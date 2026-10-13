La temporada 2 de “Rompiendo el hielo” (en inglés: “The Ramparts of Ice”) se ha convertido en la cita semanal de quienes disfrutan del anime romántico y escolar. Y es que Koyuki, Minato, Miki y Yota continúan explorando sus emociones en cada capítulo. Así, con dos episodios de la nueva tanda ya disponibles en Netflix, la duda lógica es cuándo llega el próximo y a qué hora conviene estar frente a la pantalla. Por eso, si no te lo quieres perder, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la producción adapta el manga de Kocha Agasawa, el cual se publicó en la aplicación LINE Manga.

En ese sentido, la historia sigue a Koyuki Hikawa, una escolar cargada de recuerdos que mantiene a todos a distancia... hasta que tres compañeros logran sacarla de su caparazón.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rompiendo el hielo” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

Este episodio del anime se estrena el jueves 15 de octubre del 2026, bajo el título “Honshin” (o “Verdaderos sentimientos”).

Aquí, Koyuki se muestra profundamente afectada y conmocionada tras enterarse de que Minato y Momoka han comenzado a salir, lo que la lleva a lamentar el no haber dado un paso adelante a tiempo en su relación.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

En Japón, este capítulo de “Rompiendo el hielo” se lanza a las 11:56 p.m. (JST). A partir de ese horario, la programación de la emisión en otros países es la siguiente:

Países Horario Estados Unidos 7:56 a.m. (PT) / 10:56 a.m. (ET) del jueves 15 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:56 a.m. del jueves 15 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:56 a.m. del jueves 15 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:56 a.m. del jueves 15 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:56 a.m. del jueves 15 de octubre España 4:56 p.m. del jueves 15 de octubre

Importante: recuerda que estos horarios son referenciales, ya que el episodio puede tardar en aparecer algunos minutos online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Rompiendo el hielo” forma parte del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ PASÓ EN LOS EPISODIOS ANTERIORES DE “ROMPIENDO EL HIELO” - TEMPORADA 2?

El episodio 02x01 de la serie, “Clouds and Rain” (“Nubes y lluvia”), mostró un clima tenso en el grupo. Aquí, Momoka vio una oportunidad para acercarse a Minato y Miki apenas pudo mirar a Yota tras haberlo rechazado.

Por otro lado, el capítulo 02x02, “Stop and Go” (“Parar y seguir”), abrió los preparativos del festival cultural. Además, Miki y Yota recuperaron la normalidad, Minato lidió con su deseo de seguir cerca de Koyuki y Momoka dio un paso importante.

Minato Amamiya y Koyuki Hikawa en una escena del episodio 3 de la temporada 2 del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)

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