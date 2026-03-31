El anime “Rompiendo el hielo” (en inglés: “The Ramparts of Ice” y en su idioma original: "Koori no Jyōheki“) llega a Netflix como un estreno global confirmado para abril del 2026. Así, si buscas un nuevo romance escolar con aire íntimo, delicado y diferente a lo habitual, este título podría ser perfecto para ti. ¿Te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo verlo? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie está producida en Japón por Studio Kai y se basa en el manga homónimo de Kōcha Agasawa.

De esta manera, mantiene el enfoque de la obra original: un romance escolar marcado por la timidez y las inseguridades... que se acerca más a la introspección que al drama exagerado.

¿DE QUÉ TRATA “ROMPIENDO EL HIELO”?

“Rompiendo el hielo” narra la historia de Koyuki Hikawa, una adolescente de secundaria que prefiere mantenerse al margen de los demás por su dificultad para relacionarse y su miedo a salir lastimada.

Así, ese distanciamiento emocional se representa como un “muro de hielo” que ella misma levanta frente a sus compañeros, evitando amistades profundas y cualquier posibilidad de romance.

Sin embargo, todo cambia cuando aparece Minato Amamiya, un chico que, lejos de intimidarse, insiste en acercarse a ella y romper esa barrera.

Por si fuera poco, la trama no se limita al vínculo entre Koyuki y Minato: también entran en escena personajes como Miki Azumi, una figura popular en la escuela; Yota Hino, un compañero relajado y amable; y otros estudiantes que complejizan la dinámica social del salón.

MIRA EL TRÁILER DE “ROMPIENDO EL HIELO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Rompiendo el hielo”:

Anna Nagase como Koyuki Hikawa

como Koyuki Hikawa Shōya Chiba como Minato Amamiya

como Minato Amamiya Fūka Izumi como Miki Azumi

como Miki Azumi Satoshi Inomata como Yota Hino

como Yota Hino Chiaki Kobayashi como Tsubasa Igarashi

¿CÓMO VER “ROMPIENDO EL HIELO”?

“Rompiendo el hielo” se estrena el jueves 2 de abril del 2026 en Japón y, en paralelo, tendrá su lanzamiento global en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Cabe resaltar que esta es una serie con emisión semanal, por lo que deberás esperar cada jueves para ver el avance de la historia.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Rompiendo el hielo", anime que explora géneros como la comedia y el romance a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

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