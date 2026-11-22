La temporada navideña ya asoma en el streaming y trae consigo una de esas comedias románticas que se ven con ganas de reírse un buen rato. Se trata de “Rivales en la nieve” (en su idioma original: “Clashing Through the Snow”), una película de Amazon Prime Video que combina enemigos de oficina, un viaje accidentado y mucho clima invernal. Además, su reparto reúne a rostros conocidos de series juveniles y de la cultura pop. Así, si quieres saber de qué va la historia, cuándo y cómo se puede ver, quiénes la protagonizan y qué equipo creativo la respalda, esta nota es para ti.

Vale precisar que la dirección del filme está a cargo de Carlson Young, mientras que el guion lleva la firma de Daniel Mackey y Rebecca Ewing.

Y, entre los productores del largometraje, figuran McG, Mary Viola, Lena Roklin y Bruce Wayne Gillies.

¿DE QUÉ TRATA “RIVALES EN LA NIEVE”?

Los protagonistas de “Rivales en la nieve” son Ryan Mitchell y Hannah Hendricks, dos editores del mismo mundo editorial que mantienen una rivalidad abierta.

Y, según la ficha de Amazon MGM Studios, una tormenta de nieve festiva los deja varados en un aeropuerto.

Entonces, como ambos necesitan llegar a Nueva York, terminan compartiendo un auto de alquiler para cruzar el país.

Cabe resaltar que los recortes de presupuesto amenazan con eliminar uno de sus dos puestos, por lo que cada uno persigue en secreto un acuerdo editorial que salvaría su carrera.

A partir de allí, cada kilómetro se convierte en un duelo de alto riesgo, con percances en la ruta, desvíos inesperados y pueblos pequeños con mucho encanto... transformando la rivalidad en algo que ninguno de los dos esperaba.

MIRA EL TRÁILER DE “RIVALES EN LA NIEVE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RIVALES EN LA NIEVE”?

La película “Rivales en la nieve” llega a Amazon Prime Video el lunes 23 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción, clasificada como PG-13 por referencias sexuales, lenguaje fuerte en algunos momentos y menciones a drogas.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “RIVALES EN LA NIEVE”?

En “Rivales en la nieve”, Christopher Briney interpreta a Ryan Mitchell, mientras que Michelle Randolph le da vida a Hannah Hendricks.

El resto del elenco principal está conformado por:

Lukas Gage como Teddy

como Teddy Paris Hilton como ella misma

como ella misma Julia Fox como Bianca Hart

como Bianca Hart PJ Byrne como Jeremy

como Jeremy Andrew Schulz como Walter

como Walter Zarna Garg como Gail

como Gail Tan France como Aidan Sullivan

"Rivales en la nieve" es una película dirigida por Carlson Young que explora géneros como la comedia y el romance (Foto: Amazon MGM Studios / Industry Entertainment / Luber Roklin Entertainment)

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