“Rental Family” (“Familia de alquiler” en español), la película protagonizada por Brendan Fraser que conmovió a los espectadores en 2025 finalmente llega a Disney+, así que puedes incluirla en tu lista para este fin de semana. El comedia dramática dirigida por Hikari, quien la coescribió con Stephen Blahut, relata la historia de Phillip Vanderploeg, un actor estadounidense en decadencia que vive en Tokio y para subsistir acepta trabajar en una agencia de “familias de alquiler”, interpretando roles como padre, esposo o amigo para personas solitarias. El problema surge cuando al protagonista le cuesta diferenciar entre la actuación y los vínculos genuinos.

La cinta, que tiene una duración de 110 minutos y cuenta con las actuaciones de Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Mahina Gorman y Akira Emoto, explora la soledad, la necesidad humana de conexión, el aislamiento en las grandes ciudades a través de una historia conmovedora con toques de humor.

“Rental Family”, coproducción internacional entre Estados Unidos y Japón, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 el 6 de septiembre, llegó a los cines estadounidenses el 21 de noviembre de 2025 y a los de Japón el 27 de febrero de 2026. Y recibió críticas positivas, de hecho, el National Board of Review la incluyó en su lista de las 10 mejores películas del año.

Shannon Gorman y Brendan Fraser en una escena de "Familia en renta", comedia con toques de drama de la directora Hikari (Foto: Searchlight Pictures) / James Lisle

¿DE QUÉ TRATA “RENTAL FAMILY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “Rental Family”, “Brendan Fraser representa a un actor estadounidense en Tokio que lucha por encontrar un propósito. Esto ocurre hasta que consigue un insólito trabajo con una agencia japonesa de ‘familias en renta’, su papel será reemplazar a familiares y amigos de extraños. A medida que se adentra en los mundos de sus clientes, forma genuinos lazos, y redescubre su propósito y la serena belleza de las conexiones humanas.”

Aunque al principio, Phillip Vanderploeg se niega a aceptar ese trabajo, las circunstancias los obligan a cambiar de opinión. Cuando conoce la historia de su primera clienta, su perspectiva sobre ese empleo se modifica. Además, comienza a formar vínculos con las personas que conoce.

Además de sumergirse en la cultura japonesa de alquiler de personas, un fenómeno real, “Rental Family” presenta un protagonista que se enfrenta a dilemas éticos al mentir a sus clientes mientras busca su propio propósito.

¿CÓMO VER “RENTAL FAMILY” EN DISNEY+?

“Rental Family” se unió al catálogo de Disney+ a partir del 25 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la comedia dramática protagonizada por Brendan Fraser solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Si ya tienes una suscripción activa a Disney+, solo debes escribir el título de la película en el buscador de la app o agregarla a tu lista para verla después.

Recuerda que, en territorio estadounidense, se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

Por otro lado, “Familia de alquiler” se estrenó en plataformas digitales el 13 de enero de 2026 y en Blu-ray y DVD el 17 de febrero. También está disponible en Amazon Prime Video.

TRÁILER DE “RENTAL FAMILY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “RENTAL FAMILY”

Brendan Fraser como Phillip Vanderploeg

Takehiro Hira como Shinji

Mari Yamamoto como Aiko

Shannon Mahina Gorman como Mia Kawasaki

Akira Emoto como Kikuo Hasegawa

Shino Shinozaki como Hitomi

Kimura Bun como Kota

Sei Matobu como Masami Hasegawa

Misato Morita como Yoshie Ikeda

Tamae Ando como Lola

Takehiro Hira interpreta a Shinji y Brendan Fraser interpreta a Phillip Vanderploeg en la comedia dramática "Rental Family" (Foto: Searchlight Pictures)

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