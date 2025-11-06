Giros inesperados y mucho drama es lo que nos presenta la segunda temporada de “Respira”, que aterrizó en Netflix el 31 de octubre de 2025. Debido al regreso del apasionado equipo médico del Joaquín Sorolla, que dejó de ser un hospital público y pasó a manos privadas, nuevamente somos testigos de varios momentos de tensión. Si bien, estamos al tanto de todas las actividades de los profesionales de la salud, los espectadores de esta serie española se están haciendo una interrogante que no tiene nada que ver con los médicos o enfermeras, sino relacionada con Patricia Segura, la presidenta de la Generalitat Valenciana, cuya batalla contra el cáncer no ha terminado. Resulta que para la audiencia, este personaje que es interpretado por Najwa Nimri podría estar inspirado en alguna política de la vida real. De ser así, ¿de quién se trata? Averígualo a continuación.

En esta escena vemos vulnerable a Patricia Segura por el cáncer en "Respira" (Foto: Netflix)

¿EL PERSONAJE PATRICIA SEGURA SE INSPIRÓ EN ALGUNA POLÍTICA DE LA VIDA REAL?

En la trama, Patricia Segura es la presidenta de la Comunidad Valenciana que apoyó la privatización del hospital Joaquín Sorolla, lugar donde termina tratándose del cáncer de mama mediante un tratamiento experimental. Este personaje de “Respira” busca mostrar a la audiencia cómo la política está inmersa en diversos campos de su país. Por tanto, su papel se inspiró no en una, sino dos políticas de la vida real. Ellas son:

ISABEL DÍAZ AYUSO. Actual presidenta de la Comunidad de Madrid, conocida por sus políticas liberales, incluyendo la gestión y críticas relacionadas con la sanidad pública madrileña y la privatización de ciertos servicios hospitalarios. Sus políticas priorizan la libertad individual y la iniciativa privada, buscando atraer inversiones y crear un entorno económico favorable.

Actual presidenta de la Comunidad de Madrid, conocida por sus políticas liberales, incluyendo la gestión y críticas relacionadas con la sanidad pública madrileña y la privatización de ciertos servicios hospitalarios. Sus políticas priorizan la libertad individual y la iniciativa privada, buscando atraer inversiones y crear un entorno económico favorable. CRISTINA CIFUENTES. Expresidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Se caracterizó por ser progresista. Su etapa final en su cargo se vio truncada por escándalos que afectaron su imagen pública, incluyendo la polémica de un máster y un vídeo de hurto, lo que finalmente la llevó a dimitir. Se desempeñó en esta Presidencia desde el 25 de junio de 2015 al 25 de abril de 2018.

En “Respira”, Patricia Segura se somete a un tratamiento experimental para curarse del cáncer (Foto: Netflix)

¿De qué manera influyeron ambas políticas en el personaje Patricia Segura de “Respira”?

Respecto a Ayuso, el personaje de Segura se muestra a favor de lo privado frente a lo público, algo que vemos cuando privatizan el hospital Joaquín Sorolla en la serie “Respira”. En la vida real, esta política del Partido Popular siempre habla de gestionar todo como empresas privadas si las estatales no funcionan. De ella, se tomó el discurso y agresividad mediática de Patricia.

En cuanto a Cifuentes, se basa en su imagen; es decir, su forma de vestir y su maquillaje que transmitían control en la gente, además de lucir accesorios como un bolso rígido para indicar que tiene poder. De esta manera convierte a Segura en algo estético que transmita seguridad y autoridad.

Al respecto, la actriz Najwa Nimri dijo que su papel fue todo un reto, pues buscó adentrarse en “cómo funciona una política de derechas” y “meterse en terrenos escabrosos”, publica El Plural.

Vale precisar que Patricia Segura, pese a no ser una copia exacta de alguna de las dos políticas que se mencionan, se ha recogido muchos rasgos de ambas. De acuerdo con el creador Carlos Montero, este personaje es la suma de rasgos y comportamientos de dichas figuras.

La presidenta que divide opiniones y está inspirada en dos políticas reales (Foto: Netflix)

