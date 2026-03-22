“Rooster Fighter” ha aterrizado con gran éxito en la televisión y el streaming: primero, en el bloque Toonami de Adult Swim; y luego, en Disney+ y Hulu, donde ya se ha colocado entre las series más vistas en varios países. Así, en medio del furor por este gallo que enfrenta kaijus, muchos fans se preguntan qué animes ve su creador cuando apaga la tableta de dibujo. Por eso, en las siguientes líneas, te traigo la lista de producciones que inspiran al autor Shū Sakuratani. ¡Quizá las sumes a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que, en una entrevista concedida a la editorial española KOI KOI, el mangaka reconoció que suele ver anime mientras trabaja y admitió cuál era su favorito absoluto.

De esta manera, el autor aclaró que sus gustos se inclinan por el shonen de acción más frenético, justo el tipo de historias que hoy dominan los rankings a nivel global.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rooster Fighter”:

¿QUÉ ANIMES LE GUSTAN AL CREADOR DE “ROOSTER FIGHTER”?

1. “JoJo’s Bizarre Adventure” (Partes 3 y 4)

Empiezo la lista con el anime favorito declarado del creador: “JoJo’s Bizarre Adventure”.

Y es que Sakuratani le dijo a KOI KOI que los arcos que más disfruta son los de la Parte 3 (“Stardust Crusaders”) y los de la Parte 4 (“Diamond is Unbreakable”), donde los combates extravagantes, el humor raro y las poses imposibles marcan el tono.

En ese sentido, podríamos decir que el espíritu exagerado de “JoJo” se siente en “Rooster Fighter”: ataques dramáticos, encuadres muy teatrales y un protagonista que lleva la idea de “héroe distinto” al extremo… en forma de gallo.

2. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”

En la entrevista, el mangaka también menciona a “Demon Slayer”, la popular obra caracterizada por batallas con espadas espectaculares, demonios terroríficos y una animación muy cuidada.

Entonces, si buscas algo con tensión constante y emociones fuertes, esta serie es un buen complemento para seguir en la línea de adrenalina que propone “Rooster Fighter”.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll o Netflix.

3. “My Hero Academia”

Asimismo, Sakuratani comenta que también ha visto “My Hero Academia”.

No es un dato menor: el protagonista de “Rooster Fighter”, Keiji, está doblado por Kenta Miyake, la misma voz de All Might, lo que crea un puente directo entre ambas producciones.

Cabe resaltar que “My Hero Academia” combina acción superheroica con discursos sobre el sacrificio y la vocación de héroe, temas que también resuenan en la cruzada del gallo contra los monstruos gigantes.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max.

4. “BLEACH”

Otro de los títulos que el autor menciona en su selección es “BLEACH”.

Aquí, los combates con espadas, los poderes espirituales y las transformaciones constantes marcan la pauta.

Así, si te interesa ver de dónde puede venir parte del gusto de Sakuratani por las peleas vistosas y los diseños llamativos de enemigos, echarle un ojo a esta producción es una muy buena idea.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

5. “Tokyo Revengers”

Finalmente, en esa misma conversación, el mangaka cita a “Tokyo Revengers”, un shonen de viajes en el tiempo con pandillas adolescentes y conflictos muy crudos.

Y aunque “Rooster Fighter” apuesta más por lo absurdo y la comedia, ambas obras comparten el interés por personajes con pasados complicados y motivaciones intensas, lo que puede engancharte si disfrutas del drama bien marcado.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll o Disney+.

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