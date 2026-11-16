¡Subaru y Rem vuelven a la pantalla! Y es que el anime “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” (en español: “RE: la vida en un mundo diferente desde cero”), tras cerrar la cuarta entrega de la producción hace unas semanas, ha confirmado que tendrá una temporada 5. Y la noticia llegó con un teaser visual que dejó a los fans especulando sobre lo que viene para nuestros protagonistas. Así, si te gustaría saber qué se anunció, qué dijo el autor, qué datos siguen pendientes y cómo puedes ver lo emitido hasta ahora, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie adapta las novelas ligeras de Tappei Nagatsuki, ilustradas por Shinichirou Otsuka.

Y la sinopsis oficial presenta a Natsuki Subaru, un estudiante que vuelve a casa desde una tienda de conveniencia y termina transportado a otro mundo.

Aquí, perdido y confundido, recibe la ayuda de una joven de cabello plateado. Entonces, el chico decide devolverle el favor y acompañarla en la búsqueda de algo que ella necesita.

¿QUÉ SE ANUNCIÓ SOBRE LA TEMPORADA 5 DE “RE:ZERO”?

Tal como explica Crunchyroll, la confirmación de esta temporada se dio durante el evento por el décimo aniversario “Starlight Party”, realizado en el Tachikawa Stage Garden de Tokio.

Además, el sábado 14 de noviembre del 2026, la cuenta oficial del anime “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” compartió la noticia en X junto con un teaser visual.

Y el póster muestra a Subaru y Rem tomados de la mano frente a un paisaje lleno de vegetación y el lema “Por ti, una y otra vez”.

En ese sentido, la ilustración sigue el despertar de Rem tras el coma de la cuarta entrega.

Este es el póster promocional oficial que anuncia la quinta temporada de "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)

¿QUÉ DIJO TAPPEI NAGATSUKI SOBRE LA NUEVA TEMPORADA?

En este contexto, el autor original envió un mensaje de agradecimiento a los fans, al equipo y al elenco.

En su texto, Nagatsuki explica que el sexto arco, adaptado en la cuarta temporada, figura entre las partes más difíciles de la obra.

Él añade que el camino hacia el séptimo capítulo también exige mucho y que la historia seguirá con escenas desgarradoras, nuevos encuentros y situaciones de gran dureza.

Finalmente, cierra invitando al público a disfrutar de la siguiente etapa de la producción.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 5 DE “RE:ZERO”?

Se espera que la quinta temporada de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” adapte el Arco 7 (La Tierra de los Lobos).

De esta manera, se cambiará por completo el tono de la serie al trasladar la historia del reino de Lugunica al despiadado Sacro Imperio de Vollachia, una nación vecina gobernada por la ley del más fuerte.

Cabe resaltar que la fecha de estreno de esta entrega y su equipo de producción se darán a conocer más adelante.

Recuerda: las temporadas 1 a 4 del show televisivo están disponibles en Crunchyroll.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí