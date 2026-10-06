La segunda temporada del anime de romance escolar “Rompiendo el hielo” (en inglés: “The Ramparts of Ice”) continúa avanzando en Netflix. Así, si estás siguiendo el show televisivo, seguro te gustaría saber cuándo llega el episodio 2 de esta entrega de la producción, desde qué hora se podrá ver, cuál es su link oficial y cómo puedes ponerte al día con la historia de Koyuki, Minato, Miki, Yota y compañía. Por eso, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la serie adapta el manga de Kōcha Agasawa y se centra en una estudiante que mantiene a todos a distancia, hasta que sus compañeros de colegio logran traspasar su coraza.

En ese sentido, se presenta como un drama romántico con toques de comedia escolar, animado por Studio KAI y dirigido por Mankyū.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

Los capítulos de la segunda temporada de “Rompiendo el hielo” llegan a Netflix cada semana, los jueves, desde el pasado 1 de octubre.

Por lo tanto, respetando ese calendario semanal, el episodio 2 de esta entrega del anime se estrena el jueves 8 de octubre del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

En Japón, la emisión de este capítulo de “Rompiendo el hielo” arranca a las 11:56 p.m. (JST). Entonces, con esa base, la conversión horaria queda así:

Países Horario Estados Unidos 7:56 a.m. (PT) / 10:56 a.m. (ET) del jueves 8 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:56 a.m. del jueves 8 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:56 a.m. del jueves 8 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:56 a.m. del jueves 8 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:56 a.m. del jueves 8 de octubre España 4:56 p.m. del jueves 8 de octubre

Importante: recuerda que estos son horarios referenciales, dado que los episodios suelen tardar algunos minutos en llegar online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

“Rompiendo el hielo” está incluido en el catálogo internacional de Netflix con clasificación 13+.

Por ende, para disfrutar del segundo capítulo de la temporada 2 de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES VUELVEN EN EL ELENCO DE LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de voz original de la segunda entrega de “Rompiendo el hielo”:

Anna Nagase como Koyuki Hikawa

como Koyuki Hikawa Shoya Chiba como Minato Amamiya

como Minato Amamiya Fuka Izumi como Miki Azumi

como Miki Azumi Satoshi Inomata como Yota Hino

¿EN QUÉ ORDEN VER “ROMPIENDO EL HIELO” ANTES DEL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, primero debes ver la temporada 1 de “Rompiendo el hielo”, con 14 episodios, y luego la 2.

Cabe resaltar que el capítulo de estreno de la segunda entrega de la serie, “Nubes y lluvia”, dura 25 minutos y plantea que Momoka busca acercarse a Minato, mientras que Miki no sabe cómo actuar con Yota.

Koyuki Hikawa y Miki Azumi en una escena del episodio 2 de la segunda temporada del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí