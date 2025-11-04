La segunda temporada de “Respira” se estrenó el 31 de octubre de 2025 en Netflix, por lo que a lo largo de sus ocho nuevos episodios vemos otra vez el caótico mundo del Hospital Joaquín Sorolla que ahora pasó a manos privadas. Debido a que esta serie médica nos sumerge en más dramas y tensiones, te contamos dónde fue grabada.

Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón y Manu Ríos protagonizan otra vez esta trama intensa y compleja, junto a rostros conocidos de la entrega anterior, así como nuevos actores.

Jésica (Blanca Suárez) y Lluís (Alfonso Bassave) en la segunda temporada de "Respira" (Foto: Netflix)

LOCACIONES DONDE SE GRABÓ “RESPIRA 2”

La temporada 2 de “Respira” mezcló locaciones reales con ficticias, ya que para grabar las escenas también se construyó un set.

TRES CANTOS. En este municipio y villa española, Netflix construyó un hospital completo, cuyo set de más de 1,700 metros cuadrados sirve como escenario para el Hospital Joaquín Sorolla. Por tanto, hay quirófanos, pasillos y salas.

En este municipio y villa española, Netflix construyó un hospital completo, cuyo set de más de 1,700 metros cuadrados sirve como escenario para el Hospital Joaquín Sorolla. Por tanto, hay quirófanos, pasillos y salas. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Varios espacios se usaron para algunas áreas del Joaquín Sorolla. Por ejemplo, la Casa del Alumno hizo de Oncología, el edificio Nexus fue la fachada del hospital y la ETSIADI se usó para Urgencias y salas de espera.

Varios espacios se usaron para algunas áreas del Joaquín Sorolla. Por ejemplo, la Casa del Alumno hizo de Oncología, el edificio Nexus fue la fachada del hospital y la ETSIADI se usó para Urgencias y salas de espera. VALENCIA. Las zonas costeras y céntricas de este municipio sirvieron para tomas externas. Entre ellas se encuentra: Jávea, El Perelló, Ruzafa y Patacona.

En “Respira 2”, la playa de la Malvarrosa, en Valencia (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “RESPIRA” – TEMPORADA 2?

En “Respira 2”, la gestión del Joaquín Sorolla pasó a manos privadas, por lo que desafía los principios del personal médico. Por su parte, Patricia sigue su lucha contra el cáncer, además de estrechar lazos más estrechos con Néstor. No sólo ello, ante la llegada de una prestigiosa oncóloga, decide someterse a una intervención experimental.

En tanto, Jésica aún no puede decidirse entre Lluís y Biel; mientras que Pilar sigue lidiando con las adicciones de su hijo.

En “Respira 2”, también se construyó las locaciones para el drama médico (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí