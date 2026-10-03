Miki Azumi junto a su mejor amiga Koyuki Hikawa en la segunda temporada de "Rompiendo el hielo", que se estrenó el 1 de octubre (Foto: Studio KAI / Netflix)
Miki Azumi junto a su mejor amiga Koyuki Hikawa en la segunda temporada de "Rompiendo el hielo", que se estrenó el 1 de octubre (Foto: Studio KAI / Netflix)
Nelly Osco
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Después del final agridulce de la primera entrega, “” (“The Ramparts of Ice” en inglés y “Koori no Jyouheki” en su idioma original) . Los nuevos episodios del anime de Netflix basado en la serie web manga japonesa escrita e ilustrada por Kōcha Agasawa, se centran en la evolución emocional de Koyuki Hikawa y Minato Amamiya, mientras profundizan en sus sentimientos y deciden si se atreven a romper los muros que los separan. Entonces, ¿cuándo se estrenará la nueva entrega?

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Debido a las manipulaciones de Momoka, Koyuki decide distanciarse de Minato para no salir lastimada, lo que provoca que él se sienta confundido y con el corazón roto. En medio de ese terrible escenario, Momoka cree que tiene la oportunidad perfecta para acercarse a Minato, quien también tendrá que lidiar con una crisis personal.

En tanto, la relación entre Yota y Miki también llegó a un punto complejo, así que en la segunda temporada de “” tienen que decidir el rumbo que tomarán: continuarán solo como amigos o admitirán sus sentimientos e iniciarán un romance.

Koyuki Hikawa lamenta lo sucedido con Minato por culpa de Momoka en la segunda temporada del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)
Koyuki Hikawa lamenta lo sucedido con Minato por culpa de Momoka en la segunda temporada del anime "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo del anime que narra la historia de Koyuki, Minato, Miki y Yōta.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime, que sigue la evolución emocional de una estudiante introvertida que aprende a abrirse a los demás, solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “THE RAMPARTS OF ICE”?

La segunda temporada de “Rompiendo el hielo”, que también se enfocará en los conflictos internos de Miki, tendrá 14 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “ROMPIENDO EL HIELO”

  • Episodio 1: Nubes y lluvias: 1 de octubre de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 2: 8 de octubre de 2026
  • Episodio 3: 15 de octubre de 2026
  • Episodio 4: 22 de octubre de 2026
  • Episodio 5: 29 de octubre de 2026
  • Episodio 6: 5 de noviembre de 2026
  • Episodio 7: 12 de noviembre de 2026
  • Episodio 8: 19 de noviembre de 2026
  • Episodio 9: 26 de noviembre de 2026
  • Episodio 10: 3 de diciembre de 2026
  • Episodio 11: 10 de diciembre de 2026
  • Episodio 12: 17 de diciembre de 2026
  • Episodio 13: 24 de diciembre de 2026
  • Episodio 14: 31 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “THE RAMPARTS OF ICE”?

PaísesHorario
Estados Unidos7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:30 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:30 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:30 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:30 p.m.
España4:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE RAMPARTS OF ICE”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”?

La segunda temporada de “The Ramparts of Ice” continúa explorando los conflictos y vínculos de los cuatro protagonistas. Esto incluye la relación entre Koyuki y Minato, la tensión entre Miki y Yota, y el deseo de Momoka de acercarse a Minato.

El grupo de amigos deberá encontrar la manera de retomar su dinámica a pesar de los conflictos que surgieron. Mientras Koyuki lidia con sus miedos y el arrepentimiento por alejarse de todos y no admitir sus sentimientos por Minato, él intenta sobreponerse al “rechazo”.

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “ROMPIENDO EL HIELO”

  • Koyuki Hikawa: Interpretada por Anna Nagase.
  • Minato Amamiya: Interpretado por Shōya Chiba.
  • Yota Hino: Interpretado por Satoshi Inomata.
  • Miki Azumi: Interpretada por Fūka Izumi.
  • Tsubasa Igarashi: Interpretado por Chiaki Kobayashi.
  • Momoka Kuriki: Interpretada por Akari Kitō.
  • Tsukiko Shimojima: Interpretada por Sakura Shinfuku.
  • Yūki Azumi: Interpretado por Kakeru Hatano
Yota Hino, que cuenta con la voz de Satoshi Inomata, es un jugador de baloncesto relajado y amable en la segunda temporada de "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)
Yota Hino, que cuenta con la voz de Satoshi Inomata, es un jugador de baloncesto relajado y amable en la segunda temporada de "Rompiendo el hielo" (Foto: Studio KAI / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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