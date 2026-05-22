La novena temporada de “Rick and Morty” ya tiene calendario definido y, por eso, los fans de la serie animada andan alistando su agenda para seguir las nuevas aventuras interdimensionales de Rick Sánchez y su nieto Morty Smith. Así, si eres uno de estos seguidores, aquí reuní las fechas y horarios de estreno de cada episodio, además de las plataformas donde se podrá ver esta entrega en el streaming. La idea es sencilla: que tengas a mano el cronograma completo para no perderte ningún capítulo.

Vale precisar que la temporada 9 de la producción arranca después de que Rick C‑137 intenta sanar borrando los recuerdos de Diane y abre espacio a una versión más vulnerable del personaje.

Todo esto mientras Morty llega menos atado al trauma de su abuelo y el resto de la familia Smith carga con las secuelas de una octava entrega marcada por Beths enfrentadas, un Jerry más seguro de sí mismo y un multiverso sin Rick Prime, aunque todavía lleno de caos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rick and Morty” - Temporada 9:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 9 DE “RICK AND MORTY” EN ADULT SWIM?

La novena entrega de la serie se compone de 10 capítulos en total, los cuales se estrenan en la televisión estadounidense a través de Adult Swim entre mayo y julio del 2026.

El calendario de emisión original en EE.UU. queda así:

Episodio 1 (82 global): “There’s Something About Morty” - domingo 24 de mayo del 2026

(82 global): “There’s Something About Morty” - domingo 24 de mayo del 2026 Episodio 2 (83 global): “Ricks Days, Seven Nights” – domingo 31 de mayo del 2026

(83 global): “Ricks Days, Seven Nights” – domingo 31 de mayo del 2026 Episodio 3 (84 global): “Rick Fu Hustle” – domingo 7 de junio del 2026

(84 global): “Rick Fu Hustle” – domingo 7 de junio del 2026 Episodio 4 (85 global): “A Ricker Runs Through It” – domingo 14 de junio del 2026

(85 global): “A Ricker Runs Through It” – domingo 14 de junio del 2026 Episodio 5 (86 global): “Jer Bud” – domingo 21 de junio del 2026

(86 global): “Jer Bud” – domingo 21 de junio del 2026 Episodio 6 (87 global): “Erickerhead” – domingo 28 de junio del 2026

(87 global): “Erickerhead” – domingo 28 de junio del 2026 Episodio 7 (88 global): “MortGully: The Last Rickforest” – domingo 5 de julio del 2026

(88 global): “MortGully: The Last Rickforest” – domingo 5 de julio del 2026 Episodio 8 (89 global): “Rickuiem Mort a Dream” – domingo 12 de julio del 2026

(89 global): “Rickuiem Mort a Dream” – domingo 12 de julio del 2026 Episodio 9 (90 global): “Salute Your Morts” – domingo 19 de julio del 2026

(90 global): “Salute Your Morts” – domingo 19 de julio del 2026 Episodio 10 (91 global): “Field of Dreams” – domingo 26 de julio del 2026

El horario de emisión de los capítulos está programado para el bloque de las 8:00 p.m. (PT) / 11:00 p.m. (ET), dentro de la franja nocturna de Adult Swim dedicada a la animación para adultos.

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 9 DE “RICK AND MORTY” A HBO MAX Y HULU?

En Latinoamérica y España, la temporada 9 de “Rick and Morty” estará disponible en HBO Max a partir del lunes 25 de mayo, con nuevos episodios que se sumarán al catálogo en la mañana del día siguiente a su emisión en Estados Unidos, según el horario habitual de estrenos de la plataforma en esos territorios.

Para espectadores de USA, por su parte, la novena entrega de la producción llegará a HBO Max y Hulu desde el lunes 15 de junio del 2026, con la incorporación progresiva de los capítulos mientras avanza la emisión en Adult Swim.

¿CÓMO VER “RICK AND MORTY” EN HBO MAX?

Para disfrutar de “Rick and Morty” en esta plataforma, recuerda que necesitas contar una suscripción activa al servicio de streaming y buscar la serie en su catálogo de animación para adultos.

Este es el LINK OFICIAL de la producción en HBO Max, desde donde podrás acceder a las entregas anteriores y a los nuevos episodios de la temporada 9 cuando se habiliten en tu región.

El póster de la temporada 9 de "Rick and Morty", serie animada que explora géneros como la ciencia ficción y la comedia (Foto: HBO Max / Adult Swim)

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