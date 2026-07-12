Terminó la primavera japonesa y con ella llegó el veredicto de aquellos que siguen los animes de cerca. Así, el portal AniTrendz publicó los resultados de sus Spring Anime Awards 2026, una entrega de premios que reúne el voto de toda una comunidad para definir qué títulos, personajes y canciones marcaron la pauta entre abril y junio de este año. De esta manera, la lista incluye desde la serie que se llevó el máximo reconocimiento de la temporada hasta categorías mucho más específicas.

Vale precisar que estos galardones no dependen de un jurado especializado, sino de la votación abierta de la audiencia de AniTrendz.

Esto convierte a los premios un termómetro bastante fiel de qué está viendo y comentando realmente el público en plataformas como Crunchyroll.

¿QUIÉN GANÓ EL PREMIO A ANIME DE LA TEMPORADA?

El galardón principal, Anime de la Temporada, fue para “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” en su cuarta entrega, producida por el estudio White Fox.

Además, la producción dominó en otras categorías específicas, quedándose con el título de Favorita de Fantasía y Favorita de Misterio / Psicológico, así como Personaje Masculino Favorito (Subaru Natsuki) y Tema de Cierre Favorito (“Ender Ember”, interpretado por MYTH & ROID junto a TK).

¿QUÉ OTRO ANIME SE LLEVÓ UN PREMIO PRINCIPAL?

La categoría de Nuevo Anime de la Temporada reconoció a “Witch Hat Atelier”, proyecto producido por el estudio BUG FILMS.

Aquí, en un mundo donde solo las brujas pueden usar magia y deben evitar ser vistas mientras la practican, seguimos a Coco, una joven que sueña con convertirse en bruja.

LOS OTROS ANIMES QUE GANARON EN LOS SPRING ANIME AWARDS 2026

“I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class”: Umi Asanagi se llevó el trofeo de Personaje Femenino Favorito, la pareja Maki x Umi ganó Pareja / Ship Favorito y la serie también fue elegida como la Favorita de Romance.

El anime "I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class" es una comedia romántica de drama escolar (Foto: CONNECT)

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