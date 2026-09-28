“Rompiendo el hielo” (en inglés: “The Ramparts of Ice” y en su idioma original: “Koori no Jyōheki”) regresa con su segunda temporada a Netflix y, luego de una inquietante espera, los seguidores del encantador anime de comedia y romance escolar ya están listos para disfrutar de sus nuevos episodios. Así, si te gustaría saber cuándo llega esta entrega de la producción a las pantallas, a qué hora se emite cada uno de sus capítulos y cómo ponerte al día con la historia de Koyuki, Minato y compañía, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie adapta el manga de Kōcha Agasawa y sigue a Koyuki Hikawa, una estudiante a la que le cuesta relacionarse y que prefiere mantener distancia de los demás.

Sin embargo, su rutina cambia con la llegada de Minato Amamiya, un chico confianzudo que ignora el concepto de espacio personal.

Entonces, a medida que se conocen, ambos descubren que sienten algo que supera la amistad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rompiendo el hielo” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

Los nuevos episodios del anime llegarán cada semana a partir del jueves 1 de octubre del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

En Japón, según el anuncio oficial de la producción en X, la emisión arranca a las 11:56 p.m. en 28 estaciones de la red TBS.

Debajo de estas líneas, conoce la conversión horaria de acuerdo con el territorio en el que te encuentres:

Países Horario Estados Unidos 7:56 a.m. (PT) / 10:56 a.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:56 a.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:56 a.m. de los jueves Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:56 a.m. de los jueves Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:56 a.m. de los jueves España 4:56 p.m. de los jueves

Importante: estos horarios son referenciales, pues los capítulos suelen tardar el llegar al streaming.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

“Rompiendo el hielo” forma parte del catálogo de animes de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la segunda entrega del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES VUELVEN EN LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

Tal como te puedes imaginar, regresan a “Rompiendo el hielo”:

Koyuki , la chica solitaria.

, la chica solitaria. Miki , la exchica popular de la escuela.

, la exchica popular de la escuela. Minato , el especialista en invadir espacios.

, el especialista en invadir espacios. Yota, el basquetbolista amable.

¿CÓMO PONERTE AL DÍA ANTES DEL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

El orden de visionado es sencillo: primero la temporada 1 y luego la 2. Así llegas con los sentimientos de cada personaje frescos.

El póster de la segunda temporada de "Rompiendo el hielo", anime que adapta el manga de Kōcha Agasawa (Foto: Studio KAI / Netflix)

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