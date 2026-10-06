En el anime "Rompiendo el hielo", Minato Amamiya es retratado como un estudiante de secundaria muy sociable, amable y perceptivo, con una gran facilidad para llevarse bien con todo el mundo a primera vista (Foto: Studio KAI / Netflix)
En el anime "Rompiendo el hielo", Minato Amamiya es retratado como un estudiante de secundaria muy sociable, amable y perceptivo, con una gran facilidad para llevarse bien con todo el mundo a primera vista (Foto: Studio KAI / Netflix)
Carla Ocaña
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La segunda temporada del de romance escolar (en inglés: “The Ramparts of Ice”) continúa avanzando en . Así, si estás siguiendo el show televisivo, seguro te gustaría saber cuándo llega el episodio 2 de esta entrega de la producción, desde qué hora se podrá ver, cuál es su link oficial y cómo puedes ponerte al día con la historia de Koyuki, Minato, Miki, Yota y compañía. Por eso, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

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Vale precisar que la serie adapta el manga de Kōcha Agasawa y se centra en una estudiante que mantiene a todos a distancia, hasta que sus compañeros de colegio logran traspasar su coraza.

En ese sentido, se presenta como un drama romántico con toques de comedia escolar, animado por Studio KAI y dirigido por Mankyū.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

Los capítulos de la segunda temporada de “Rompiendo el hielo” llegan a Netflix cada semana, los jueves, desde el pasado 1 de octubre.

Por lo tanto, respetando ese calendario semanal, el episodio 2 de esta entrega del anime se estrena el jueves 8 de octubre del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

En Japón, la emisión de este capítulo de “Rompiendo el hielo” arranca a las 11:56 p.m. (JST). Entonces, con esa base, la conversión horaria queda así:

PaísesHorario
Estados Unidos7:56 a.m. (PT) / 10:56 a.m. (ET) del jueves 8 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:56 a.m. del jueves 8 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:56 a.m. del jueves 8 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:56 a.m. del jueves 8 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:56 a.m. del jueves 8 de octubre
España4:56 p.m. del jueves 8 de octubre

Importante: recuerda que estos son horarios referenciales, dado que los episodios suelen tardar algunos minutos en llegar online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

“Rompiendo el hielo” está incluido en el catálogo internacional de Netflix con clasificación 13+.

Por ende, para disfrutar del segundo capítulo de la temporada 2 de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

¿QUIÉNES VUELVEN EN EL ELENCO DE LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de voz original de la segunda entrega de “Rompiendo el hielo”:

  • Anna Nagase como Koyuki Hikawa
  • Shoya Chiba como Minato Amamiya
  • Fuka Izumi como Miki Azumi
  • Satoshi Inomata como Yota Hino

¿EN QUÉ ORDEN VER “ROMPIENDO EL HIELO” ANTES DEL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, primero debes ver la temporada 1 de “Rompiendo el hielo”, con 14 episodios, y luego la 2.

Cabe resaltar que el capítulo de estreno de la segunda entrega de la serie, “Nubes y lluvia”, dura 25 minutos y plantea que Momoka busca acercarse a Minato, mientras que Miki no sabe cómo actuar con Yota.

Koyuki Hikawa y Miki Azumi en una escena del episodio 2 de la segunda temporada del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)
Koyuki Hikawa y Miki Azumi en una escena del episodio 2 de la segunda temporada del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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