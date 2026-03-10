“No te olvidaré” (en su idioma original: “Reminders of Him”) es la esperada adaptación al cine de la novela homónima de Colleen Hoover, la cual llega a la pantalla grande de la mano de Universal Pictures. Así, con Maika Monroe y Tyriq Withers como protagonistas, este drama romántico busca conquistar al público con una emotiva historia sobre el duelo, la maternidad y el amor que surge donde menos se espera. ¿Te gustaría ver la cinta? Pues, en esta nota, te cuento exactamente de qué trata y otros detalles clave sobre la producción.

Vale precisar que el filme está dirigido por Vanessa Caswill, con guion firmado por Colleen Hoover—autora del libro—y Lauren Levine, quienes también participan como productoras junto a Gina Matthews.

Por otro lado, el rodaje principal se realizó en Calgary entre abril y junio del 2025, mientras la música original está a cargo del compositor Tom Howe.

¿DE QUÉ TRATA “NO TE OLVIDARÉ”?

“No te olvidaré” narra la historia de Kenna Rowan (Maika Monroe), una joven que, tras un trágico accidente automovilístico en el que murió su novio Scotty (Rudy Pankow), termina en prisión por varios años.

Al salir, regresa a su pequeña ciudad en Wyoming con un objetivo claro: conocer por primera vez a su hija Diem (Zoe Kosovic), a la que nunca ha podido ver porque quedó bajo la custodia de los abuelos paternos.

Estos últimos (interpretados por Lauren Graham y Bradley Whitford) se oponen frontalmente a que Kenna se acerque a la niña, convencidos de que ella no merece una segunda oportunidad después del incidente que cambió para siempre a la familia.

Sin embargo, en medio de ese rechazo, nuestra protagonista encuentra un apoyo inesperado en Ledger Ward (Tyriq Withers), exjugador de la NFL y dueño de un bar local que, pese a sus propios conflictos y al juicio del pueblo, empieza a verla más allá de su pasado.

De esta manera, la trama se articula en torno a la lucha de Kenna por reconciliarse con lo que hizo—o dejó de hacer—aquella noche del accidente, al mismo tiempo que intenta demostrar que ya no es la misma persona que fue a la cárcel.

Entonces, la película se centra menos en el “triángulo amoroso” clásico y más en la reconstrucción de la identidad, la maternidad y el peso del perdón, tanto propio como ajeno.

MIRA EL TRÁILER DE “NO TE OLVIDARÉ”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NO TE OLVIDARÉ”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “No te olvidaré”:

Maika Monroe como Kenna , la protagonista de la historia.

, la protagonista de la historia. Tyriq Withers como Ledger Ward , el hombre que se convierte en su inesperado aliado e interés amoroso.

, el hombre que se convierte en su inesperado aliado e interés amoroso. Rudy Pankow como Scotty , el novio fallecido de Kenna.

, el novio fallecido de Kenna. Lauren Graham como Grace Landry , la abuela de Diem.

, la abuela de Diem. Bradley Whitford como Patrick Landry , el abuelo de Diem.

, el abuelo de Diem. La cantante Lainey Wilson —en su debut cinematográfico— como Amy , una amiga de Kenna.

—en su debut cinematográfico— , una amiga de Kenna. Jennifer Robertson como la casera de Kenna.

como la casera de Kenna. Zoe Kosovic como Diem Landry , la hija de Kenna y Scotty.

, la hija de Kenna y Scotty. Monika Myers como Lady Diana , la vecina de Kenna.

, la vecina de Kenna. Hilary Jardine como la compañera de trabajo de Ledger.

¿CÓMO VER “NO TE OLVIDARÉ”?

“No te olvidaré” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 12 de marzo del 2026

: jueves 12 de marzo del 2026 Estreno en Estados Unidos : viernes 13 de marzo del 2026

: viernes 13 de marzo del 2026 Estreno en España: viernes 10 de abril del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "No te olvidaré", película de la directora Vanessa Caswill que se desarrolla a lo largo de 114 minutos de metraje (Foto: Universal Pictures)

