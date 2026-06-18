Si has seguido con suma atención la aclamadísima cuarta temporada de “Re:Zero -Starting Life in Another World-”, ya sabes que su primera tanda de episodios cerró con un capítulo particularmente doloroso para Subaru y compañía. Así, quizá muchos no esperaban que, apenas terminara esa etapa, el equipo de producción de White Fox soltara material nuevo sobre lo que viene después en el show televisivo. Por eso, aquí te cuento cuándo regresa el anime a Crunchyroll y más detalles sobre la Parte 2 de esta entrega.

Vale precisar que la ficción sigue a Subaru Natsuki, un chico corriente que es transportado de pronto a un mundo de fantasía y descubre que su única habilidad especial es regresar en el tiempo cada vez que muere, reviviendo una y otra vez sus peores momentos para intentar cambiar el destino de quienes lo rodean.

A partir de ese punto, la historia combina comedia, romance y drama oscuro mientras el muchacho se enfrenta a decisiones cada vez más críticas, las cuales ponen a prueba su salud mental y sus vínculos con personajes como Emilia, Rem y el resto de su grupo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Re:Zero -Starting Life in Another World-” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4?

Los nuevos episodios del anime forman parte del “Arco de la Recuperación” (o “Recapture Arc”), el cual arranca el miércoles 12 de agosto del 2026, con el capítulo 04x12.

Cabe resaltar que esta segunda mitad de la temporada consta de 8 episodios, los cuales se transmitirán de manera semanal los miércoles hasta cerrar la entrega hacia finales de septiembre.

CALENDARIO DE ESTRENO DE LA PARTE 2 DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4

Debajo de estas líneas, repasa el calendario de estreno de la Parte 2 de la cuarta temporada de “Re:Zero -Starting Life in Another World-”:

Episodio 12: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Episodio 13: miércoles 19 de agosto del 2026

miércoles 19 de agosto del 2026 Episodio 14: miércoles 26 de agosto del 2026

miércoles 26 de agosto del 2026 Episodio 15: miércoles 2 de septiembre del 2026

miércoles 2 de septiembre del 2026 Episodio 16: miércoles 9 de septiembre del 2026

miércoles 9 de septiembre del 2026 Episodio 17: miércoles 16 de septiembre del 2026

miércoles 16 de septiembre del 2026 Episodio 18: miércoles 23 de septiembre del 2026

miércoles 23 de septiembre del 2026 Episodio 19: miércoles 30 de septiembre del 2026

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4?

La emisión japonesa de “Re:Zero -Starting Life in Another World-” se mantiene en TOKYO MX y AT-X, con capítulos que suelen estar disponibles en Crunchyroll a partir de las 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET).

Por lo tanto, para disfrutar de la Parte 2 de la cuarta temporada de la serie en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster oficial de la segunda parte de la temporada 4 del anime "Re:Zero - Starting Life in Another World", titulada oficialmente el "Arco de la Recuperación" (Foto: White Fox)

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