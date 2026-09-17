Raccoon City volvió a la pantalla grande con “Resident Evil: Noche Cero” (titulada en su idioma original simplemente como “Resident Evil”), cinta que presenta un relato inédito dentro del universo creado por Capcom, alejándose de los famosos personajes de los videojuegos. Así, si creciste esquivando zombis en la consola o seguiste cada una de las películas protagonizadas por Milla Jovovich, este nuevo filme de terror te va a interesar. Por eso, aquí te cuento los principales detalles que debes conocer sobre la ficción.

Vale precisar que este es el octavo largometraje de la saga en el cine y el segundo reboot de la franquicia, luego del tropiezo que tuvo “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” (“Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City”) en el 2021.

Ahora, el proyecto llega dirigido por Zach Cregger, el aclamado cineasta detrás de “Barbarian” y “Weapons”, quien además coescribió el guion junto a Shay Hatten.

La producción, por su parte, estuvo a cargo de Constantin Film, Vertigo Entertainment y PlayStation Productions, con distribución de Sony Pictures a través de Columbia Pictures.

¿DE QUÉ TRATA “RESIDENT EVIL: NOCHE CERO”?

De acuerdo con la web oficial de la película, “Resident Evil: Noche Cero” narra la historia de Bryan (Austin Abrams).

Él es un mensajero médico que hace una entrega de rutina al hospital general de Raccoon City cuando, sin previo aviso, un brote viral convierte la noche en una carrera desesperada por sobrevivir.

Cabe resaltar que Cregger construyó esta trama para que trasncurra en paralelo a los sucesos del videojuego “Resident Evil 2” (1998), pero ambientada en una época contemporánea y en una línea temporal alterna a la de los juegos.

Es decir, desde un inicio, el cineasta tuvo la intención de ofrecer un relato original dentro de ese mismo universo.

MIRA EL TRÁILER DE “RESIDENT EVIL: NOCHE CERO”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “RESIDENT EVIL: NOCHE CERO”?

El elenco principal de “Resident Evil: Noche Cero” está conformado por los siguientes intérpretes:

Austin como Abrams Bryan , un mensajero médico

, un mensajero médico Zach Cherry como Dave , un científico de Umbrella

, un científico de Umbrella Kali Reis como Pauline , una científica de Umbrella

, una científica de Umbrella Paul Walter Hauser como Carl , otro científico de Umbrella

, otro científico de Umbrella Johnno Wilson como Max, un agente de Umbrella

¿CÓMO VER “RESIDENT EVIL: NOCHE CERO”?

El lanzamiento de “Resident Evil: Noche Cero” en cines respeta la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 17 de septiembre del 2026

jueves 17 de septiembre del 2026 Estreno en España y Estados Unidos: viernes 18 de septiembre del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Resident Evil", película del director Zach Cregger que se desarrolla a lo largo de 95 minutos de metraje (Foto: Vertigo Entertainment / Constantin Film / PlayStation Productions / Sony Pictures)

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