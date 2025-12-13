Tras nueve sangrientas batallas, la humanidad parece estar a punto de desaparecer, después de que en sus últimos enfrentamientos en “Record of Ragnarok 3”, los guerreros no lograron revertir los resultados, cuyo marcador ahora es de 5-4 a favor de los dioses. Con la existencia de la raza humana pendiendo de un hilo, los luchadores deben darlo todo si quieren sobrevivir, pues necesitan ganar 7 de las 13 rondas épicas. Dado que los fanáticos del anime están atentos a lo que pasará, muchos se muestran entusiasmados con lo que podría traer la cuarta entrega; y aunque aún no ha sido renovado, su popularidad y el material original disponible indican que podríamos tener una nueva tanda de episodios. Por tal motivo, te contamos lo que se sabe sobre la cuarta temporada de esta producción animada.

¿QUÉ SE SABE DE “RECORD OF RAGNAROK” – TEMPORADA 4?

Como lo señalamos al inicio, Netflix todavía no ha confirmado la renovación de “Record of Ragnarok” para una cuarta temporada. Como es habitual, los datos sobre la recepción de la audiencia serán un punto importante en consideración para que la plataforma le dé luz verde. Pero, a decir verdad, al ser un anime exitoso a nivel global, es casi un hecho que regresará con una nueva tanda de episodios. A esto hay que sumar el amplio material disponible del manga, del cual se basa.

"Record of Ragnarok" - Temporada 4 nos prepara para otras peleas intensas y sangrientas (Foto: Manga Hot)

SI RENUEVAN “RECORD OF RAGNAROK” ¿QUÉ VERÍAMOS EN LA CUARTA TEMPORADA?

Después del brutal final de la novena ronda, en la que Apolo derrotó al rey Leónidas y puso en ventaja a los dioses con un marcador de 5-4, ahora solamente quedan cuatro batallas. Tres deben ser ganadas por la humanidad si quiere evitar su extinción. Entonces, ¿quiénes se enfrentarán en las últimas peleas? A continuación, te lo detallo:

Ronda 10: Soji Okita contra Susanoo

El mejor espadachín de la humanidad, Soji Okita, se enfrenta al dios japonés de las Tormentas y el Mar, Susanoo. Mientras que el primero se ganó el temible apodo de “Demonio de la Espada” por su instinto asesino, el segundo es muy hábil con las espadas y representa tanto la destrucción como la renovación.

Soji Okita. Es el capitán de la primera división del Shinsengumi, una agrupación militar japonesa que resistió durante la Restauración Meiji.

Es el capitán de la primera división del Shinsengumi, una agrupación militar japonesa que resistió durante la Restauración Meiji. Susano’o no Mikoto. Es hijo del dios Izanagi y hermano de la diosa del Sol, Amaterasu, y del dios de la Luna, Tsukuyomi.

Ronda 11: Simo Häyhä contra Loki

Simo Häyhä es el francotirador más letal de la historia que se enfrentará a Loki, el embaucador cuya imprevisibilidad traería más de una sorpresa.

Simo Hayha. Es un francotirador finlandés conocido por haber matado a 542 soldados en la Guerra de Invierno de 1939, batalla que duró 105 días entre su país natal y la Unión Soviética.

Es un francotirador finlandés conocido por haber matado a 542 soldados en la Guerra de Invierno de 1939, batalla que duró 105 días entre su país natal y la Unión Soviética. Loki. Es el dios nórdico del engaño y las travesuras. Es uno de los luchadores del Ragnarök.

Ronda 12: Sakata Kintoki contra Odín

El mayor exterminador de demonios de Japón del período Heian, Sakata Kintori, luchará con el Padre de Todo, Odín. El primero es conocido por su fuerza sobrehumana y sus legendarias hazañas, mientras que el segundo es el líder del panteón nórdico.

Sakata Kintoki. Es un héroe del folclore japonés. Se convirtió en discípulo del samurái Minamoto no Yorimitsu bajo el nombre de Sakata no Kintoki.

Es un héroe del folclore japonés. Se convirtió en discípulo del samurái Minamoto no Yorimitsu bajo el nombre de Sakata no Kintoki. Odín. Es otra figura prominente en la mitología nórdica. Es considerado el dios principal de la religión vikinga y es conocido como el padre de todos los dioses, incluyendo a Thor.

Odín es otro de los dioses que veremos en "Record of Ragnarok 4" (Foto: Manga Hot)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “RECORD OF RAGNAROK” SI APRUEBAN SU TEMPORADA 4?

Determinar la fecha de estreno de “Record of Ragnarok” – Temporada 4 es un poco complicado de predecir, toda vez que el lanzamiento entre una y otra entrega fue diferente. Así tenemos:

Tras el lanzamiento de la temporada 1 en junio de 2021, la temporada 2 llegó en dos partes: la primera en enero de 2023 (19 meses después), mientras que la parte 2 se estrenó en julio de 2023 (seis meses después).

La entrega 3 llegó en diciembre de 2025; es decir, 29 meses después del final de la segunda parte de la temporada 2.

Suponiendo que la producción confirme pronto la renovación y se inicie desde ya el trabajo de producción, podríamos ver “Record of Ragnarok” – Temporada 4 a fines de 2026 o inicios de 2027. Lo mejor es esperar la confirmación oficial.

La Temporada 3 de "Record of Ragnarok" se estrenó en Netflix este miércoles 10 de diciembre. (Foto: Netflix)

ASÍ QUEDARON LAS BATALLAS HASTA EL MOMENTO

La puntuación es cinco victorias para los dioses (Thor, Zeus, Shiva, Belcebú y Apolo) y cuatro para la humanidad (Kojiro Sasaki, Jack el Destripador, Buda y Qin Shi Huang).

Ronda 1: Lu Bu vs Thor

Ganador: Thor | Perdedor: Lu Bu

Ronda 2 – Adán vs Zeus

Ganador: Zeus | Perdedor: Adam

Ronda 3 – Kojiro Saski vs Poseidón

Ganador: Kojiro Saski | Perdedor: Poseidon

Ronda 4 – Jack el Destripador contra Hércules

Ganador: Jack el Destripador | Perdedor: Hércules

Ronda 5 – Raiden vs Shiva

Ganador: Shiva | Perdedor: Raiden

Ronda 6 – Buda vs. Zerofoku

Ganador: Buddha | Perdedor: Zerofoku

Ronda 7 – Qin Shi Huang contra Hades

Ganador: Qin Shi Huang | Perdedor: Hades

Ronda 8 – Nikola Tesla vs. Belcebú

Ganador: Beelzebub | Perdedor: Nikola Tesla

Ronda 9 – Rey Leónidas vs Apolo

Ganador: Apolo | Perdedor: Rey Leónidas

Rey Leónidas y Apollo se enfrentan en la novena batalla de “Record of Ragnarok 3” (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

¿DÓNDE LEER EL MANGA DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Si quieres saber lo que sucede a continuación en el anime, puedes animarte a leer el manga de “Record of Ragnarok”, de Shinya Umemura y Takumi Fukui, el cual está disponible en varias plataformas.

Para traducciones oficiales al inglés, está disponible en servicios como el sitio web de VIZ Media o aplicaciones de lectura de manga.

Vale precisar que el manga está en desarrollo y actualmente está por delante del anime, con las rondas 10 y 11 ya completadas en el material original.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí