Cuando su esposo es secuestrado, la primera ministra británica Abigail Dalton (Suranne Jones) debe tomar una difícil decisión en “Rehén” (“Hostage” en su idioma original). En tanto, la presidenta francesa Vivienne Toussaint (Julie Delpy), que tiene una tensa relación con Dalton, lidia con un complot de chantaje. ¿Quiénes son parte del reparto principal de la nueva miniserie británica de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“Me moría de ganas de encontrar la historia perfecta para contar con Suranne y creo sinceramente que lo que ha hecho con este personaje va a dejar atónitos a los espectadores de Netflix. Una primera ministra británica en conflicto, en medio de una lucha por su país y su familia; es feroz, despiadada, y no puedes apartar la vista de ella”, señaló Matt Charman (“Bridge of Spies”, “Treason”), creador y escritor del thriller político.

Julie Delpy y Suranne Jones son las protagonistas de “Rehén”, que inicialmente fue nombrada “The Choice” y también cuenta con las actuaciones de Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo y Jehnny Beth. Entonces, ¿quién es quién e la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “REHÉN”

1. Julie Delpy como Vivienne Toussaint

Julie Delpy, conocida principalmente por la trilogía de películas dirigidas por Richard Linklater, “Antes del amanecer”, “Antes del atardecer” y “Before Midnight”, que coprotagonizó con Ethan Hawke, asume el rol de Vivienne Toussaint, la presidenta de Francia quien no tiene una relación con la primera ministra británica y lidia con un chantaje.

“[Toussaint] es buena manejando situaciones y el poder, pero su debilidad es su lado oculto”, explicó la actriz Julie Delpy a Netflix. “Se pone a sí misma y a toda su carrera en peligro por algo que podría haberse evitado”.

Julie Delpy interpreta a Vivienne Toussaint y Corey Mylchreest interpreta a Matheo Lewis en la serie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

2. Suranne Jones como Abigail Dalton

Suranne Jones, que saltó a la fama por su papel como Karen McDonald en “Coronation Street” y que en los últimos años apareció en series como “Save Me”, “Vanity Fair” y “Gentleman Jack”, da vida a Abigail Dalton, la primera ministra británica que debe recuperar a su esposo sin negociar con los secuestradores.

Suranne Jones interpreta a Abigail Dalton, la primera ministra británica, en la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

3. Corey Mylchreest como Matheo Lewis

Corey Mylchreest, conocido por su papel protagónico como el rey Jorge III en la miniserie dramática de época de Netflix, “Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton” y como Jamie Davenport en “Mi año en Oxford”, interpreta a Matheo Lewis en “Hostage”. Se trata de un personaje que juega un rol importante en la trama.

Corey Mylchreest da vida a Matheo Lewis en la serie británica "Rehén", escrita y dirigida por Matt Charman (Foto: Netflix)

4. Ashley Thomas como el Dr Alex Anderson

Ashley Thomas, que apareció en producciones como “Brotherhood”, “Skin”, “Been So Long”, “Kill Ben Lyk”, “Them: Covenant”, “Great Expectations”, “Black Cake” y “The Serpent Queen”, asume el papel del Dr Alex Anderson, el esposo de Abigail Dalton.

Ashley Thomas asume el papel del Dr Alex Anderson, el esposo de la primera ministra británica, en la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

5. Lucian Msamati como Kofi Adomako

Lucian Msamati, recordado por sus papeles de Salladhor Saan en la serie “Game of Thrones”, JLB Matekoni en la adaptación de la BBC /HBO de “The No. 1 Ladies’ Detective Agency”, David Runihura en el thriller de Netflix /BBC “Black Earth Rising”, Ed Dumani en la serie “Gangs of London y el Cardenal Adeyemi en “Cónclave”, es el encargado de interpretar a Kofi Adomako.

Lucian Msamati da vida a Kofi Adomako en la serie británica "Rehén", dirigida por Matt Charman, Isabelle Sieb, Amy Neil (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Rehén”:

James Cosmo como Max

Jehnny Beth como Adrienne Pelletier

Martin McCann como John Shagan

Isobel Akuwudike como Sylvie Anderson

Hiftu Quasem como Ayesha

Sophie Robertson como Saskia Morgan

Pip Carter como Dan Ogilvy

Josh Barrow como Tristan

Ami Okumura Jones como Zadie

Paul Thornley como Michael Hall

Sara Powell como Kathy Macintyre

Fode Simbo como Simon Kingsley

Vincent Perez como Elias Vernier

¿DE QUÉ TRATA “REHÉN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Hostage”, “cuando el esposo de la primera ministra británica es secuestrado y la presidenta francesa, de visita, es chantajeada, los dos líderes políticos se enfrentan a decisiones inimaginables. Forzados a una feroz rivalidad donde su futuro político, y sus vidas, podrían pender de un hilo, ¿podrán colaborar para descubrir la conspiración que los amenaza a ambos?”

¿CÓMO VER “REHÉN”?

“Rehén” se estrenará el jueves 21 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí