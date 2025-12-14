La épica batalla entre dioses y humanos ha regresado a Netflix con más fuerza que nunca. Y es que los episodios de la temporada 3 de “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shūmatsu no Valkyrie”) ya están recibiendo calificaciones sobresalientes en IMDb, lo que refleja la aprobación masiva de los fans del anime. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la tercera entrega de la serie consta de 15 capítulos en total, los cuales muestran la continuación del torneo Ragnarok con el marcador empatado 3 a 3 entre dioses y humanos.

Así, la temporada presenta tres batallas cruciales para el destino de la humanidad.

El primer enfrentamiento pone al emperador chino Qin Shi Huang frente a Hades, el temido rey del inframundo griego, en la séptima ronda del torneo.

Por otro lado, la octava batalla enfrenta al genio científico Nikola Tesla contra Beelzebub, el Señor de las Moscas, en un choque que simboliza la razón y el progreso humano contra la destrucción.

Finalmente, la novena ronda presenta al legendario rey espartano Leónidas contra Apolo, en un combate que contrasta la fuerza rebelde de la humanidad con la belleza divina.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Record of Ragnarok III”:

LA PUNTUACIÓN EN IMDB DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”

Hasta el cierre de esta nota, las calificaciones de los episodios de la tercera entrega del anime de Netflix parecen demostrar que el show ha complido con las expectativas de los espectadores... al obtener una nota promedio de 8.36/10.

Debajo de estas líneas, repasa la puntuación preliminar de los capítulos de la temporada según los usuarios de IMDB:

Episodio 1. «Prólogo: Recuerdos». Sinopsis: Mientras los hombres celebran el sexto combate, los dioses quedan atónitos con el resultado. Brunilda y Hermes analizan las batallas previas y la resiliencia de la humanidad. Calificación: 7.3 (con 210 votos).

Episodio 2. «Rey vs. rey». Sinopsis: Los dioses anhelan con desesperación una victoria, y Hades se presenta para vengar a su hermano. La humanidad envía a Qin Shi Huang, lo que anticipa un monumental combate de reyes. Calificación: 8.4 (con 41 votos).

Episodio 3. «Chi You». Sinopsis: Luego de la unificación de China, Qin Shi Huang asciende solo el monte Tai para probar su valía ante el dios demonio Chi You. Allí, domina el arte marcial definitivo. Calificación: 8.3 (con 38 votos).

Episodio 4. «Una promesa y un juramento». Sinopsis: La infancia de Qin Shi Huang está marcada por la hostilidad. Sin embargo, con el tiempo encuentra felicidad con su estricta cuidadora. Calificación: 8.7 (con 36 votos).

Episodio 5. «El orgullo del rey de Helheim». Sinopsis: A medida que se intensifica el séptimo combate, Hades se arranca el pecho y la sangre que brota hace que su arma divina sea aún más poderosa. Calificación: 8.8 (con 40 votos).

Episodio 6. «El retorno del rey». Sinopsis: Al borde de la muerte, Qin Shi Huang encuentra fortaleza en Alvitr y usa de nuevo la Fuerza del Fénix. Hades prepara la lanza para el golpe final. Pendiente de calificación.

Episodio 7. «Satanás». Sinopsis: Para el octavo combate, los dioses eligen a Belcebú, el dios maldito por el mismo Satanás. Aunque todos lo rechazan, alguna vez tuvo tres amigos cercanos que forjaron su destino. Calificación: 8.6 (con 27 votos).

Episodio 8. «Luz vs. tinieblas». Sinopsis: Mientras lucha con los poderes de la oscilación de Belcebú, Tesla reconoce que son un tipo de ciencia y contraataca con toda la fuerza del ingenio humano. Pendiente de calificación.

Episodio 9. «Una maldición y una plegaria». Sinopsis: Tesla encierra a Belcebú en la zona Gematría y activa el movimiento Tesla, no obstante, su oponente descubre cómo neutralizar el ataque. Los dioses aguardan la victoria, pero… Calificación: 8.3 (con 22 votos).

Episodio 10. «Pasar la antorcha». Sinopsis: Tesla permanece firme, aun cuando Belcebú activa la técnica prohibida de Helheim. Y cuando la batalla alcanza su punto álgido, recuerda la infancia con su hermano. Calificación: 8.4 (con 23 votos).

Episodio 11. «Evolución». Sinopsis: Tesla está muy maltrecho, pero no se rinde: pone a Belcebú contra las cuerdas y lo obliga a defenderse. La batalla entre ciencia y mitología alcanza el clímax. Pendiente de calificación.

Episodio 12. «El dios del sol y el héroe rebelde». Sinopsis: El siguiente guerrero de los dioses es Apolo, el radiante dios del sol. El rey Leónidas de Esparta representa a la humanidad. Empieza la novena ronda y ninguno cede un ápice. Pendiente de calificación.

Episodio 13. «Batalla de egos». Sinopsis: En el pasado, el rey Leónidas de Esparta desoye las profecías de Apolo y se va a la guerra. Ahora que su orgullo está en juego, propina al dios un golpe definitivo. Calificación: 8.4 (con 21 votos).

Episodio 14. «Conócete a ti mismo». Sinopsis: Alentado por su férrea determinación, Leónidas derriba a Apolo. Cuando este se levanta, ensangrentado, muchos dioses se mofan de su orgullo, pero Zeus y Ares reconocen su mérito. Calificación: 8.4 (con 20 votos).

Episodio 15. «Combate entre almas». Sinopsis: Los dos guerreros, moribundos pero en pie, reconocen el valor del otro. Leónidas transforma su escudo y avanza mientras Apolo empuña su mítico arco. Calificación: 8.4 (con 24 votos).

Y tú, ¿estás de acuerdo con este puntaje aprobatorio para la temporada 3 de “Record of Ragnarok”?

Nikola Tesla representa a la humanidad en la octava ronda del Ragnarok, donde se enfrenta al dios Beelzebub utilizando la ciencia y la tecnología como sus principales armas de combate (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí