A propósito de la llegada de “Return to Silent Hill” (en español: “Terror en Silent Hill: Regreso al infierno”) a los cines a nivel internacional, muchos quieren ponerse al día con las primeras películas de la franquicia de terror antes de enfrentarse de nuevo a la niebla y las criaturas del pueblo maldito. Así, si eres uno de esos espectadores, aquí te dejo la guía rápida para disfrutar de estos dos largometrajes en el streaming. ¡Prepárate para tu próxima maratón en la comodidad de tu casa o desde tu dispositivo móvil favorito!

Vale precisar que “Return to Silent Hill” está dirigida por Christophe Gans y se presenta como una adaptación del videojuego de culto “Silent Hill 2”. Además, se lanza según esta programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 23 de enero del 2026

De esta manera, sigue a James Sunderland (Jeremy Irvine), un hombre que regresa al pueblo tras recibir una carta imposible de su gran amor.

Sin embargo, a partir de ese momento, nuestro protagonista empieza a cuestionarse su propia cordura.

Antes de continuar mira el tráiler del filme:

LAS PELÍCULAS DE LA FRANQUICIA “SILENT HILL” QUE PUEDES VER EN EL STREAMING

1. " Silent Hill " (2006)

La película que lo inició todo es "Terror en Silent Hill“, producción también dirigida por Christophe Gans.

Con una mezcla de melodrama materno y horror corporal, esta cinta destaca por presentar criaturas interpretadas por bailarines y acróbatas... en lugar de depender solo del CGI.

¿De qué trata? Cuando su hija desaparece en un misterioso pueblo, una madre desesperada debe atravesar un retorcido infierno para salvarla.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

2. “Silent Hill: Revelation 3D” (2012)

La segunda entrega de la franquicia, "Silent Hill: La revelación", funciona como secuela directa de la película del 2006.

Y aunque esta producción no fue tan bien recibida por la crítica, si tu objetivo es llegar al estreno de “Return to Silent Hill” con la saga completa vista, podrás encontrar aquí varios elementos del universo de los videojuegos.

El póster de "Silent Hill: Revelation", película de la directora M.J. Bassett que se desarrolla a lo largo de 94 minutos de metraje (Foto: Davis Films / Konami / Dynamic Effects Canada)

¿De qué trata? Cuando cumple 18 años, Heather Mason decide buscar a su padre. Las pesadillas que la acechan la conducen a la ciudad de la niebla eterna, donde acabará descubriendo el misterio de Silent Hill.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

