En "Reina Roja 2: Loba negra", la reconocida actriz española Victoria Luengo vuelve a asumir el papel protagonista de Antonia Scott (Foto: Prime Video)
En "Reina Roja 2: Loba negra", la reconocida actriz española Victoria Luengo vuelve a asumir el papel protagonista de Antonia Scott (Foto: Prime Video)
Carla Ocaña
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La popular de suspenso vuelve a las pantallas con “Loba Negra”, su esperada segunda temporada en el catálogo de . Así, esta entrega amplía la adaptación televisiva de la trilogía de Juan Gómez-Jurado y reúne otra vez a los protagonistas Antonia Scott y Jon Gutiérrez en una investigación marcada por secretos, crimen organizado y una peligrosa enemiga. Por lo tanto, si te gustaría saber de qué trata exactamente la nueva historia y cómo verla, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que la saga literaria de Gómez-Jurado está conformada por “Reina Roja”, “Loba Negra” y “Rey Blanco”.

En ese sentido, ahora la historia se traslada a la Costa del Sol y llega con una nueva antagonista que le da nombre a la temporada.

¿DE QUÉ TRATA “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”?

La trama de “Reina Roja 2: Loba negra” arranca cuando Lola Moreno, la esposa de un mafioso, desaparece en Marbella después de sobrevivir a un intento de asesinato relacionado con la mafia rusa.

Entonces, frente al caso, Antonia Scott y Jon Gutiérrez emprenden su búsqueda, sin imaginar que también se ha convertido en el objetivo de Loba Negra, una letal sicaria.

Así, la investigación los conduce hacia una compleja red de corrupción y pone a prueba su vínculo, ya afectado por secretos y desconfianza.

Todo esto mientras, en paralelo, Mentor sigue la pista de las muertes sospechosas de otras Reinas Rojas en Europa.

MIRA EL TRÁILER DE “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”

¿CÓMO VER “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”?

La temporada 2 de la serie española “Reina Roja” se estrena de acuerdo con la siguiente programación a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) del jueves 1 de octubre del 2026
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica6:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador7:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico8:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil9:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026
España2:00 a.m. del viernes 2 de octubre del 2026

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”?

Debajo de estas líneas, repasa la lista de integrantes del elenco principal de “Reina Roja 2: Loba negra”:

  • Victoria Luengo como Antonia Scott
  • Hovik Keuchkerian como Jon Gutiérrez
  • Javiera Sky como Loba Negra, la sicaria de la mafia rusa
  • Adriana Torrebejano como Lola Moreno
  • Silvia Abascal como la inspectora Romero
  • Mauricio Morales como el inspector Belgrano
  • Féodor Atkine como Aslan Orlov, el jefe del clan
  • Beka Lemonjava como Yuri, el esposo de Lola
  • Àlex Brendemühl como Mentor

Por otro lado, en el detrás de cámaras, Koldo Serra vuelve a la dirección y el guion lleva la firma de Helena Medina y Salvador Perpiñá, mientras que la música es de Víctor Reyes.

El póster de "Reina Roja 2: Loba negra", producción de suspenso que adapta la obra de Juan Gómez-Jurado (Foto: Prime Video)
El póster de "Reina Roja 2: Loba negra", producción de suspenso que adapta la obra de Juan Gómez-Jurado (Foto: Prime Video)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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