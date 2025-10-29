El Hospital Joaquín Sorolla vuelve a abrir las puertas en Valencia y en Netflix. La segunda temporada de “Respira” será estrenada este viernes 31 de octubre, el mismo día de Halloween, como quien sugiere que el sistema de salud español es de terror en los nuevos episodios del drama médico, por más que ahora se haya privatizado el hospital.
Protagonizada una vez más por Najwa Nimri (Patricia), Blanca Suárez (Jesica), Aitana Sánchez-Gijón (Pilar) y Manu Ríos (Biel), “Respira” vuelve más intenso, con importantes cambios estructurales y dramas aún más complejos. Asimismo, con nuevas incorporaciones a un elenco ya grande de por sí.
¿Quiénes se sumaron a la serie? Conócelos a continuación:
NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “RESPIRA” - TEMPORADA 2
1. Pablo Alborán - Doctor Balanzategui
El cantante malagueño hace su debut como actor interpretando al nuevo cirujano del Hospital Joaquín Sorolla. El Dr. Balanzategui es clave en las nuevas tramas médicas y románticas, estableciendo un vínculo especial con Quique.
Pablo Alborán es uno de los artistas españoles más exitosos de música pop y flamenco pop en la actualidad, con varios premios y álbumes multiplatino en su haber.
2. Gustavo Salmerón - Nicolás
Gustavo Salmerón es un reconocido actor y director español que interpreta a un médico experimentado que llega al hospital aportando nuevas perspectivas profesionales y personales de cara a los conflictos por el inicio de la gestión privada.
Salmerón ha construido una sólida carrera en cine y teatro. Es conocido por su trabajo en películas como “Asfalto” y recientemente apareció en otra serie española de Netflix, “Legado”. También ha ganado el Goya como director por el documental “Muchos hijos, un mono y un castillo”
3. Rachel Lascar - Sophie
Sophie es una prestigiosa oncóloga internacional que revoluciona el hospital con métodos innovadores y una fuerte presencia profesional, enfrentándose tanto al nuevo modelo de gestión como a algunos médicos.
Rachel Lascar es una actriz y cantante franco-española, con experiencia en teatro, cine y televisión internacional. Ha participado en producciones de Europa y América, destacando por su versatilidad y magnetismo.
ACTORES Y PERSONAJES QUE REAPARECEN EN “RESPIRA” - TEMPORADA 2
4. Najwa Nimri - Patricia Segura
Patricia Segura es la presidenta de la Generalitat Valenciana, cuya batalla contra el cáncer no ha terminado.
5. Blanca Suárez - Jésica Donoso
La mejor cirujana del hospital enfrenta ahora otro dilema: además de un triángulo amoroso, su vocación es puesta a prueba por la nueva dirección del hospital.
6. Aitana Sánchez-Gijón - Pilar Amaro
Pilar es la la jefa de Cirugía, además de una madre que enfrenta serios conflictos familiares por las adicciones de su hijo.
7. Manu Ríos - Biel de Felipe
Joven residente, Felipe es el motor de las tramas juveniles y los próximos conflictos bajo el nuevo modelo del hospital.
8. Borja Luna - Néstor Moa
Médico comprometido, considerado uno de los mejores oncólogos de España, además de un férreo defensor del sistema de salud pública.
9. Alfonso Bassave - Lluís Jornet
Como director del hospital, Lluís se involucra en dilemas tanto profesionales como románticos.
10. Ana Rayo - Leonor “Leo” Santapau
Médico experimentada, referente y apoyo, enfrenta crisis institucionales y personales. Es la exesposa de Lluís.
11. Xoán Fórneas - Enrique “Quique” Román
Joven médico, símbolo de la nueva generación. Participa en desafíos éticos y profesionales bajo la nueva gestión.
12. Macarena de Rueda - Rocío Fuster
13. Marwa Bakhat - Mayda Amaro
14. Abril Zamora - Neus
15. Blanca Martínez Rodrigo - Blanca
16. Víctor Sáinz - Rodrigo “Rodri” Donoso
17. Javier Ballesteros - Emilio Alto
18. Rafa Verdugo - Óscar Amaro
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí