inglés: John Choi).

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí