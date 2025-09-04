Cuando alguien comienza a cometer una serie de asesinatos imitando a una mujer que fue encarcelada hace mucho tiempo, un policía debe trabajar con la persona detrás de los crímenes originales, que no es otra que su madre en “Reina Mantis” (“The Mantis: Original Sin” en ingles y “Samagwi: sarinjaui oechul“ en su idioma original), serie coreana de Netflix basada en el programa de TF1 de 2017, “La Mante”. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La ficción de misterio y suspenso dirigida por Byun Young-joo a partir del guion de Lee Young-jong y, tiene como protagonistas a Go Hyun-jung y Jang Dong-yoon y tiene programado su estreno para el 5 de septiembre de 2025 en SBS TV, se emitirá todos los viernes y sábados a las 21:50 (KST). También estará disponible en Netflix.

“Reina Mantis” también cuenta con un elenco conformado por Jo Sung-ha, Lee El, Kim Bo-ra, Lee Hwang-ui, Kim Min-ho, Kim Tae-jung, Park Wan-hyung, Han Dong-hee, Lee Chang-min, Lee Tae-gu, Lee Yoon-geon, Han Si-a, Gil Eun-seong y Cha Sun-bae. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “REINA MANTIS”

1. Go Hyun-jung como Jung Yi-shin

Go Hyun-jung, protagonizó “Sandglass” (1995) y se retiró tras casarse con el chaebol Chung Yong-jin en 1995, pero regresó a la actuación con exitos como “Queen Seondeok” y “Big Thing”, interpreta a Jung Yi-shin, la madre de Cha Soo-yeol y una asesina en serie encarcelada.

Go Hyun-jung asume el papel de Jung Yi-shin, una asesina en serie que está en prisión, en la serie surcoreana "Reina Mantis" (Foto: SBS)

2. Jang Dong-yoon como Cha Soo-yeol

Jang Dong-yoon, conocido por sus papeles protagónicos en series como “School 2017”, “The Tale of Nokdu”, “Search”, “Daily Dose of Sunshine”, “Like Flowers in Sand” y “My Man is Cupid”, asume el rol de Cha Soo-yeol, detective e hijo de Jung Yi-shin.

El actor Jang Dong-yoon interpreta al detective Cha Soo-yeol en la serie surcoreana "Reina Mantis" (Foto: SBS)

3. Jo Sung-ha como Jung-ho

Jo Sung-ha, conocido por sus papeles secundarios en “El Mar Amarillo”, “Desamparados”, “Península Coreana” y “El K2”, da vida a Jung-ho, un oficial de policía que le aconsejó a Cha Soo-yeol convertirse en detective.

Jo Sung-ha interpreta a Jung-ho, mentor del protagonista de la serie surcoreana "Reina Mantis" (Foto: Netflix)

4. Lee El como Na-hee

Lee El, recordada por producciones como “Inside Men”, “It’s Okay, That’s Love”, “Guardian: The Lonely and Great God”, “A Korean Odyssey”, “Black”, “What a Man Wants” y “My Liberation Notes”, interpreta a Na-hee en “The Mantis: Original Sin”. Se trata de una mujer policía.

Lee El da vida a la policía Na-hee en la serie surcoreana "Reina Mantis" (Foto: Netflix)

5. Kim Bo-ra como Lee Jung-yeon

Kim Bo-ra, que ha participado en los dramas y películas “Jungle Fish 2” (2010), “Bel Ami” (2013) y “Glamorous Temptation” (2015), asume el papel de Lee Jung-yeon, presidenta de una alfarería y esposa de Cha Soo-yeol.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Reina Mantis”:

Lee Hwang-ui como Jeong Hyeon-nam

Kim Min-ho como Bae Seong-gyu

Kim Tae-jung como Choi Hyuk

Park Wan-hyung como Son Ji-an

Han Dong-hee como Seo Ara

Lee Chang-min como Park Min-jae

Lee Tae-gu como Seo Gu-wan

Lee Yoon-geon como Hong Seung-pyo

Han Si-a como Kim Eun-ae

Gil Eun-seong como Kim Woo-tae

Cha Sun-bae como Park Eun-bae

¿DE QUÉ TRATA “REINA MANTIS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Mantis: Original Sin”, “para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre.”

¿CÓMO VER “REINA MANTIS”?

“Reina Mantis” se estrenará el viernes 5 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.

