La tercera entrega del anime “Record of Ragnarok” (en su idioma original: “Shūmatsu no Valkyrie”) llegó a Netflix el pasado miércoles 10 de diciembre del 2025, trayendo consigo más épicas batallas entre dioses y humanos. Así, tras disfrutar de la nueva tanda de episodios de la producción, miles de suscriptores de la plataforma ya se preguntan si la serie continuará con una cuarta temporada. ¿Es tu caso? Pues, si la respuesta es positiva, aquí te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que el anime de Netflix es una adaptación del manga escrito por Shinya Umemura y Takumi Fukui, e ilustrado por Azychika.

Y, tal como es conocido por muchos, la trama se centra en un torneo mortal donde 13 dioses se enfrentan a 13 de los más grandes guerreros de la historia humana.

De esta manera, para evitar su extinción, la humanidad debe ganar 7 de 13 rondas... ¿lo conseguirá?

“RECORD OF RAGNAROK”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 4 EN NETFLIX?

Hasta el momento, Netflix no ha hecho un anuncio oficial acerca de la renovación del show televisivo para una temporada 4, por lo que la producción de nuevos episodios todavía no está confirmada.

Sin embargo, dado la popularidad del anime y la gran cantidad de material original disponible, todo parece indicar que sí tendremos más capítulos de “Record of Ragnarok”.

Además, como es habitual, los datos de la audiencia siempre son considerados al momento de tomar la decisión de seguir adelante con determinados programas de Netflix. Y, a decir verdad, esto respalda a la ficción: según FlixPatrol, ocupa el cuarto lugar en el Top 10 global de series de la plataforma.

Es decir, las probabilidades de poder disfrutar de una temporada 4 son altas, de modo que—a menos que se comunique la cancelación de manera oficial—trata de mantener vivas tus esperanzas alrededor de este tema.

¿QUÉ BATALLAS VEREMOS EN LA TEMPORADA 4 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Si la cuarta entrega de “Record of Ragnarok” se confirma, los episodios cubrirían las siguientes batallas (según el orden del manga):

Ronda 10 - Soji Okita vs. Susanoo: el mejor espadachín de la humanidad luchará contra el dios japonés de las tormentas y el mar.

el mejor espadachín de la humanidad luchará contra el dios japonés de las tormentas y el mar. Ronda 11 - Simo Häyhä vs. Loki: el francotirador más peligroso de la historia humana enfrentará al “Dios del Engaño”.

el francotirador más peligroso de la historia humana enfrentará al “Dios del Engaño”. Ronda 12 - Sakata Kintoki vs. Odin: el legendario cazador de demonios luchará contra el dios supremo de la mitología nórdica.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Para establecer una probable fecha de estreno de la cuarta entrega de “Record of Ragnarok”, debemos considerar que los fans esperaron 19 meses entre el estreno de la primera (junio del 2021) y la segunda temporada (enero del 2023).

Eventualmente, la segunda parte de la segunda temporada se lanzó seis meses después (julio del 2023).

Y, por si fuera poco, la espera para la tercera temporada fue aún más larga... tomando casi 29 meses en estrenarse por completo (diciembre del 2025).

Entonces, si somos realistas, se puede estimar que la temporada 4 del anime llegará a Netflix en algún momento del 2027 o a principios del 2028.

