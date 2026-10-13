El anime "Rompiendo el hielo" sigue la vida de Koyuki, una estudiante de preparatoria emocionalmente distante que poco a poco empieza a derribar sus propios muros personales y a interactuar con sus compañeros de clase (Foto: Studio KAI / Netflix)
El anime "Rompiendo el hielo" sigue la vida de Koyuki, una estudiante de preparatoria emocionalmente distante que poco a poco empieza a derribar sus propios muros personales y a interactuar con sus compañeros de clase (Foto: Studio KAI / Netflix)
Carla Ocaña
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La temporada 2 de (en inglés: “The Ramparts of Ice”) se ha convertido en la cita semanal de quienes disfrutan del romántico y escolar. Y es que Koyuki, Minato, Miki y Yota continúan explorando sus emociones en cada capítulo. Así, con dos episodios de la nueva tanda ya disponibles en , la duda lógica es cuándo llega el próximo y a qué hora conviene estar frente a la pantalla. Por eso, si no te lo quieres perder, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

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Vale precisar que la producción adapta el manga de Kocha Agasawa, el cual se publicó en la aplicación LINE Manga.

En ese sentido, la historia sigue a Koyuki Hikawa, una escolar cargada de recuerdos que mantiene a todos a distancia... hasta que tres compañeros logran sacarla de su caparazón.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rompiendo el hielo” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

Este episodio del anime se estrena el jueves 15 de octubre del 2026, bajo el título “Honshin” (o “Verdaderos sentimientos”).

Aquí, Koyuki se muestra profundamente afectada y conmocionada tras enterarse de que Minato y Momoka han comenzado a salir, lo que la lleva a lamentar el no haber dado un paso adelante a tiempo en su relación.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

En Japón, este capítulo de “Rompiendo el hielo” se lanza a las 11:56 p.m. (JST). A partir de ese horario, la programación de la emisión en otros países es la siguiente:

PaísesHorario
Estados Unidos7:56 a.m. (PT) / 10:56 a.m. (ET) del jueves 15 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:56 a.m. del jueves 15 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:56 a.m. del jueves 15 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:56 a.m. del jueves 15 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:56 a.m. del jueves 15 de octubre
España4:56 p.m. del jueves 15 de octubre

Importante: recuerda que estos horarios son referenciales, ya que el episodio puede tardar en aparecer algunos minutos online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Rompiendo el hielo” forma parte del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

¿QUÉ PASÓ EN LOS EPISODIOS ANTERIORES DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

El episodio 02x01 de la serie, “Clouds and Rain” (“Nubes y lluvia”), mostró un clima tenso en el grupo. Aquí, Momoka vio una oportunidad para acercarse a Minato y Miki apenas pudo mirar a Yota tras haberlo rechazado.

Por otro lado, el capítulo 02x02, “Stop and Go” (“Parar y seguir”), abrió los preparativos del festival cultural. Además, Miki y Yota recuperaron la normalidad, Minato lidió con su deseo de seguir cerca de Koyuki y Momoka dio un paso importante.

Minato Amamiya y Koyuki Hikawa en una escena del episodio 3 de la temporada 2 del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)
Minato Amamiya y Koyuki Hikawa en una escena del episodio 3 de la temporada 2 del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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