Un popular cantante español que—gracias a su música—ha conquistado corazones de América Latina y España durante más de una década, sorprende ahora con su debut como actor en una de las series médicas más populares de Netflix. Es decir, “Respira”, el drama que lanza su temporada 2 este viernes 31 de octubre del 2025. ¿Te gustaría saber de quién se trata? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la segunda entrega del show televisivo nos regresa al Joaquín Sorolla, el cual se ha convertido en un hospital privado... lo que supone un reto para los valores y principios de su personal médico.

Así, tal como te puedes imaginar, nuestros protagonistas se enfrentan a nuevos y viejos conocidos que amenazan con poner todo el lugar patas arriba.

¿QUIÉN ES EL CANTANTE QUE DEBUTA COMO ACTOR EN “RESPIRA”?

El artista que se suma al elenco de la serie de Netflix no es otro que Pablo Alborán, el cantante detrás de temas como “Saturno”, “Solamente tú” y “Amigos”.

Resulta que, en la ficción, él interpreta a Jon Balanzetegui, un cirujano plástico de urgencias que llega al Hospital Joaquín Sorolla.

Cabe resaltar que el personaje se presenta como alguien atractivo y seguro de sí mismo que se suma al equipo médico, y cuyas acciones sacuden varias tramas de la producción.​ Por ejemplo, se sabe que establece un vínculo especial con Quique (Xoán Fórneas).

¿PABLO ALBORÁN HABÍA ACTUADO ANTES?

Si bien “Respira” marca su debut como actor en un papel principal, Pablo Alborán ya había tenido breves apariciones en televisión.

Lo cierto es que, previamente, participó en producciones como “Cuando me sonreís” (2011), “Aída” (2013) y “Dreamland” (2014). Sin embargo, en todas estas ocasiones, se interpretó a sí mismo.

PABLO ALBORÁN, ¿ESTUDIÓ ACTUACIÓN?

La respuesta corta es SÍ. En declaraciones para La Razón, Alborán explicó que lleva años estudiando interpretación y que se ha preparado para este papel.

“Me estoy formando para ello y llego a este mundo con muchas ganas de aprender, y, como ya he dicho en alguna ocasión, la música tiene mucho de cine y viceversa. En este aspecto, se va a enriquecer mi carrera profesional”, le dijo al referido medio.

De esta forma, todo parece indicar que el músico está muy entusiasmado por esta nueva faceta de su trayectoria, aunque—al menos por el momento—todavía no ha confirmado proyectos actorales futuros.

