La segunda temporada del anime de romance escolar “Rompiendo el hielo” (en inglés: “The Ramparts of Ice”) continúa avanzando en Netflix. Así, si estás siguiendo el show televisivo, seguro te gustaría saber cuándo llega el episodio 2 de esta entrega de la producción, desde qué hora se podrá ver, cuál es su link oficial y cómo puedes ponerte al día con la historia de Koyuki, Minato, Miki, Yota y compañía. Por eso, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!
Vale precisar que la serie adapta el manga de Kōcha Agasawa y se centra en una estudiante que mantiene a todos a distancia, hasta que sus compañeros de colegio logran traspasar su coraza.
En ese sentido, se presenta como un drama romántico con toques de comedia escolar, animado por Studio KAI y dirigido por Mankyū.
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?
Los capítulos de la segunda temporada de “Rompiendo el hielo” llegan a Netflix cada semana, los jueves, desde el pasado 1 de octubre.
Por lo tanto, respetando ese calendario semanal, el episodio 2 de esta entrega del anime se estrena el jueves 8 de octubre del 2026.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?
En Japón, la emisión de este capítulo de “Rompiendo el hielo” arranca a las 11:56 p.m. (JST). Entonces, con esa base, la conversión horaria queda así:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:56 a.m. (PT) / 10:56 a.m. (ET) del jueves 8 de octubre
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|8:56 a.m. del jueves 8 de octubre
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|9:56 a.m. del jueves 8 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|10:56 a.m. del jueves 8 de octubre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|11:56 a.m. del jueves 8 de octubre
|España
|4:56 p.m. del jueves 8 de octubre
Importante: recuerda que estos son horarios referenciales, dado que los episodios suelen tardar algunos minutos en llegar online.
¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?
“Rompiendo el hielo” está incluido en el catálogo internacional de Netflix con clasificación 13+.
Por ende, para disfrutar del segundo capítulo de la temporada 2 de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
¿QUIÉNES VUELVEN EN EL ELENCO DE LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?
A continuación, conoce a los integrantes del elenco de voz original de la segunda entrega de “Rompiendo el hielo”:
- Anna Nagase como Koyuki Hikawa
- Shoya Chiba como Minato Amamiya
- Fuka Izumi como Miki Azumi
- Satoshi Inomata como Yota Hino
¿EN QUÉ ORDEN VER “ROMPIENDO EL HIELO” ANTES DEL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2?
Tal como te puedes imaginar, primero debes ver la temporada 1 de “Rompiendo el hielo”, con 14 episodios, y luego la 2.
Cabe resaltar que el capítulo de estreno de la segunda entrega de la serie, “Nubes y lluvia”, dura 25 minutos y plantea que Momoka busca acercarse a Minato, mientras que Miki no sabe cómo actuar con Yota.
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