El Hospital Joaquín Sorolla vuelve a abrir las puertas en Valencia y en Netflix. La segunda temporada de “Respira” será estrenada este viernes 31 de octubre, el mismo día de Halloween, como quien sugiere que el sistema de salud español es de terror en los nuevos episodios del drama médico, por más que ahora se haya privatizado el hospital.

Protagonizada una vez más por Najwa Nimri (Patricia), Blanca Suárez (Jesica), Aitana Sánchez-Gijón (Pilar) y Manu Ríos (Biel), “Respira” vuelve más intenso, con importantes cambios estructurales y dramas aún más complejos. Asimismo, con nuevas incorporaciones a un elenco ya grande de por sí.

¿Quiénes se sumaron a la serie? Conócelos a continuación:

NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “RESPIRA” - TEMPORADA 2

1. Pablo Alborán - Doctor Balanzategui

El cantante malagueño hace su debut como actor interpretando al nuevo cirujano del Hospital Joaquín Sorolla. El Dr. Balanzategui es clave en las nuevas tramas médicas y románticas, estableciendo un vínculo especial con Quique.​

Pablo Alborán es uno de los artistas españoles más exitosos de música pop y flamenco pop en la actualidad, con varios premios y álbumes multiplatino en su haber.

Pablo Alborán es el Dr. Jon Balanzategui en la segunda temporada de "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

2. Gustavo Salmerón - Nicolás

Gustavo Salmerón es un reconocido actor y director español que interpreta a un médico experimentado que llega al hospital aportando nuevas perspectivas profesionales y personales de cara a los conflictos por el inicio de la gestión privada.

Salmerón ha construido una sólida carrera en cine y teatro. Es conocido por su trabajo en películas como “Asfalto” y recientemente apareció en otra serie española de Netflix, “Legado”.​ También ha ganado el Goya como director por el documental “Muchos hijos, un mono y un castillo”

Gustavo Salmerón como Nicolás en una escena junto a Aitana Sánchez Gijón (Pilar) (Foto: Respira / Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

3. Rachel Lascar - Sophie

Sophie es una prestigiosa oncóloga internacional que revoluciona el hospital con métodos innovadores y una fuerte presencia profesional, enfrentándose tanto al nuevo modelo de gestión como a algunos médicos.

Rachel Lascar es una actriz y cantante franco-española, con experiencia en teatro, cine y televisión internacional. Ha participado en producciones de Europa y América, destacando por su versatilidad y magnetismo.

Rachel Lascar es Sophie en la nueva temporada de "Respira". Aquí aparece en una escena con Borja Luna (Néstor) (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

ACTORES Y PERSONAJES QUE REAPARECEN EN “RESPIRA” - TEMPORADA 2

Patricia Segura es la presidenta de la Generalitat Valenciana, cuya batalla contra el cáncer no ha terminado.

Nawja Nimri es Patricia en "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

5. Blanca Suárez - Jésica Donoso

La mejor cirujana del hospital enfrenta ahora otro dilema: además de un triángulo amoroso, su vocación es puesta a prueba por la nueva dirección del hospital.​

Blanca Suárez es Jésica en "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

6. Aitana Sánchez-Gijón - Pilar Amaro

Pilar es la la jefa de Cirugía, además de una madre que enfrenta serios conflictos familiares por las adicciones de su hijo.

Aitana Sánchez-Gijón es Pilar en "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

Joven residente, Felipe es el motor de las tramas juveniles y los próximos conflictos bajo el nuevo modelo del hospital.

Manu Ríos es Biel en "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

8. Borja Luna - Néstor Moa

Médico comprometido, considerado uno de los mejores oncólogos de España, además de un férreo defensor del sistema de salud pública.

Borja Luna as Néstor en "Respira". Aquí junto a Manu Ríos (Biel) (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

9. Alfonso Bassave - Lluís Jornet

Como director del hospital, Lluís se involucra en dilemas tanto profesionales como románticos.​

Alfonso Bassave es Lluís en "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

10. Ana Rayo - Leonor “Leo” Santapau

Médico experimentada, referente y apoyo, enfrenta crisis institucionales y personales.​ Es la exesposa de Lluís.

Ana Rayo es Leo en "Respira". Aquí junto a Abril Zamora (Neus) (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

11. Xoán Fórneas - Enrique “Quique” Román

Joven médico, símbolo de la nueva generación. Participa en desafíos éticos y profesionales bajo la nueva gestión.

Xoán Fórneas es Quique en "Respira" (Foto: Netflix) / CARLA OSET/NETFLIX

12. Macarena de Rueda - Rocío Fuster

13. Marwa Bakhat - Mayda Amaro

14. Abril Zamora - Neus

15. Blanca Martínez Rodrigo - Blanca

16. Víctor Sáinz - Rodrigo “Rodri” Donoso

17. Javier Ballesteros - Emilio Alto

18. Rafa Verdugo - Óscar Amaro

