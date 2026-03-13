El esperado salto del manga “Rooster Fighter” al anime ya tiene definido su plan de lanzamiento en la televisión y el streaming, con una primera temporada de 12 episodios que se verá en Adult Swim, Hulu y Disney+ en distintos territorios. Así, si no te quieres perder la producción, aquí te cuento cómo seguir el calendario de estreno semana a semana y qué deben tomar en cuenta los fans para verla de forma legal según su región. ¡Presta atención!

Vale precisar que el show televisivo adapta el manga de acción y comedia creado por Shu Sakuratani, publicado originalmente en la web Comiplex desde diciembre del 2020, que ya acumula 11 volúmenes recopilatorios en Japón.

De esta manera, la historia sigue a Keiji, un gallo que se enfrenta a kaijus y demonios gigantes para proteger a la humanidad, apoyado por otros personajes en una mezcla de humor absurdo y batallas espectaculares.

Y en el detrás de cámaras, nos encontramos con Daisuke Suzuki en la dirección, Hiroshi Seko como responsable de la composición de la serie y el estudio Sanzigen a cargo de la animación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rooster Fighter”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “ROOSTER FIGHTER”

La primera temporada del anime se compone de 12 episodios en total, los cuales se emitirán todos los sábados en el bloque Toonami de Adult Swim, empezando el 14 de marzo del 2026 y concluyendo, si no hay cambios de programación, a finales de mayo de este año.

Calendario de estreno de “Rooster Fighter”:

Episodio 1 - “A Rooster Among Cranes” : sábado 14 de marzo del 2026

sábado 14 de marzo del 2026 Episodio 2 - “The Caged Bird” : sábado 21 de marzo del 2026

sábado 21 de marzo del 2026 Episodio 3 - “The Parable of the Three Birds” : sábado 22 de marzo del 2026

sábado 22 de marzo del 2026 Episodio 4: sábado 4 de abril del 2026

sábado 4 de abril del 2026 Episodio 5: sábado 11 de abril del 2026

sábado 11 de abril del 2026 Episodio 6: sábado 18 de abril del 2026

sábado 18 de abril del 2026 Episodio 7: sábado 25 de abril del 2026

sábado 25 de abril del 2026 Episodio 8: sábado 2 de mayo del 2026

sábado 2 de mayo del 2026 Episodio 9: sábado 9 de mayo del 2026

sábado 9 de mayo del 2026 Episodio 10: sábado 16 de mayo del 2026

sábado 16 de mayo del 2026 Episodio 11: sábado 23 de mayo del 2026

sábado 23 de mayo del 2026 Episodio 12: sábado 30 de mayo del 2026

Cabe resaltar que esta información es referencial, dado que el cronograma de lanzamiento está sujeto a cambios.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “ROOSTER FIGHTER”?

En Estados Unidos, los episodios de “Rooster Fighter” llegan a Adult Swim a las 12:00 a.m. (ET) de su día de estreno.

El lanzamiento en el streaming, en cambio, está fijado para cada domingo. Es decir, el día posterior a su emisión en la televisión, exactamente a la 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) en Hulu.

Siguiendo esa programación, este sería el horario de estreno en Disney+ a nivel internacional:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los domingos España 9:00 a.m. de los domingos

¿CÓMO VER “ROOSTER FIGHTER”?

Si estás en EE.UU., el camino más sencillo para ver el anime es Adult Swim (Toonami) en televisión y, al día siguiente, Hulu con los episodios ya disponibles en su catálogo.

En el caso de Latinoamérica y España, la serie llegará a través de Disney+.

Por lo tanto, si te encuentras en estos territorios y quieres disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Rooster Fighter", anime basado en el manga homónimo de Shu Sakuratani (Foto: VIZ Media / Hero’s Inc.)

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